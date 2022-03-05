الفصال العظمي.. هذه العلاجات لن تساعدك

تدهور الغضروف يحصل على مدى سنوات عديدة، ويحدث بصمت، وعندما تتطور الحالة لتصبح مؤلمة، يكون مرض الفصال العظمي متقدما بالفعل.

هناك عدد كبير من العلاجات والمكملات الغذائية التي تدعي أنها تخفف من الآلام الناجمة عن "الفصال العظمي" (Osteoarthritis)، لكن الكثير من العلاجات لا ترقى إلى مستوى ما تدعيه.

ونشرت صحيفة "لوفيغارو" (le Figaro) الفرنسية، قالت فيه الكاتبة سيسيل تيبرت إن الفصال العظمي من أكثر أمراض المفاصل شيوعا في العالم والذي يصيب بشكل أساسي كبار السن، وتشمل أعراضه التصلب عند الاستيقاظ والشعور بالألم عند صعود السلالم أو المشي.

وتوضح الكاتبة أنه على الرغم من وجود العديد من الدراسات لهذا المرض، إلا أنه لا توجد حاليا طريقة لمنع أسباب المرض، وبالتالي تجنب حدوثه أو تطوره، غير أنها قالت إن الأشخاص الذين يعانون من الفصال العظمي تتوفر لديهم مجموعة من العلاجات والتي من شأنها أن توفر الراحة وتسهل التعايش مع هذا المرض المؤلم.





ووفق الكاتبة، فإنه لفهم ما تتكون منه علاجات الفصال العظمي فإنه ينبغي أن نعود أولا إلى أسباب هذا المرض، حيث توضح ماري كريستوف بواسييه أستاذة أمراض الروماتيزم أنه "لفترة طويلة، كنا نظن أنه مجرد مرض ناجم عن تآكل الغضروف المرتبط بالشيخوخة"، مضيفة "نحن نعلم اليوم أنه مرض أكثر تعقيدا من ذلك، وتلعب الشيخوخة دورا في تطوره، ناهيك عن عوامل التهابية وعصبية وربما مناعية".

أسباب الفصال العظمي

وتبين الكاتبة أن المفاصل تتضرر بسبب الشيخوخة والسمنة وبعض العوامل الوراثية والتشوهات وإصابات المفاصل المتكررة الناجمة عن ممارسة التمارين الرياضية بشكل مكثف، حيث يفقد الغضروف -هذا النسيج الذي يغلّف الأطراف العظمية للمفصل- تدريجيا سمكه ويتشقق ويختفي، تاركا العظام من دون حماية، لافتة إلى أنه لا تزال أسباب حدوث هذه الظاهرة غير مفهومة.

إجراءات العلاج الصحي والطبيعي

يحدث تدهور الغضروف على مدى سنوات عديدة، وبصمت، وعندما تتطور الحالة لتصبح مؤلمة، يكون المرض متقدما بالفعل، وفي هذه المرحلة، تهدف كل العلاجات الصحية إلى تسكين المفصل وتقليل الآلام، حيث تنقل الكاتبة عن البروفيسور فرانسوا رانو، رئيس قسم إعادة تأهيل الجهاز الحركي والعمود الفقري وإعادة التأهيل في مستشفى كوشين في باريس، قوله إن "جميع التوصيات تنص على أن المرضى الذين يعانون من الفصال العظمي ينبغي عليهم ممارسة نشاط بدني وتعديل نظامهم الغذائي من أجل إنقاص الوزن إذا كانوا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، بغض النظر عن مستوى الفصال العظمي لديهم".

وتلفت الكاتبة إلى أنه لعلاج هذا المرض فإنه يمكن استخدام إعادة التأهيل، من خلال العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي، وكذلك الجبائر؛ لتقويم مفاصل الإبهام والركبة من التصلب، فيما يقول البروفيسور رانو "تقلل هذه العلاجات من الضغط على المفصل المؤلم".





مضادات الالتهاب

نؤكد أن النصائح والمعلومات هنا هي للاسترشاد فقط وليست بديلا عن الطبيب، تناولْ الأدوية فقط وفقا لإرشادات طبيبك.

وبالنسبة للمسكنات، تبين الكاتبة أن الباراسيتامول يعتبر غير فعال في علاج الفصال العظمي، لكنها نقلت عن البروفيسور رانو قوله "عليك أن تجربها على أي حال، وسيكون ذلك أفضل بكثير إذا نجحت في تخفيف ألمك".

وينصح الأطباء بعدم استخدام مسكنات أقوى، حيث تحذر البروفيسورة بواسييه من أن "الترامادول وجميع مشتقات المورفين تؤدي بسرعة كبيرة إلى الإدمان، لذلك ينبغي استبعادها في علاج الفصال العظمي"، مشيرة إلى أن "هناك مضادات الالتهاب التي تقلل الألم عن طريق تقليل الالتهاب، وقد نضطر إلى وصفها.. ولكن ينبغي أن يتم تناولها لأقصر مدة ممكنة بسبب آثارها الجانبية"، كما يمكن استخدام حقن حمض الهيالورونيك في المفصل، حيث تقول بواسييه "لحمض الهيالورونيك تأثير مسكن، ولكنه لا يعالج سبب الفصال العظمي".

علاجات غير فعالة للفصال العظمي

وتؤكد الكاتبة أنه بالنسبة لما يسمى بالعلاجات "الأساسية" التي تدَّعي أنها تبطئ من تطور المرض "فهي كلها غير فعالة"، مشيرة إلى أن العديد من المصابين بالتهاب المفاصل العظمي يلجؤون إلى المكملات الغذائية والزيوت الأساسية لمحاولة تحسين حالتهم، مثل الكولاجين، والجلوكوزامين، والأقراص المصنوعة من الكشمش الأسود أو الكركم، غير أنه لا يوجد دليل على فعاليتها، وفق الكاتبة.

وتؤكد البروفيسورة بواسييه أن "بعض زيوت السمك أظهرت تأثيرا مضادا للالتهابات، ولكن سيتعين عليك تناول الكثير منها، وهذا التأثير غير موثوق فيه مقارنة بالعقاقير المضادة للالتهابات المتاحة لنا والتي يتم التحكم في جرعتها"، كما نقلت الكاتبة في تقريرها.

الجراحة هي الحل النهائي

وفي ختام التقرير لفتت الكاتبة إلى أن بعض المرضى يلجؤون إلى الجراحة كحل أخير، حيث تُعد الحل الجذري الفعال الوحيد للفصال العظمي، وفق البروفيسورة بواسييه، لكن هذه العمليات الجراحية تعالج فقط الفصال العظمي الذي يحدث في الفخذ والركبة، وليس الفصال العظمي الذي يحدث في الرسغ أو الإبهام أو الأصابع.