حسب رئيس مجلس الإدارة لبيونتك، سيكون العقار الأول، إن نجحت جميع التجارب السريرية الجارية، جاهزا بحدود عام 2027. وهو عقار يعالج سرطان الخصية.

تعتزم قريبا شركة "بيونتك" (BioNTech) الألمانية لصناعة الأدوية، والتي اشتهرت بتطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد بتقنية الرنا المرسال (mRNA)، طرح أدوية تعالج السرطان اعتمادا على التقنية ذاتها، وبالتحديد سرطان يصيب الرجال، فما التفاصيل؟

جاء هذا الخبر في تصريح لرئيس مجلس إدارتها هيلموث جيغليه لصحيفة "أوغسبورغر ألغماينه" في عددها الصادر يوم السبت الماضي (19 فبراير/شباط 2022)، نقلته دويتشه فيله.

ومنح لقاح كورونا شركة بيونتك الألمانية -الذي طورته مع شركة "فايزر" (Pfizer) الأميركية- صيتا عالميا. واللافت أن اهتمام شركة بيونتك الأصلي كان حول تطوير علاجات للسرطان أو إنتاج لقاح ضد هذا المرض بتقنية الرنا المرسال، ويبدو أن خطوات قليلة تفصلها عن هذا الهدف.

وكان اهتمام الشركة الألمانية قبل ظهور وباء كورونا منصبا على تطوير لقاح مضاد للأورام السرطانية اعتمادا على تقنية الرنا المرسال. وبعد ظهور الوباء استفادت الشركة من سنوات تجارب قطعتها في هذا الميدان، الأمر الذي ساعدها على اكتشاف لقاح ضد الوباء في وقت زمني قياسي مقارنة باللقاحات السابقة التي طورت في السابق.

عقار لعلاج سرطان الخصية

حسب رئيس مجلس الإدارة، سيكون العقار الأول، إن نجحت جميع التجارب السريرية الجارية، جاهزا بحدود عام 2027. وهو عقار معالج لسرطان الخصية لدى الذكور. ويقول المسؤول إنه للرجال "ما بين 25 و40 من العمر ممن لم تتجاوب أجسامهم مع الطرق العلاجية الأخرى للمرض".

لماذا هذا النوع من السرطان رغم أنه ليس الأكثر شيوعا؟ يوضح هيلموث جيغليه أن لذلك علاقة بأخلاقيات الشركة التي تريد الاهتمام بأنواع السرطانات النادرة والتي لا تحظى باهتمام كبريات شركات الأدوية لغياب المحفز المادي، وبالتالي لا يجد المرضى دواء يعالجهم.

علاجات فردية

من المثير في علاجات تقنية الرنا المرسال أنها فردية، أي يتم تطويرها حسب كل حالة على حدة. بداية يتم استئصال الورم أو نسيج من الخلايا السرطانية لدى المريض. وبعد أن تحصل الشركة على هذه العينات تطوّر عقارا يعالج الحالة عبر تحفيز الجهاز المناعي على القضاء على الخلايا المريضة دون إلحاق أي ضرر بالخلايا السليمة.

مشوار الشركة الألمانية برئاسة مؤسسها شاهين أوغور لن يقف حتما عند هذا الحد. فخبراؤها يرون في سرطان الخصية منطلقا لعلاجات تمتد إلى باقي أنواع السرطانات الأخرى. وفي تصريحات للصحيفة الألمانية لم يخف هيلموث جيغليه أنه لن يكن راضيا على أداء الشركة إلا "إذا نجحنا في تطوير عدد لا بأس من علاجات السرطان"، وتابع "عندها سنكون قد حققنا أحلامنا على أرض الواقع".

السرطان لدى الأطفال

في المقابل، يأمل الآباء الذين أصيب أطفالهم بمرض السرطان أن يحظوا باهتمام الشركات العاملة بتقنية الرنا المرسال، خاصة وأن سرطان الأطفال يبقى مقارنة بالأنواع الأخرى مرضا نادرا لا يحظى بدوره باهتمام الشركات.

