ما مرحلة سن اليأس لدى الرجال؟ وما أعراضها؟ وما أسبابها؟ وفي أي سن يضعف الرجل جنسيا؟ وما انقطاع الطمث؟ وما مرحلة سن اليأس لدى النساء؟ وما مراحلها؟ الإجابات في هذا التقرير.

ما مرحلة سن اليأس لدى الرجال؟

يصاب بعض الرجال بالاكتئاب وفقدان الدافع الجنسي وضعف الانتصاب وأعراض جسدية وعاطفية أخرى عندما يصلون إلى أواخر الأربعينيات إلى أوائل الخمسينيات من العمر، وذلك وفقا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة.

مع ذلك يشير منشور صادر عن خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة إلى أن "سن اليأس عند الذكور" (يطلق عليه أحيانا الإياس الذكوري) مصطلح غير مفيد يستخدم أحيانا في وسائل الإعلام.

ويقول المنشور "هذه التسمية مضللة لأنها تشير إلى أن الأعراض ناتجة عن انخفاض مفاجئ في هرمون التستوستيرون في منتصف العمر، كما يحدث في سن اليأس عند الإناث، وهذا ليس صحيحا".

ورغم انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون مع تقدم الرجال في العمر، فإن الانخفاض ثابت عند أقل من 2% سنويا من نحو سن 30 إلى 40 عاما، ومن غير المرجح أن يسبب هذا أي مشاكل في حد ذاته.

ويمكن أن يكون نقص هرمون التستوستيرون الذي يتطور لاحقا في الحياة -والمعروف أيضا باسم قصور الغدد التناسلية المتأخر- مسؤولا في بعض الأحيان عن هذه الأعراض، ولكن في كثير من الحالات لا علاقة للأعراض بالهرمونات.

وتكون غالبا عوامل نمط الحياة أو المشكلات النفسية مسؤولة عن العديد من هذه الأعراض.





على سبيل المثال، قد يكون ضعف الانتصاب وفقدان الرغبة الجنسية وتقلب المزاج نتيجة أسباب أخرى غير انخفاض التستوستيرون، مثل:

ضغط عصبي

الاكتئاب

القلق

هناك أيضا أسباب جسدية تؤدي إلى ضعف الانتصاب، مثل التغيرات في الأوعية الدموية، التي قد تحدث جنبا إلى جنب مع أي سبب نفسي.

تحدث عادة المشاكل النفسية بسبب مشاكل العمل أو العلاقات أو الطلاق أو مشاكل المال أو القلق بشأن الوالدين المتقدمين في السن، وقد تؤثر على الرغبة الجنسية.

يمكن أن تكون "أزمة منتصف العمر" مسؤولة أيضا، ويمكن أن يحدث هذا عندما يعتقد الرجال أنهم وصلوا إلى منتصف العمر؛ وفيه يحدث قلق لدى الرجال بشأن ما أنجزوه حتى الآن، سواء في وظيفتهم أو حياتهم الشخصية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى فترة من الاكتئاب.

أعراض سن اليأس عند الرجال:

إعياء.

ضعف.

اكتئاب.

المشاكل الجنسية وانخفاض الرغبة الجنسية.

أيضا من الأعراض الشائعة لدى الرجال في مرحلة سن اليأس:

تقلب المزاج والتهيج.

فقدان كتلة العضلات وانخفاض القدرة على ممارسة الرياضة.

إعادة توزيع الدهون، مثل زيادة حجم البطن أو "تثدي الرجل".

نقص عام في الحماس أو الطاقة.

صعوبة النوم.

ضعف التركيز.

ويمكن أن تتداخل هذه الأعراض مع الحياة اليومية والسعادة، لذلك من المهم معرفة السبب الأساسي ومعرفة ما يمكن فعله لحلها.

الأسباب المحتملة لمرحلة سن اليأس لدى الرجال:

انخفاض هرمون التستوستيرون.

قلة النوم.

النظام الغذائي غير الصحي.

قلة ممارسة الرياضة.

التدخين.

تدني احترام الذات.

قصور الغدد التناسلية المتأخر.

قصور الغدد التناسلية المتأخر

في بعض الحالات -حيث لا يبدو أن مشاكل نمط الحياة أو المشاكل النفسية مسؤولة- قد تكون أعراض "سن اليأس عند الذكور" نتيجة قصور الغدد التناسلية، إذ تنتج الخصيتان القليل من الهرمونات أو لا تنتج هرمونات على الإطلاق.

