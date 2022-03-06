شهد العالم تراجع جائحة كوفيد-19 في جميع أنحائه تقريبا الأسبوع الماضي، ومقابل هذا الخبر الطيب يلوح تهديدان: الأول يتعلق بمتعافي كورونا، والثاني بوباء آخر يهدد منطقة البلقان، في وقت حذر فيه وزير الصحة الألماني من ارتفاع إصابات كورونا صيفًا نتيجة قدرة متحوري "دلتا" (Delta) و"أوميكرون" (Omicron) الكبيرة على العدوى.

هذا التهديد غامض يلاحق مرضى كوفيد لمدة طويلة

نبدأ مع المتعافين من كورونا، إذ يبدي أطباء قلقا إزاء مضاعفات محتملة قد تطال بعض الأشخاص على صعيد صحة القلب والأوعية الدموية بعد أشهر على إصابتهم بكوفيد، رغم أنه من المبكر جدا الجزم بوجود علاقة سببية في هذا الإطار، وفقا لتقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقبل أيام، أكدت أكاديمية الطب الفرنسية المخولة الإعلان عن الآراء العلمية التي يجمع عليها الجسم الطبي في فرنسا أن "المراقبة السريرية للقلب والأوعية الدموية ضرورية لدى جميع المصابين بكوفيد-19 حتى لو كانت الإصابة خفيفة".

وأشارت الأكاديمية إلى وجود "صلات خطرة" بين كوفيد وأمراض القلب والأوعية الدموية، بناء على دراسات حديثة عدة.

ومن المعلوم سابقا أن مرضى القلب والأوعية الدموية يواجهون مخاطر أكبر للإصابة بالأشكال الخطرة من كوفيد-19. ويعود ذلك خصوصا إلى أن فيروس "سارس كوف 2″ (Sars-Cov-2)، يتشبث بـ"مستقبل" اسمه الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 أو "إيه سي إي 2" (ACE2)، الموجود بشكل خاص في خلايا الأوعية الدموية.

والإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 يقوم بدور محوري في استجابة الجسم لفيروس كورونا، إذ يستخدمه الفيروس بوابة عبور للخلية، فيربط نفسه به ثم يدخل إلى الخلية حيث يتكاثر.





تأثيرات كوفيد طويل الأمد على القلب والأوعية الدموية

لكن ماذا عن التأثيرات على صحة القلب والأوعية الدموية لدى الناس عموما؟ وإذا ثبت حصولها، هل يمكن أن تطرأ بعد فترة طويلة من الإصابة؟ أسئلة تزيد الضبابية المرتبطة بما يعرف بكوفيد طويل الأمد، وهي مجموعة أعراض دائمة، هناك قصور في فهمها وتحديدها.

أشارت الأكاديمية إلى أنه "تم الإبلاغ حتى الآن عن تبعات (دائمة) على صحة القلب والأوعية الدموية فقط لدى مرضى دخلوا المستشفى، ضمن سلسلة صغيرة ومع فترة متابعة قصيرة".

لكن دراسة كبيرة أجريت في الولايات المتحدة ونشرتها مجلة "نيتشر" (Nature) الشهر الماضي غيّرت المعادلة، بحسب الأكاديمية التي قالت إن نتائجها "تنبئ بزيادة كبيرة في أمراض القلب والأوعية الدموية في جميع أنحاء العالم"، بعد جائحة كوفيد.

وأجريت هذه الدراسة على أكثر من 150 ألفا من قدامى المحاربين في الجيش الأميركي أصيبوا جميعا بكوفيد، وهي تقيس وتيرة اضطرابات القلب والأوعية الدموية في السنة التي تلي الإصابة، وتقارنها بمجموعات تضم قدامى محاربين لم يصابوا بالعدوى.

كوفيد-19 يزيد خطر احتشاء القلب أو السكتات الدماغية

وبينت نتائج الدراسة أنه "بعد 30 يوما من الإصابة، يكون الأفراد المصابون بكوفيد-19 أكثر عرضة للإصابة باضطرابات القلب والأوعية الدموية"، بينها خصوصا حالات احتشاء أو التهاب في القلب أو سكتات دماغية.

