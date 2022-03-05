ما أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية؟
5/3/2022
قالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء إن عدم انتظام الدورة الشهرية له أسباب عدة، فما هي؟
حسب الرابطة الألمانية، فإن أبرز هذه الأسباب:
- الاضطرابات الهرمونية التي تحدث أثناء مرحلة المراهقة أو مرحلة انقطاع الطمث أو الناجمة عن بعض الأمراض، مثل مشاكل الغدة الدرقية والانخفاض أو الارتفاع الشديد لسكر الدم ونقص الوزن الشديد.
- الإجهاض المتكرر
- التهابات قناة فالوب
- التهابات المبايض المزمنة
- تكيس المبايض
- أورام المبايض
- قصور الغدة النخامية
- الأعباء النفسية
- أسلوب الحياة غير الصحي مثل التغذية غير الصحية والتدخين
- بدء أو إنهاء استعمال وسائل منع الحمل الهرمونية (حبوب منع الحمل)
زيادة أو فقدان الوزن
وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب على وجه السرعة، لا سيما إذا كان عدم انتظام الدورة الشهرية مصحوبا بأعراض أخرى مثل زيادة أو فقدان الوزن، أو آلام أسفل الجسم، أو حالات نزيف غريبة، أو نمو الشعر الذكوري؛ أي في الصدر والذقن.
ويتوقف علاج عدم انتظام الدورة الشهرية على السبب الذي تم تشخيصه؛ فعلى سبيل المثال إذا كان السبب يرجع إلى متلازمة تكيس المبايض، فينصح بعلاجها. وللمساعدة على انتظام الدورة الشهرية يُلجأ إلى المستحضرات الهرمونية مثل حبوب منع الحمل.
وإذا كان سبب عدم انتظام الدورة الشهرية يكمن في التوتر النفسي، فيمكن مواجهة ذلك بممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل.
المصدر : الألمانية