يحدث قصور الغدد التناسلية أحيانا منذ الولادة، مما قد يسبب أعراضا مثل تأخر البلوغ وصغر حجم الخصيتين.

يمكن أيضا أن يحدث قصور الغدد التناسلية أحيانا في وقت لاحق من الحياة، خاصة عند الرجال المصابين بالسمنة أو المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

يعرف هذا باسم قصور الغدد التناسلية المتأخر، ويمكن أن يسبب أعراض "سن اليأس عند الذكور".

لكن هذه حالة طبية غير شائعة ومحددة وليست جزءا طبيعيا من الشيخوخة.

يمكن تشخيص الإصابة بقصور الغدد التناسلية المتأخر عادة بناء على الأعراض ونتائج اختبارات الدم المستخدمة لقياس مستويات هرمون التستوستيرون.





علاج سن اليأس عند الرجال

إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض فاستشر طبيبك؛ سيسأل عن عملك وحياتك الشخصية لمعرفة إذا كانت أعراضك ناجمة عن مشكلة تتعلق بالصحة النفسية، مثل التوتر أو القلق.

إذا كان التوتر والقلق يؤثران عليك، فقد تستفيد من الأدوية أو العلاج السلوكي المعرفي، ويمكن أن تساعد التمارين والاسترخاء أيضا.

العلاج البديل بالهرمونات (HRT)، إذ يطلب طبيبك أيضا إجراء فحص دم لقياس مستويات هرمون التستوستيرون لديك. إذا كانت النتائج تشير إلى أنك تعاني من نقص في هرمون التستوستيرون، فيتم إعطاؤك بديل التستوستيرون لتصحيح نقص الهرمون، الذي من شأنه أن يخفف الأعراض.

كما هي الحال مع العلاج بالهرمونات البديلة عند النساء، فإن العلاج ببدائل التستوستيرون له مخاطر وآثار جانبية محتملة؛ فقد يؤدي العلاج ببدائل التستوستيرون إلى تفاقم سرطان البروستات وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، على سبيل المثال، وفقا لويب ميد (Webmed).

إذا كنت تفكر في العلاج ببدائل التستوستيرون، فتحدث إلى الطبيب لمعرفة المزيد، وقد يوصي طبيبك أيضا بنمط حياة معين أو تغييرات أخرى للمساعدة في بعض أعراض انقطاع الطمث عند الذكور. وتشمل هذه:

الحمية.

التمارين.

أدوية مثل مضادات الاكتئاب.

في أي سن يضعف الرجل جنسيا؟

لا توجد سن محددة ما دام الرجل يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أمراض مزمنة مثل السكري، أو أن هذه الأمراض تحت السيطرة فمن المتوقع أن يحافظ على مستوى جيد من الصحة الجنسية.

ورغم انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون مع تقدم الرجال في العمر، فإن الانخفاض ثابت عند أقل من 2% سنويا من نحو سن 30 إلى 40 عاما، ومن غير المرجح أن يسبب هذا أي مشاكل في حد ذاته.

ووفقا لتقرير في ويب ميد، فإنه على عكس سن اليأس عند النساء، عندما يتوقف إنتاج الهرمونات تماما، يكون انخفاض هرمون التستوستيرون لدى الرجال عملية أبطأ؛ فالخصيتان -على عكس المبايض- لا تنفد المادة التي تحتاجها لصنع هرمون التستوستيرون. قد يكون الرجال الأصحاء قادرين على إنتاج الحيوانات المنوية في الثمانينيات من العمر أو بعد ذلك.

مشاكل الأربعين عند الرجال

الصعوبات التي قد تواجه الرجال عند سن الأربعين تعتمد على صحتهم، فقد يصاب الرجل بارتفاع ضغط الدم والسكري، وقد يعاني من زيادة الوزن. هذه المشاكل في حال عدم علاجها تترك آثارا على صحته، وعلى الأوعية الدموية، وقد تزيد خطر مشاكل مثل ضعف الانتصاب.

أعراض الخمسين عند الرجال

الصعوبات التي قد تواجه الرجال عند سن الخمسين أيضا تعتمد على صحتهم، لذلك من المهم التحكم في الأمراض المزمنة، والالتزام بأخذ أدويتها الموصوفة.