وتشير الدراسة إلى أن هذا الخطر "موجود حتى لدى الأفراد الذين لم يدخلوا المستشفى" بسبب كوفيد، رغم أن درجة هذا الخطر أدنى بكثير لدى هؤلاء المرضى.

وأشاد باحثون كثر بهذا البحث، لا سيما أنه أجري على عدد كبير جدا من المرضى ولمدة طويلة. مع ذلك، أبدى خبراء تشكيكا أكبر في صحة النتائج.

وقال الإحصائي البريطاني جيمس دويدج لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "من الصعب للغاية استخلاص استنتاجات هامة" من هذه الدراسة، متحدثا عن وجود الكثير من التحيزات المنهجية في البحث.

ومن بين مواضع التحيز الواضحة، بحسب دويدج، أن قدامى المحاربين الأميركيين، رغم عددهم الكبير، هم فئة متجانسة للغاية، لأنها تتكون إلى حد كبير من رجال كبار السن. لذلك فهي ليست بالضرورة تمثيلية، حتى لو سعى معدو الدراسة إلى تصحيح هذه التحيزات الإحصائية.

ويظل هذا التصحيح غير كاف بنظر دويدج الذي يشير إلى مشكلة أخرى: الدراسة لا تميز بوضوح إلى أي مدى تحدث الاضطرابات بعد فترة طويلة من الإصابة.





هل كورونا يشبه الإنفلونزا؟

ثمة اختلاف في النتيجة إذا ما تعرض المريض للاضطرابات القلبية الوعائية بعد فترة قصيرة من الإصابة بكوفيد لا تتعدى شهرا ونيف، أو بعد عام تقريبا.

وبجسب جيمس دويدج، لا تسمح الدراسة بالتمييز بشكل كاف بين "المضاعفات طويلة المدى من تلك المرتبطة بالمرحلة الحادة من المرض".

مع ذلك، فإن هذا العمل "يستحق التنويه لمجرد أنه موجود"، وفق ما قال طبيب القلب الفرنسي فلوريان زوريس لوكالة الصحافة الفرنسية.

ولاحظ زوريس أيضا عيوبا كثيرة في الدراسة، لكنه يعتبر أنها تجعل من الممكن دعم الفرضيات التي يعتبرها أطباء قلب كثر محتملة فيما يتعلق بفيروس "سارس كوف 2" الذي -مثل الفيروسات الأخرى- يمكن أن يسبب التهابا دائما.

مع ذلك، "نعلم منذ مدة طويلة أن الالتهاب عامل خطر على القلب والأوعية الدموية"، وفق زوريس الذي يقول "في الواقع، نسجل الأمر نفسه بالضبط مع الإنفلونزا".

يذكر أنه في عشرينيات القرن الماضي سجلت أمراض القلب والأوعية الدموية ازديادا كبيرا في أعقاب جائحة الإنفلونزا الإسبانية.

هل هناك خصوصية تجعل فيروس كورونا أكثر خطورة في هذا الصدد؟ الدراسات الحالية لا تجعل من الممكن قول هذا، ويبدي فلوريان زوريس شكوكا في وجود "فرق كبير" مع الإنفلونزا.

لكن السؤال لا يغير بالضرورة كثيرا على صعيد الصحة العامة. فمن لحظة ظهور هذا الخطر، يرى طبيب القلب أنه من الخطر على أي حال السماح لفيروس كورونا بالانتشار بحرية، نظرا لقدرته القوية على التفشي.





الحصبة تهدد دول البلقان والسبب المعلومات المضللة

ننتقل إلى البلقان، حيث استعرضت وكالة الصحافة الفرنسية قصة "فانيا" المقيمة في بودغوريتشا عاصمة الجبل الأسود، والتي بعدما لقحت طفلها البكر ضد الحصبة، فإنها رفضت تطعيم ابنها الأصغر لحمايته من المرض نفسه، متأثرة بسيل من الآراء والمعلومات المنشورة من جهات مناهضة للتلقيح عبر مجموعة إلكترونية.

