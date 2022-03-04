الخبراء يوصون الأشخاص الذين يواجهون مشاكل في النوم بزيادة كمية الأطعمة المخمرة في النظام الغذائي، كونها تحتوي على البكتيريا النافعة.

ما "الأطعمة المخمرة" (Fermented Foods)؟ وكيف تعمل؟ وما فوائدها؟. الإجابات في هذا التقرير.

الأطعمة المخمرة هي الأطعمة التي خضعت لنمو وتخمير ميكروبي متحكم فيهما، والتخمير هو عملية لا هوائية تقوم فيها الكائنات الحية الدقيقة -مثل الخميرة والبكتيريا- بتفكيك مكونات الطعام (مثل السكريات كالغلوكوز) إلى منتجات أخرى مثل الأحماض العضوية، وهذا يعطي الأطعمة المخمرة طعمها ورائحتها.

هناك العديد من الأطعمة المخمرة، ومنها:

اللبن والزبادي: تخمير الحليب.

تمبيه: تخمير فول الصويا.

ميسو: نوع من التوابل اليابانية تحضر من تخمير الصويا.

الكيمتشي: طبق كوري تقليدي يحضر من الخضار المخمرة.

الملفوف المخلل.

الكفير: لبن متخمر ينتج عن طريق وضع حبيبات الكفير في اللبن الطازج.

وفي تقرير نشره موقع "إف بي. آر يو" (fb.ru) الروسي، قالت إيكاترينا أندريفا إن المنتجات المخمرة غنية بالميكروبات المفيدة التي تؤثر إيجابا على عمل الأمعاء وتساعد على إنقاص الوزن الزائد وتحسين جودة النوم.

ونؤكد أن النصائح والمعلومات هنا هي للاسترشاد فقط وليست بديلا عن الطبيب، لا تستعمل الأطعمة المخمرة كعلاج لأي مرض.

كيف تعمل؟

وتوضح الكاتبة أنه مع بداية المادة الغذائية في التخمر، تبدأ البكتيريا الخاصة في القيام بدورها، المتمثل في إنتاج مستقلبات مفيدة تُحول بعد ذلك إلى بروبيوتيك (البكتيريا النافعة) في الجسم؛ حيث تعمل البكتيريا المفيدة على معالجة الطعام وتعزيز جهاز المناعة.

الخضروات المخمرة

وأشارت الكاتبة إلى أن الخبراء انطلقوا في دراسة آثار هذا النوع من الأطعمة على الصحة منذ فترة طويلة؛ حيث أظهرت نتائج الدراسات أن الأطعمة المخمرة تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

الألبان

واقترحت الكاتبة تضمين منتجات الحليب المخمر في النظام الغذائي على غرار الزبادي والكفير، وجبن القريش، كما ينصح خبراء التغذية الأشخاص الذين يرغبون في فقدان الوزن بتضمين مخلل الملفوف والبنجر في النظام الغذائي.





تحسين جودة النوم

وتنقل الكاتبة عن الخبراء توصيتهم للأشخاص الذين يواجهون مشاكل في النوم بزيادة كمية الأطعمة المخمرة في النظام الغذائي، كونها تحتوي على البكتيريا النافعة، مما يساعد على الشعور بتحسن وبالتالي تعزيز جودة النوم وتحسين الحالة المزاجية.

وتتابع الكاتبة فتقول إنه ينصح الأشخاص الذين يعانون من الأرق بتناول مخلل الملفوف والكيمتشي والكفير في وجبة العشاء.

الآثار الجانبية

وقالت الكاتبة إنه على الرغم من الفوائد العديدة التي يعود بها تناول الأطعمة المخمرة، إلا أن هناك بعض الآثار الجانبية، أكثرها شيوعا انتفاخ البطن والصداع. ولهذا يجب عند ملاحظة ظهور بعض ردود الفعل الجانبية؛ التوقف عن تناول الأطعمة المخمرة واستبدالها بالأطعمة الغنية بالبروتين وتناول كميات كبيرة من الماء.