مع التقدم في العمر واقتراب سن التقاعد قد يمر الرجل بمشاعر أن العمر مضى، ويتساءل عن إنجازه. وقد يغادر العمل بعض أصدقائه، وهذا قد يؤثر عليه نفسيا. ومن المهم التعرف على أية مشاكل نفسية وعلاجها قبل أن تؤثر على الصحة الجسدية والجنسية.

سن اليأس المبكر عند الرجال

لا يوجد وقت محدد لأعراض سن اليأس، فهذه الأعراض قد تحدث في وقت مبكر أو متأخر اعتمادا على صحة الرجل العامة، وهي الأعراض نفسها التي ذكرناها سالفا: إعياء، وضعف، واكتئاب، والمشاكل الجنسية وانخفاض الرغبة الجنسية.

أعراض سن الستين عند الرجال

أهم تغيير في هذه المرحلة هو التقاعد، من المهم أن تكون لدى الرجل شبكة دعم اجتماعي من العائلة والأصدقاء، لتعويض النقص الناجم عن فقدان الوظيفة. ممكن أن يشغل الرجل نفسه بأنشطة أخرى، مثل المساعدة في العناية بالأحفاد.

وغني عن الذكر ضرورة متابعة أي أمراض، خاصة الأمراض المزمنة وعلاجها حتى تكون تحت السيطرة.

أعراض نقص التستوستيرون

تقول الكاتبة فيرا إيرماكوفا -في تقرير نشره موقع "جود هاوس" (goodhouse) في نسخته الروسية- إن الأطباء فقط يمكنهم أن يؤكدوا وجود نقص في التستوستيرون، ولكن هنالك بعض العلامات والأعراض:

تراجع الرغبة الجنسية: يعد التستوستيرون واحدا من أهم الهرمونات التي تصنع الرغبة لدى الرجال، وعند تراجعه فإن العلاقة الحميمية تتأثر، ويتراجع عدد مرات إقامة العلاقة، وعندها يجب مباشرة التوجه للطبيب من أجل فحص مستوى الهرمونات.

زيادة الوزن: هذا التغيير يتمثل في زيادة الأنسجة الدهنية وتراجع الأنسجة العضلية؛ إذ إن التستوستيرون يعمل على تنظيم توزيع الدهون في الجسم، وبالتالي عند نقصانه فإن الوزن يتزايد وتتركز الدهون في منطقة الخصر.

الضعف والنعاس: كلنا نشعر بالتعب من حين لآخر، ولكن إذا كنت تستيقظ في الصباح وتشعر بأنك لا تمتلك الطاقة، وتعاني من مشاكل في النوم، فإنك على الأغلب تعاني من نقص التستوستيرون.

ألم المفاصل والظهر: يلعب التستوستيرون دورا في الحفاظ على كثافة العظام والمفاصل، وبالتالي فإن نقصانه يؤدي إلى الشعور بالألم والضعف. ومع تزايد وزن الجسم فإن الهيكل العظمي -خاصة العمود الفقري والمفاصل- سيعاني من حمل ثقيل، ويبدأ الشعور بالألم.

اضطرابات التبول: هذه العلامة تعد الأكثر خطورة، فإذا كنت تلاحظ وجود اضطرابات في التبول مثل ضعف الإدرار أو كثرة الذهاب للحمام في الليل أو عدم القدرة على إفراغ المثانة بشكل كامل، فأنت تحتاج إلى أخذ موعد مع الطبيب في أسرع وقت ممكن؛ إذ إن هذه الأعراض لا تؤشر فقط على نقص التستوستيرون، بل يمكن أيضا أن تكون علامات تحذير من اضطرابات البروستات، أو ربما يكون هناك ورم خبيث بصدد التشكل.

بروز الثدي وفقدان الشعر: وذلك نتيجة انخفاض مستوى التستوستيرون.

التوتر والعصبية: إلى جانب هذه العلامات، فإن فترة سن اليأس لدى الرجال يمكن أن تشهد أيضا تراجعا في الذاكرة والتركيز؛ إذ إن التستوستيرون يساعدنا على البقاء متيقظين والحفاظ على انتباهنا وإتمام الأعمال التي نقوم بها. وتراجع هذا الهرمون يمكن أن يجعلنا في حالة مزاجية سيئة، ونعاني من شرود الذهن ونشعر بالتعاسة.

