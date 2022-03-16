تتباطأ عملية الأيض لدى النساء خلال الدورة الشهرية ويكون من الصعب حرق السعرات الحرارية. وتنصح النساء اللواتي يرغبن في التخلص من الوزن الزائد بتناول الأغذية الغنية بالحديد والنحاس والمغنيسيوم للمساعدة في تقليل تباطؤ الأيض.

إن أردت العيش بصحة وعافية، فلا داعي بالضرورة لاتباع أنظمة غذائية معقّدة وإنما ينبغي معرفة الأغذية التي تلائمك، وما يجب الابتعاد عنه.

في تقرير نشرته صحيفة "صباح" (Sabah) التركيّة، تحدّث الكاتب صلاح الدين دونماز عن أهمية التغذية السليمة في الحفاظ على الصحة وإنقاص الوزن.

الخطأ الرئيسي في التغذية

ويتمثل الخطأ الرئيسي الذي يرتكبه البعض عند الرغبة في التخلص من الكيلوغرامات الإضافية أو اتباع نظام غذائي صحي في ترتيبهم للأمور التي يجب عليهم ألا يقوموا بها والهوس بما يسمى "الأطعمة الخارقة" (التي يزعم أنها تحرق الشحوم). بدلا من ذلك، ينبغي التركيز على الأطعمة المفيدة للجسم بشكل عام.

لتقوية الجهاز المناعي

الحبة السوداء: تحتوي الحبة السوداء على مركب "الثيموكينون" (thymoquinone) و"الثيمول" (thymol) اللذين يعززان المناعة ويُسهلان عملية حرق الدهون ويُساعدان على خفض الكولسترول.

"العكبر" (Propolis): إنه مضاد للأكسدة ومضاد للالتهاب ومفيد لصحة الكبد.

الكفير: إضافة حبات الكفير إلى الحليب يؤدي إلى تخمُّر ينتج عنه مواد تعمل كمضاد التهاب عن طريق تحفيز الاستجابة المناعية.

تناول الكافيين بعد الظهيرة يساعد على حرق الدهون

وفقا للكاتب فإن استهلاك الكافيين بعد الظهيرة يحفز حرق السعرات الحرارية، بينما يُساعد شرب القهوة صباحا على زيادة التركيز. وشرب القهوة قبل 30 دقيقة من المشي يزيد معدل حرق السعرات الحراريّة.

التخلص من مقاومة الأنسولين

إذا لم تُعالج مشكلة مقاومة الأنسولين في غضون 5 سنوات، قد يصاب المريض بالسكري.

وتحدث مقاومة الإنسولين عندما لا يستجيب الجسم للإنسولين جيدا ويكون الغلوكوز أقل قدرة على دخول الخلايا. في هذه الحالة، يواصل البنكرياس ضخ المزيد من الإنسولين، لكن الغلوكوز يظل يواجه صعوبة في الوصول إلى الخلايا، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

وأفضل طريقة لعلاج مقاومة الأنسولين هي التغذية الصحيّة وإنقاص الوزن، ذلك أن تقليص نسبة الدهون في الجسم بنسبة 5% يزيد حساسيّته تجاه الأنسولين.

تغذية النساء خلال الدورة الشهرية

تتباطأ عملية الأيض لدى النساء خلال الدورة الشهريّة ويكون من الصعب حرق السعرات الحرارية. تنصح النساء اللواتي يرغبن في التخلص من الوزن الزائد بتناول الأغذية الغنية بالحديد والنحاس والمغنيسيوم للمساعدة في تقليل تباطؤ الأيض.





ازدياد الرغبة في تناول الحلويات

من المعروف أن النساء تكون لديهن رغبة شديدة في تناول الحلويات أو الشوكولاتة خلال الدورة الشهرية. وينصح بتناول 20 غراما من الشوكولاتة السوداء يوميا للحد من الرغبة في تناول الحلويات.

الحديد مهم للمرأة، ومن الأغذية الغنيّة به نذكر اللحوم الحمراء منزوعة الدهن والبيض والدجاج من دون الجلد والديك الرومي. كما أن الحديد حيواني المصدر يساعد جسم المرأة على تعويض ما فقده من حديد ما يقلل من حالات التعب والبرد والوهن.

فضلا عن ذلك، يُنصح بعدم الإسراف في شرب الشاي والقهوة بعد الوجبات. وتعتبر الشوكولاتة السوداء وبذور دوار الشمس والحمّص والزبيب والعدس والبندق من الأطعمة الغنية بالنحاس، التي يساعد تناولها على تقوية المناعة.

تقليل الملح

يؤثر التغيّر في مستويات هرمونات الإستروجين والبروجيسترون على توازن السوائل والأملاح ويصعب فقدان الوزن حتى مع الالتزام بتطبيق برنامج الحمية، وذلك يعود إلى احتباس الماء في الجسم. لتخفيف ذلك ينصح بشرب ليترين من الماء يوميا وتقليل الملح قبل 4 أيام من بدء الدورة الشهرية.





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