ففي أوروبا تبلغ حالات السرطان لدى الأطفال نحو 35 ألف حالة سنويا، 6 آلاف منهم يفارقون الحياة. وبالتالي لا يساهم ضعف العائد على الاستثمار الناتج عن البحث عن علاجات الأطفال في تشجيع الجهات المعنية بالقطاع. بالإضافة إلى ذلك، من الصعب إجراء تجارب سريرية تضمّ أطفالاً ومراهقين.

صحيح أنه في السنوات العشر الأخيرة قُطعت أشواط مهمة في مجال تطوير العمل البحثي في هذا الاتجاه، مع تعديل القوانين الخاصة بمشاركة الأطفال والمراهقين في الأبحاث السريرية، بيد أن العلاجات المعمول بها هي في الأصل مطوّرة للبالغين ويتم فقط تكييفها على الأطفال.

ما يزيد الأمور تعقيدا أن تشخيص السرطان لدى الأطفال لا يتم إلا في مراحل متقدمة. ففي 80% من الحالات التي تمّ تشخيصها لدى الأطفال كانت الأورام السرطانية متقدمة، في حين أن المعدل لدى البالغين لا يتجاوز 20%.

كل هذه العوامل تجعل الآباء والخبراء على حدّ سواء يأملون أن تفتح تقنية الرنا المرسال آفاقا جديدة لعلاج السرطان لدى الأطفال.





ماذا تعرف عن سرطان الخصية؟

سرطان الخصية هو ورم خبيث يبدأ في الخصية، وهي غدة تناسلية توجد لدى الذكور في كيس الصفن. وسرطان الخصية أكثر شيوعا في المرحلة العمرية من 15 إلى 35 عاما، كما أنه قد يصيب المسنين، أو يظهر -ولكنه نادر- لدى الصغار.

وتحدث تقريبا جميع حالات سرطان الخصية في الخلايا التي تنتج الحيوانات المنوية، إذ تحدث في هذه الخلايا طفرة في المادة الوراثية "دي إن إيه" (DNA)، مما يقود إلى نمو غير طبيعي وغير متحكم فيه. ورغم أن الأسباب الدقيقة لحدوث هذه التغيرات في الخلايا غير معروفة، فإن هناك عوامل تزيد احتمال الإصابة بسرطان الخصية.

عوامل الخطورة للإصابة بسرطان الخصية

نمو غير طبيعي للخصية.

تاريخ مرضي للإصابة بالخصية غير النازلة (Undescended testicle).

الإصابة بمتلازمة كلاين فلتر، وهو اضطراب كروموسومي يحدث عندما يولد الذكر بكروموسوم "إكس" (X) إضافي، مما يجعل لديه أكثر من 46 كروموسوما.

التعرض لمواد كيميائية معينة.

الإصابة بفيروس "إتش آي في" (HIV) المسؤول عن متلازمة نقص المناعة المكتسب "الإيدز".

سيرة عائلية مرضية للإصابة بسرطان الخصية.

أعراض سرطان الخصية

ألم أو شعور مزعج في الخصية.

الشعور بثقل في كيس الصفن.

تضخم الخصية أو اختلاف ملمسها.

تضخم أنسجة الثدي "تَثدّي الرجل" (Gynecomastia).

ألم في الظهر أو أسفل البطن.





الوقاية من سرطان الخصية

رغم أنه لا توجد -حتى الآن- تقنية فحص وقائي فعالة لسرطان الخصية، فإن الأشخاص الذين أصيبوا في السابق بالخصية غير النازلة يوصَون بعمل فحص وقائي لسرطان الخصية لدى الطبيب. ناقش هذا الموضوع مع طبيبك على ضوء عوامل الخطورة التي لديك والسيرة العائلية للمرض.

كما يوصي بعض الأطباء بإجراء فحص ذاتي للخصية، وبهذه الطريقة يصبح الشخص على دراية بوضع خصيتيه وملمسهما وشكلهما، وبالتالي يستطيع ملاحظة أي تغيير فيهما مباشرة عند أول حدوثه، والتوجه إلى الطبيب مباشرة للاستقصاء عن الأمر.

خطوات الفصح الذاتي للخصية