ما مرحلة سن اليأس لدى النساء؟

تعرف مرحلة سن اليأس لدى النساء بانقطاع الطمث، وذلك عند مرور 12 شهرا متتاليا من دون فترة الحيض. ويؤدي تغيير مستويات هرموني الإستروجين والبروجسترون (هرمونان أنثويان يتم إنتاجهما في المبايض) إلى ظهور أعراض مثل الهبات الساخنة وجفاف المهبل. وسن اليأس جزء طبيعي من الشيخوخة، ويمثل نهاية سنوات الإنجاب للإناث.

لماذا يحدث انقطاع الطمث؟

انقطاع الطمث الطبيعي (انقطاع الطمث غير الناجم عن الجراحة أو حالة طبية أخرى) جزء طبيعي من الشيخوخة. ويعرف سن اليأس بأنه عام كامل من دون نزيف حيض، في غياب أي جراحة أو حالة طبية قد تتسبب في توقف النزيف بشكل مصطنع؛ مثل تحديد النسل الهرموني أو فرط نشاط الغدة الدرقية أو ارتفاع البرولاكتين أو الإشعاع أو الاستئصال الجراحي للمبايض، وذلك وفقا لكليفلاند كلينيك.

مع التقدم في العمر تبدأ الدورة التناسلية التباطؤ وتستعد للتوقف. هذه الدورة تعمل بشكل مستمر منذ سن البلوغ، ومع اقتراب سن اليأس يقل إنتاج المبيضين لهرمون الإستروجين، وعندما يحدث هذا الانخفاض تتغير الدورة الشهرية. ويمكن أن تكون غير منتظمة ثم تتوقف. ويمكن أن تحدث التغييرات الجسدية أيضا عندما يتكيف جسمك مع مستويات مختلفة من الهرمونات.

ما مدة انقطاع الطمث؟

إن انقطاع الطمث هو نقطة زمنية تمضي فيها 12 شهرا متتالية من دون الدورة الشهرية.

مراحل انقطاع الطمث

انقطاع الطمث الطبيعي هو النهاية الدائمة للحيض الذي لا ينتج عن أي نوع من العلاج الطبي، وبالنسبة للنساء اللائي يكن في سن اليأس الطبيعي تكون العملية تدريجية ويتم وصفها على 3 مراحل:

مرحلة ما قبل انقطاع الطمث

يمكن أن تبدأ فترة ما قبل انقطاع الطمث من 8 إلى 10 سنوات قبل انقطاع الطمث، عندما ينتج المبيضان تدريجيا كمية أقل من الإستروجين. ويبدأ ذلك عادة عندما تكون في الأربعينيات من العمر. ويستمر انقطاع الطمث حتى سن اليأس، وهي النقطة التي تتوقف فيها المبايض عن إطلاق البويضات. في العام أو العامين الأخيرين من فترة ما قبل انقطاع الطمث يتسارع انخفاض هرمون الإستروجين. وفي هذه المرحلة قد تعانين من أعراض انقطاع الطمث، لكنك ما زلت تعانين من دورات شهرية خلال هذا الوقت ويمكن الحمل.

مرحلة انقطاع الطمث

انقطاع الطمث هو النقطة التي لا تعود فيها الدورة الشهرية. وفي هذه المرحلة يتوقف المبيض عن إطلاق البويضات وإنتاج معظم هرمون الإستروجين، ويتم تشخيص انقطاع الطمث عند عدم وجود دورة شهرية لمدة 12 شهرا متتالية.

مرحة ما بعد انقطاع الطمث

هذا هو الاسم الذي يطلق على الوقت بعد انقطاع الطمث لمدة عام كامل (بقية حياتك بعد انقطاع الطمث). خلال هذه المرحلة، قد تخف أعراض انقطاع الطمث مثل الهبات الساخنة للعديد من النساء، ومع ذلك تستمر معاناة بعض النساء من أعراض انقطاع الطمث لمدة عقد أو أكثر بعد المرحلة الانتقالية لانقطاع الطمث. ونتيجة لانخفاض مستوى هرمون الإستروجين فإن أولئك اللاتي في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث يتعرضن لخطر متزايد للإصابة بالعديد من الحالات الصحية، مثل هشاشة العظام وأمراض القلب.

