الألماني يأكل أكثر من 16 كيلوغراما من الموز سنويا.. ما فوائده؟

أظهرت دراسة أن كل ألماني يأكل في المتوسط ما يقارب 16.3 كيلوغراما من الموز في العام، فما فوائد هذه الفاكهة اللذيذة؟

وفقا لتقرير في دويتشه فيله، هذه بعض فوائد الموز:

التخلص من آلام البطن

يساعد الموز في عملية الهضم، ويرجع ذلك بالأساس إلى محتواه من المغنيسيوم والبوتاسيوم.

ويمكن أن يساعد الموز أيضا في تخفيف آلام المعدة، لاحتوائه على الكثير من النشا، كما أنه يغلف بطانة المعدة المتهيجة كطبقة واقية، الأمر الذي يريح الجهاز الهضمي.

يساعد في خفض ارتفاع ضغط الدم

الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز أو التمر يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم كما يوضح البروفيسور فيليكس محفوظ طبيب القلب في مستشفى جامعة سارلاند في الألمانية، ويحتوي الموز أيضا على فيتامين "بي 6" (B6).

تحسين الحالة المزاجية

وبحسب موقع "برلينر كوريير" الألماني، يحتاج كثير من الناس إلى هرمونات السعادة في أشهر الشتاء المظلمة أكثر من بقية العام، ونحصل عليها عادة من الشوكولاتة، بيد أن للموز تأثيرا مماثلا، كما أن 30 دقيقة فقط في الهواء الطلق يمكن أن ترفع الحالة المزاجية وتحفز عملية التمثيل الغذائي "، حسب اختصاصية التغذية ديبورا غرونبيرغ.

مانح سريع للطاقة

يوفر مزيج الفركتوز والألياف للجسم طاقة بسرعة، يأكل الكثيرون الموز بغية الحصول على الطاقة بسرعة، في العمل أو أثناء ممارسة الرياضة، وكلما كان الموز أكثر نضوجا تكون النتيجة أفضل.

بدوره، يوضح أنتغي غال من الجمعية الألمانية للتغذية أنه إذا كان الموز غير ناضج بما فيه الكفاية فإنه يحتوي على كمية أكبر من النشا الذي يتحلل بنضوج الموز.

ويحتوي الموز غير الناضح على كربوهيدرات أكثر تعقيدا، وسكر أقل نقاء، ونتيجة لذلك يوفر الموز الأقل نضجا الطاقة بشكل أبطأ ولكن على مدار فترة زمنية أطول من الموز الناضج.

تخزين الموز

ويقول موقع "برلينر كوريير" إنه يفضل تخزين الموز في مكان مشمس ودافئ، ولتجنب تكون البقع السوداء عليه يفضل تعليقه، وبعد تقشيره وقبل تناوله ينصح بغسل اليدين جيدا للتخلص من المبيدات ومضادات العفن التي يعالج بها الموز، لمنع تعفنه أثناء النقل وقبل وصوله إلى المستهلك.