الكشف المبكر عن الإصابة بمرض السرطان يقدم فرصة كبيرة للعلاج والشفاء، إليك أبرز الأعراض والتغييرات التي قد تطرأ على الجسم وقد تشير إلى الإصابة بمرض السرطان، مع أعراض السرطان لدى الأطفال.

هناك أكثر من 200 نوع من مرض السرطان، وغالبا تكون الأعراض منتشرة في جميع أنحاء الجسم أو في أجزاء معينة منه. ويحدث السرطان عندما تتكاثر الخلايا غير الطبيعية بشكل خارج عن السيطرة وتنتشر في مكان آخر.

ويمكن للخلايا أن تغزو أنسجة الجسم الطبيعية وتدمرها، كما يمكن أن ينتشر السرطان في الجسم.

ويعتبر مرض السرطان أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم.

وقد أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أنه في حال الكشف المبكر عن الإصابة فهذا يزيد من نسب الشفاء بشكل كبير.

أعراض السرطان

أما أبرز الأعراض التي قد تشير إلى الاصابة بالمرض، والتي قد تفيد في رصد مبكر للتغيرات التي تحدث في أجسام المرضى بحسب ما نقل تقرير في الدويتشه فيله عن موقع "ديلي ريكورد" البريطاني فهي:

فقدان الوزن غير المبرر.

التعب أو الألم غير المبرر.

تعرق ليلي شديد.

السعال المستمر.

فقدان الشهية والنفخة المستمرة.

كتلة أو تورم غير عادي في أي مكان بالجسم.

تغييرات في الجلد.

تغير في حركة الأمعاء، مثل الإمساك، أو دم في البراز.

نزيف مهبلي غير معتاد.

مشاكل في التبول ودم في البول.

ويمكن أن تكون هذه الأعراض ناجمة عن أمراض غير سرطانية، ولكن يجب ذكرها لطبيبك.

أعراض لسرطان الثدي

تغييرات غير عادية في حجم أو شكل أو ملمس الثدي، بما في ذلك تغيرات بالحلمة أو الجلد، بحسب ما نشره موقع "ديلي ريكورد" البريطاني.

نؤكد أن ظهور هذه الأعراض لا تعني بالضرورة الإصابة بالمرض، بل قد تفيد في رصده وكشفه مبكرا، ومن الضرورة بمكان الاستشارة الطبية بخصوص أي من هذه الأعراض.

أعراض السرطان عند الأطفال

قالت منظمة الصحة العالمية في العراق، في حسابها على تويتر، إن سرطان الأطفال يرتبط بطائفة من الأعراض التحذيرية التي يمكن أن تكتشفها الأسر ومقدمو خدمات الرعاية الصحية الأساسية المدربون، ومنها:

الحمى.

الصداع الحاد والمستمر.

ألم العظام.

فقدان الوزن.

وتعزى الوفيات الناجمة عن أنواع سرطان الأطفال التي يمكن تجنّبها في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى:

ضعف التشخيص.

التشخيص الخاطئ.

التأخر في التشخيص.

التخلي عن العلاج.

الوفاة بسبب سميّة المرض.

الانتكاس.

وقالت منظمة الصحة إنه يمكن علاج معظم أنواع سرطان الأطفال بالأدوية وغيرها من أنواع العلاج، بما في ذلك الجراحة والعلاج الإشعاعي.