سن اليأس المبكر

يعد انقطاع الطمث -عندما يحدث بين سن 45 و55- "طبيعيا"، وهو جزء طبيعي من الشيخوخة. ولكن قد تعاني بعض النساء من انقطاع الطمث مبكرا، إما نتيجة التدخل الجراحي (مثل إزالة المبيضين) أو تلف المبيضين (مثل العلاج الكيميائي أو الإشعاعي). ويطلق على انقطاع الطمث الذي يحدث قبل 45 سن اليأس المبكر. ويعد انقطاع الطمث الذي يحدث في الأربعين أو أقل انقطاع الطمث المبكر. وعندما لا يكون هناك سبب طبي أو جراحي لانقطاع الطمث المبكر، فإنه يسمى قصور المبيض الأولي.

أعراض سن اليأس

قد تكونين دخلت سن اليأس إذا بدأت المعاناة من بعض أو كل الأعراض التالية:

الهبات الساخنة (شعور مفاجئ بالدفء ينتشر في أنحاء الجسم).

تعرق ليلي.

جفاف المهبل، عدم الراحة أثناء ممارسة الجنس.

الإلحاح البولي (حاجة ملحة للتبول بشكل متكرر).

صعوبة النوم.

التغيرات العاطفية: التهيج، تقلب المزاج، الاكتئاب الخفيف.

جفاف الجلد أو جفاف العينين أو جفاف الفم.

ما علامات اقتراب سن اليأس؟

النساء اللواتي في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث قد يواجهن أيضا:

تفاقم متلازمة ما قبل الحيض (PMS)، وهي متاعب سابقة للطمث وتظهر أعراضها لدى كثير من النساء في صورة اضطرابات في النوم والتركيز وآلام في البطن والشعور بامتلاء البطن ونوبات انتفاخ وإمساك.

دورة شهرية غير منتظمة.

حيض أثقل أو أخف من المعتاد.

تسارع في نبضات القلب.

الصداع.

آلام المفاصل والعضلات.

التغيرات في الرغبة الجنسية.

صعوبة التركيز وهفوات الذاكرة.

زيادة الوزن.

تساقط الشعر.

يمكن أن تكون هذه الأعراض علامة على أن المبايض تنتج كمية أقل من الإستروجين أو علامة على زيادة التقلبات في مستويات الهرمون. لا تظهر كل هذه الأعراض على كل النساء. ومع ذلك، يجب أن تتأكد المصابات بأعراض جديدة مثل تسارع ضربات القلب أو التغيرات البولية أو الصداع أو غيرها من المشكلات الطبية الجديدة من عدم وجود سبب آخر لهذه الأعراض.





هل من الممكن أن تنقطع الدورة الشهرية فجأة؟

انقطاع الطمث الثانوي يحدث عندما تتوقف المرأة عن الحيض 3 أشهر على الأقل، هذا هو الشكل الأكثر شيوعا لانقطاع الطمث، وذلك وفقا لتقرير في هيلث لاين.

يختلف هذا النوع عن انقطاع الطمث الأولي، ويعرف أنه عندما تبلغ الفتاة المراهقة سن 16 عاما أو تتخطى عمرها ولم تتعرض للدورة الشهرية الأولى. ويبدأ الحيض لدى معظم الفتيات بين سن 9 و18 عاما، لكن متوسط العمر هو 12 عاما.

يمكن أن يحدث انقطاع الطمث الأولي والثانوي لأسباب عديدة. بعض الأسباب طبيعية، وبعضها حالات طبية تحتاج إلى العلاج.

بعض أسباب انقطاع الدورة الشهرية المفاجئ (باستثناء الحمل والرضاعة وسن اليأس):

الإفراط في ممارسة الرياضة والتوتر.

قد يؤدي وجود القليل جدا من الدهون في الجسم أو وجود الكثير من الدهون في الجسم إلى تأخر الدورة الشهرية أو توقفها.

الاختلالات الهرمونية، وتحدث عادة بسبب أورام في الغدة النخامية أو الغدة الدرقية. كما يمكن أن يتسبب انخفاض مستويات هرمون الإستروجين أو ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون في حدوثها.

يمكن أن تؤدي الاضطرابات الجينية أو الاضطرابات الصبغية، مثل متلازمة تيرنر ومتلازمة سوير، إلى تأخر الحيض في بعض الأحيان.

بعض الأدوية.

أدوية لعلاج سن اليأس

وفقا لمايو كلينيك، فإن انقطاع الطمث لا يتطلب أي علاج طبي، بل تركز طرق العلاج على تخفيف مؤشرات المرض والأعراض والوقاية من الحالات المزمنة التي قد تحدث مع التقدم في العمر أو التحكم فيها.

من الأمثلة على بعض العلاجات: