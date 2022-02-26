مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد قد يتسبب في ارتجاف العين

قد نشعر بالخوف أو الصدمة إذا شعرنا بارتجاف لا إرادي في العين. والبعض يعتقد أنه مؤشر على مرض عصبي خطير، لكن في الحقيقة قد تكون أسباب بسيطة وراء ذلك.

ويعزو أطباء الأعصاب ارتجاف العين إلى تشنج صغير في عصب عضلات العين المسؤولة عن إغلاقها. ولأن الجفون حساسة للغاية، يمكن للمحفزات المختلفة أن تهيّج هذا العصب.

ومع ذلك هناك 8 أسباب قد تؤدي إلى ارتجاف العين عليك الانتباه إليها:

القهوة

الإكثار من شرب القهوة قد يؤدي إلى ارتجاف العين. فمادة الكافيين التي تحتوي عليها القهوة تحفز الاستقلاب وترفع من دقات القلب والنتيجة ارتجاف في العين. ويعتقد الأطباء أنه في بعض الحالات تكون عضلة الجفن أشد حساسية من باقي عضلات الجسم.

الإجهاد

من العوامل الأساسية المسببة لتشجن العضلات عموما. وقد يصبح ارتجاف العين تنبيها صغيرا إلى أن الجسم استنفد قواه. وينصح في حالة الإجهاد القيام بتمارين رياضية خاصة باسترخاء العضلات كممارسة اليوغا مثلا، والتقليل من المجهود اليومي المطلوب.

الحساسية

عند الحساسية ينتج الجسم مادة الهيستامين بكثرة، وهو ما يؤدي إلى نوبات العطس واحمرار البشرة والحكة وغيرها. وارتجاف العين من أعراض الحساسية التقليدية.





قلة النوم

قلة النوم تحدث اضطرابات في عضلات العين، وفي هذه الحالة لا يوجد ما هو أنسب من الذهاب إلى الفراش مبكرا.

الحاجة للنظارات أو تغييرها

إذا ما شعرت بارتجاف العين وأنت أمام شاشة الحاسوب أو أثناء قراءة كتاب، يعني ذلك أنه بات عليك ارتداء نظارات تساعدك على القراءة. أما إذا كنت من حاملي النظارة الطبية في الأصل فقد يكون ذلك علامة على أن مستوى النظر لم يعد مناسبا لك، ومن تمّ عليك الذهاب للقيام بفحص جديد.

نقص في المغنيسيوم

نقص المغنيسيوم يؤدي إلى تشنج العضلات. لهذا ينصح بتناول أطعمة غنية بهذه المادة كالألياف والحبوب والقطاني والفاكهة الجافة.

العيون الجافة

الساعات الطويلة أمام شاشة الحاسوب أو أمام التلفاز من شأنها أن تحدث توترا لعضلة الجفن. هنا لابد من أخذ فترات راحة ومواجهة الجفاف مع ترطيب قطرات العين بحمض الهيالورونيكيس. بالمناسبة، النيكوتين وارتفاع استهلاك الكحول يؤديان أيضا إلى زيادة جفاف العينين.

كوفيد-19

أثبتت دراسات عديدة أن مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد يتسبب في ارتجاف العين. وقد يحدث أن يلحظ المتعافون هذا التطور، لكن -ولحسن الحظ- سريعا ما تختفي هذه الأعراض.