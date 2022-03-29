أظهرت دراسة أن شرب القهوة من شأنه أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة.

‫هناك بعض العلامات التي تدل على أنه يجب التخلي عن القهوة، فما هي؟ بالمقابل ماذا كشفت دراسة جديدة عن فوائد القهوة؟

وعلى الرغم من الفوائد الكثيرة للقهوة فإن مجلة "فرويندين" الألمانية نصحت بعدم تناول أكثر من 400 ملليغرام من ‫الكافيين يوميا، وشددت على أنه يجب التوقف عن شرب القهوة في حالة ظهور ‫أي علامة من العلامات التالية:

‫‫حرقة المعدة

‫يمكن أن تكون حرقة المعدة خطيرة على المدى الطويل، نظرا لأن الكافيين ‫يتسبب في ظهور أعراض ارتجاع المريء، وهو ما يسري على المشروبات الغازية ‫وحتى الشاي.

‫‫مشاكل في النوم أو القلق

‫يمكن للمحتوى العالي من الكافيين أن يؤدي إلى مشاكل في النوم والقلق، ‫ولذلك من الأفضل تجنب شرب القهوة قبل النوم بمدة 6 ساعات.





‫ظهور أعراض انسحاب

‫إذا لم يتمكن الشخص من تناول قهوته المعتادة وظهر عليه أيٌ من أعراض ‫الانسحاب (Withdrawal) وهي علامات تصيب الشخص عند الإقلاع عن مادة معينة، أو الشعور بالتعب أو أعراض تشبه الإنفلونزا، فإن ذلك يعتبر ‫إشارة لضرورة تقليل كمية القهوة.

‫‫زيادة الوزن

‫على الرغم من أن القهوة تشعر بالشبع وعدم الرغبة في الأكل، ولكن بعد ‫زوال هذا التأثير فإن الجسم سيحتاج لتناول الطعام بكميات كبيرة وبسرعة، ‫كما أن استبدال وجبة غذائية بمشروب القهوة يخل بوظائف الجسم ويزيد من ‫إفراز هرمون الكورتيزول.

شرب 3 أكواب قهوة يومياً قد يطيل العمر

ننتقل إلى خبر سيفرح عشاق القهوة، إذ يبدو أن القهوة بريئة من تهمة التأثير السلبي على الصحة وخصوصاً صحة القلب. فقد أظهرت دراسة أن شرب القهوة من شأنه أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة.

إذ قام باحثون بتحليل بيانات 382 ألف شخص في المملكة المتحدة لتتبع عادات الصحة لمدة تصل إلى 10 سنوات. ووجدوا أن شرب ما بين كوبين و3 أكواب من القهوة يومياً من شأنه أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى 15% مقارنة بعدم شرب أي منها، بحسب ما نقلت دويتشه فيله عن موقع "ذا صن" البريطاني.

ولاحظ الباحثون أن حبوب البن تحتوي على أكثر من 100 مادة مغذية. ويقول البروفيسور بيتر كيستلر -الخبير في معهد بيكر للقلب في أستراليا، الذي قاد الدراسة- إنها تخفف الإجهاد التأكسدي والالتهابات وتحسن حساسية الأنسولين والتمثيل الغذائي. إذ تعمل المركبات النشطة بيولوجيًا على منع امتصاص الدهون في الأمعاء والجزيئات المرتبطة بإيقاعات القلب غير الطبيعية.





من جهة أخرى، يحذر العلماء من أنه يجب عدم الإفراط باحتساء القهوة إذا كان ذلك يشعرهم بالقلق أو عدم الراحة. ومع ذلك، فإن النتائج الجديدة تؤكد أن القهوة ليست مرتبطة بأمراض القلب الجديدة وقد تشكل في الواقع مصدر وقاية للقلب. إضافة إلى أن القهوة تعمل على تعزيز الأداء المعرفي، فهي توقظك وتنشط عقلك.