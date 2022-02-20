صحة

أغذية تشعرك بالنعاس وأخرى تنزع النوم من عينيك

شرب كوب من الحليب قبل ساعة من الخلود إلى الفراش يساعدك على النوم.

20/2/2022

يؤثر النوم بشكل مباشر على صحتنا الجسدية والعقلية، وتبين أن لبعض الأطعمة تأثيرا على النوم أيضا، حيث إن بعض الأطعمة يسبب الأرق في حين أن البعض الآخر يعزز الشعور بالنعاس.

وفي هذا التقرير الذي نشره موقع "تركيا"، يقدم مختص التغذية شاتاي دمير بعض النصائح حول النظام الغذائي وبشكل خاص الأطعمة التي يوصى بتناولها أو تجنبها مساء لتفادي الأرق ليلا.

ابتعد عن الوجبات السريعة والطعام المقلي

من المعروف أن الأطعمة الغنية بالدهون -ولا سيما الدهون المتحولة- مضرة بالصحة، وهي تؤثر أيضا بشكل سلبي على دورة النوم وجودته. وحتى لا تعاني من اضطرابات النوم احرص على عدم تناول هذه الأطعمة خلال اليوم، أو على الأقل في المساء.

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 قلل الحلويات

عادة ما نشعر بالجوع بعد فترة قصيرة من تناول السكريات. واستهلاك الأطعمة السكرية على العشاء سيجعلك تشعر بالجوع بسرعة أكبر، مما يؤخر موعد النوم. وحتى تتمتع بنوم هانئ، ينبغي تناول أطباق متوازنة خلال النهار وفي وجبة العشاء، بالإضافة إلى انتقاء نوع الكربوهيدرات المناسب.

تجنب الكافيين

تجنب استهلاك أي مشروب يحتوي على الكافيين قبل 5 ساعات على الأقل من موعد النوم.

لا تتناول البروتينات على العشاء

يستغرق الجسم وقتا أطول لهضم البروتينات، ويمكن أن تصاب بعسر الهضم في حال تناولتها في وجبة العشاء. بدلا من ذلك، ينصح بتناول طبق غني بالكربوهيدرات والخضروات لتعزيز جودة نومك.

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الحليب مفيد

شرب كوب من الحليب قبل ساعة من الخلود إلى الفراش يساعدك على النوم.

الخزامى قد تساعدك

تعتبر الخزامى (لافندر) من الأعشاب التي تساعد على النوم بفضل رائحتها المهدئة. وقد أظهرت الدراسات أن استنشاق عطر زيت اللافندر قبل النوم بـ30 دقيقة يحسن جودة النوم. يمكن أيضا استخدامها في شكل شاي نشربه بعد يوم عمل متعب، وسيساعد ذلك العضلات على الاسترخاء و يهيئ الجسم لنوم مريح.

شاي البابونج

يُستخدم نبات البابونج المعروف بتأثيره المهدئ من قبل الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في النوم. ونظرا لعدم وجود آثار جانبية له، يمكن للأشخاص من جميع الأعمار شرب منقوعه.

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الشاي الأخضر منزوع الكافيين

هذا الشاي غني بمضادات الأكسدة ويساعد على تهدئة الأعصاب.

المصدر : الصحافة التركية