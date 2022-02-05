من السهل جدا أن يقع المرء في دوامة العمل المفرط الذي غالبا ما يتسبب في الإجهاد المدمر للصحة الجسدية والنفسية، فما علاماته؟

وفي كثير من الأحيان لا يكون عمل الشخص فوق طاقته أمرا مقصودا، بل نتاج رغبته في تقديم أفضل ما لديه في العمل ودعوات مديره المباشر المتكررة للعمل هنا وهناك وتضييعه بعضا من أيام راحته الأسبوعية، قبل أن يغمره -دون أن يتنبه سلفا لذلك- شعور بالانهيار وعدم القدرة على الاستمرار، وفقا لتقرير في موقع "أويرنس آكت" (Awareness Act).

ولتفادي الانهيار هناك 8 علامات تحذيرية تخبرك أن جسدك يتداعى جراء الإجهاد:

1- شعور دائم بالتعب ونظام نوم مدمَّر

عندما يصبح جدول عملك مكثفًا لدرجة أنك تجد من المستحيل الحصول على قدر ملائم من النوم بانتظام، فإن هذا الأمر سيجعلك تشعر بالفشل والإرهاق الشديد. وبطبيعة الحال، فإن قضاءك بضع ليالٍ بساعات نوم أقل من المعتاد أمر، وأن يصبح هذا الوضع أساس برنامجك المعتاد بسبب الإفراط في العمل أمر آخر وعلامة سيئة جيب التنبه إليها.

2- الشعور بالصداع دون أسباب واضحة

الإرهاق المفرط والتوتر والإحباط وارتفاع ضغط الدم كلها أمور تحدث عندما نجهد أنفسنا أكثر من اللازم، وكلما طالت مدة تعاملنا مع هذه الضغوط الجسدية، زاد خطر أن ينتهي بنا المطاف بصداع ناجم عن التوتر.





3- انقباضات مستمرة في المعدة بسبب التوتر

علامة تحذيرية رئيسية أخرى هي مشاكل المعدة. فعندما نكون مرهقين باستمرار ولا نحصل على قسط كافٍ من الراحة، فإن استجابة جسدنا تكون إفراز هرمونات التوتر التي قد تتسبب في اضطرابات في معدتنا.

4- معدل ضربات القلب خلال الراحة أعلى مما ينبغي

يؤكد الدكتور مايكل جونسكو، الذي يعمل في الطب الرياضي بمركز ويكسنر الطبي بجامعة أوهايو الأميركية، أن "هرمونات التوتر المرتفعة تعمل لأنها تزيد من إمكانات الجسم إلى أقصى حد. وتتمثل إحدى الطرق التي يتم بها ذلك في زيادة معدل ضربات القلب الذي يمكنها من ضخ مزيد من الدم إلى أنسجتنا".





5- اضطراب الدورة الشهرية

علامة أخرى تدل على الإجهاد هي عندما ينتهي الأمر بالمرأة باضطراب أو انقطاع دورتها الشهرية. والسبب في ذلك هو أنه إذا لم تحصل المرأة على الراحة الكافية يستجيب جسمها في الغالب من خلال تقليص وظائف مختلفة. فإذا فاتتك دورتك الشهرية بسبب الإجهاد، فهذا يعني أن الوقت قد حان لإجراء بعض التغييرات.

6- الشعور بالضعف

يوضح كيفن أوكونيل، وهو مدرب شخصي معتمد، أنه عندما نفرط في إجهاد أجسادنا وعقولنا، فإن ذلك قد يعقّد أكثر فأكثر مهمة التعافي. وقد نجد أحيانا صعوبة في رفع الأشياء التي كان رفعها أمرا سهلا في السابق، أو تحريك أجسادنا بالطريقة اللازمة.





7- صعوبات في التركيز

يعد "ضباب الدماغ" (Brain fog) عرضا آخر من أعراض الإجهاد جراء العمل الزائد. إذا وجدت أنه لا يمكنك القيام بالمهام التي لم تكن تواجهك مشكلة في تنفيذها في السابق، أو أنك بكل بساطة لا تستطيع التركيز، فمن المحتمل أنك منهك من فرط العمل.

8- تساقط الشعر

تؤثر هرمونات التوتر على جسم الإنسان بأشكال متعددة من أبرزها حينما يبدأ الشعر بالتساقط. وغالبًا ما يلاحظ هذا الأمر خلال الاستحمام أو على وسادة النوم أو بشكل عام من خلال تراجع كثافة الشعر. ولا تعتبر هذه العلامة أمرا جيدا، بل تعني أن شيئًا ما في نمط حياة المرء بحاجة إلى تعديل.