وتقول فانيا (44 عاما) التي تفضل عدم الكشف عن شهرتها لوكالة الصحافة الفرنسية، "لا أثق في نظام التطعيم. ونفتقر إلى المعلومات والتعليم"، مضيفة "أشعر بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقي، ولم يكن اتخاذ القرار بسيطا وسهلا".

ويتخذ الكثير من الأهل الخيار نفسه في الدولة الصغيرة الواقعة في منطقة البلقان.

وتسجل الجبل الأسود أدنى معدل في التطعيم المضاد للحصبة والنكاف والحصبة الألمانية "إم إن آر" (MMR) في العالم. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن 23.8% من الأطفال فقط تلقوا الجرعة الأولى عام 2020.

ويخشى الخبراء تفشيا وشيكا للحصبة في الجبل الأسود ودول البلقان المجاورة لها، حيث تتراجع نسبة التطعيم على جرعتين بسبب انتشار معلومات مضللة خصوصا في زمن جائحة كوفيد-19.

الحصبة مرض قاتل

ويقول المسؤول عن برامج التحصين في منظمة الصحة العالمية دراغان يانكوفيتش لوكالة الصحافة الفرنسية إن "خطر تفشي الحصبة كبير"، مضيفا أن "نقل الفيروس ليس إلا مسألة وقت (..). بمجرد أن ينتقل إلى مجموعة معرضة للإصابة سيتفشى الوباء".

وفي مقدونيا الشمالية المجاورة، تلقى 63% من الأطفال جرعة من اللقاح المضاد للحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، أما في صربيا فبلغت النسبة 78%.

ويشير متخصصون في المجال إلى أن منع انتشار الحصبة يحتاج إلى تلقيح 95% على الأقل من السكان بالجرعات كلها من اللقاح المضاد للمرض شديد العدوى والذي يمكن أن يكون قاتلا.

ويزداد عدم الثقة في اللقاح المضاد للحصبة والنكاف والحصبة الألمانية منذ عقدين، بسبب دراسة كاذبة أجريت عام 1998 وأشارت إلى وجود صلة بين اللقاح واضطراب التوحد.

وضاعفت الأمم المتحدة تحذيراتها، موضحة أن الظروف مثالية لانتشار أمراض يمكن الوقاية منها، في وقت صعبت فيه الجائحة إمكانية الحصول على التلقيحات الروتينية.

وتسببت الحصبة في مقتل أكثر من 207 أشخاص في العالم عام 2019، ولم يحدّ هذا الرقم من انخفاض نسبة التطعيم في أماكن عدة.

المعلومات المضللة المنتشرة عبر مواقع التواصل منذ بداية جائحة كوفيد-19

تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن معدل التطعيم بالجرعة الأولى انخفض من 86% إلى 84% في العالم بين عامي 2019 و2020، في حين بلغت نسبة الملقحين بالكامل أي بجرعتين خلال الفترة الزمنية نفسها 70%.

ويمثل عدم الثقة في السلطات في دول البلقان أحد عوامل توسع موجة مناهضة التطعيم، إضافة إلى التراخي في تطبيق القوانين، وسيل من المعلومات المضللة المنتشرة عبر مواقع التواصل منذ بداية جائحة كوفيد-19.

ودعا الأطباء في الجبل الأسود الحكومة إلى التعامل بجدية أكبر مع الأمور، معتبرين أن الغرامات البسيطة المفروضة على أهل يرفضون تطعيم أطفالهم لم تساهم في تغيير الوضع.

وتقول عالمة الأوبئة في معهد الجبل الأسود للصحة العامة ميلينا بوبوفيتش ساماردزيتش لوكالة الصحافة الفرنسية إن "التطعيم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية ليس شرطا لالتحاق الأطفال بالمدارس والحضانات".

نظرية مؤامرة تتهم السلطات برغبتها في حقن الأطفال بمواد تسبب التوحد

أظهر استطلاع أجرته شركة "إيبسوس" (Ipsos) عام 2021 أن نحو ثلث سكان الجبل الأسود يؤيدون نظرية مؤامرة تتهم السلطات برغبتها في حقن الأطفال بمواد تسبب التوحد.

كما بيّن الاستطلاع أن أكثر من نصف السكان مقتنعون بأن "النخب العالمية" أوجدت فيروس كورونا لتقليص عدد سكان الأرض.

أما في صربيا، فاللقاح إلزامي للتلاميذ، لكن الخبراء يتهمون السلطات بغض الطرف عن المخالفين، وبالتحرك فقط في حالات تفشي الفيروس.





تحذيرات الأطباء لا تلقى آذانا صاغية

يرى رئيس جمعية أطباء الأطفال في صربيا يورغوس كونستانتينيديس -في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية- أن "الدولة يجب أن تلتزم بقوانينها"، لافتا إلى "عدم التزام أي جهة، لا الأهل ولا أولئك الذين يسجلون أطفالهم في الحضانات عبر اللجوء إلى الوساطات".

ويعود آخر وباء انتشر في صربيا إلى العام 2017، إذ سجلت 3800 إصابة و12 وفاة من بينهم طفلان.

وبدأت النيابة العامة محاكمة 43 من مناهضي التطعيم المتهمين بـ"نشر الذعر"، لكن لم تتم إدانة أي منهم، وفقما يوضح فلاديمير سيمرمان، وهو طبيب من بلغراد رفع إحدى الدعاوى.

وفي ظل احتمال تفش جديد للفيروس يلوح في الأفق، يشعر الأطباء بأن تحذيراتهم لا تلقى آذانا صاغية.

ويقول يورغوس كونستانتينيديس "نفتقد إلى المسؤولية الجماعية. سئمت من كل شيء"، مضيفا "اختفت القيم الإنسانية الأساسية من مجتمعنا ومن العالم كله على السواء".

وزير الصحة الألماني يحذر من تزايد إصابات كورونا في الصيف

ننتقل إلى ألمانيا، حيث حذر وزير الصحة كارل لاوترباخ من تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الصيف، معتبرا الإبقاء على إجراءات الحماية بعد 20 مارس/آذار الجاري أمرا ضروريا.

وقال الوزير في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة أمس السبت، "علينا أن نتوقع موجة صيفية"، موضحا أن المتحورين دلتا وأوميكرون معديان لدرجة أنه حتى في الطقس الجيد يمكن أن يزيد عدد الإصابات عبر تزايد الاختلاط وتراجع حماية التطعيم، إذا لم يعد هناك أي قيود للوقاية من الجائحة، مؤكدا ضرورة أقلمة قانون الحماية من العدوى لمواجهة هذه التطورات المتوقعة.

وأوضح لاوترباخ أنه يجب أن يتاح للولايات إمكانية التصرف على نحو مبكر، مثل فرض ارتداء الكمامات أو وضع قيود على الاختلاط الاجتماعي.

وقال الوزير "ينبغي أن يكون من الممكن وضع حدود قصوى للتجمعات الخاصة والفعاليات العامة، بالإضافة إلى قواعد الدخول للمطاعم.. يتعين أيضا استمرار إمكانية فرض قواعد الاختبار في الأماكن العامة والشركات"، مؤكدا أن كل هذه الأدوات يجب استخدامها فقط عندما تكون ضرورية فعلا.

واعتبارا من 20 مارس/آذار الجاري، لن يتم تطبيق معظم لوائح مكافحة كورونا في ألمانيا. وسينتهي الأساس القانوني على مستوى البلاد لمثل هذه الإجراءات يوم 19 من الشهر ذاته، إلا أن ما يسمى بتدابير الحماية الأساسية، مثل الإلزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، ستظل سارية. وتم تخفيف المزيد من إجراءات كورونا أول أمس الجمعة، خاصة في المطاعم والفنادق والنوادي.