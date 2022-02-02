هل تساءلت يوميا ما أصعب الآلام التي يمكن أن يعانيها البشر؟ الجواب في هذا التقرير.

وفي هذا التقرير الذي نشرته صحيفة "الإندبندنت" (independent) البريطانية، تحدثت الكاتبة تشيلسي راتشيل عن أصعب الآلام التي يمكن أن يعانيها البشر.

ووفق "هيئة الخدمات الصحية الوطنية" (NHS)، يوجد 20 حالة تُصنّف على أنها "ألم مُسبب للعجز" يمنع الشخص من أداء المهام اليومية، وهي تشمل آلاما شائعة مثل كسور العظام وحصى الكلى، والآلام الأقل شيوعا مثل النقرس أو ألم عصب ثلاثي التوائم.

ووصفت هيئة الخدمات الصحية الوطنية ألم "الكتف المتصلبة" بأنه أحد أسوأ الآلام التي يعاني منها المرضى، حيث يكون المفصل مشدودا ومتصلبا لدرجة أنه يكاد يكون من المستحيل رفع الذراع. ويمكن أن تستمر هذه الحالة لعدة سنوات إذا تُركت بدون علاج.





وذكرت الكاتبة أن الانتباذ البطاني الرحمي حالة نسائيّة مرهقة، حيث تنمو الأنسجة التي تبطن عادة جدار الرحم خارجه.

ويستغرق تشخيص هذه الحالة -التي يُعتقد أنها تصيب واحدة من كل 10 نساء- 7 سنوات ونصف في المتوسط، تعاني خلالها المرأة من ألم في الحوض وآلام الدورة الشهرية وألم أثناء الجماع بالإضافة إلى مشاكل في الخصوبة.

وتضم قائمة هيئة الخدمات الصحية الوطنية للحالات الأكثر شيوعا التي يمكن أن تسبب أشد الآلام؛ التهاب المفاصل والتهاب الزائدة الدودية والصداع النصفي.

وفيما يلي القائمة كاملة لأصعب الآلام التي يمكن أن يعانيها البشر، بدون ترتيب:

1- "هربس نطاقي" (Shingles).

2- "الصداع العنقودي" (Cluster headaches).

3- "الكتف المتصلبة" (Frozen shoulder).

4- كسر العظام.

5- "متلازمة الألم الناحي المركب" (Complex regional pain syndrome).

6- النوبة القلبية.

7- الانزلاق الغضروفي.

8- "فقر الدم المنجلي" (Sickle cell disease).

9- التهاب المفاصل.

10- الصداع النصفي.

11- "عرق النسا" (Sciatica).

12- حصى الكلى.

13- "التهاب الزائدة الدودية" (Appendicitis).

14- "ألم عصب ثلاثي التوائم" (Trigeminal neuralgia).

15- التهاب البنكرياس الحاد.

16- "النقرس" (Gout).

17- "الانتباذ البطاني الرحمي" (Endometriosis).

18- قرحة المعدة.

19- "الألم العضلي الليفي" (Fibromyalgia).

20- ألم ما بعد الجراحة.





وفي حديثه عن هذه الحالات، يقول الدكتور غاري ليروي، طبيب الأسرة بمدينة دايتون في أوهايو، إنها "كلها تنطوي على ألم شديد وعادة ما تواجهنا في بيئة الرعاية الصحية".

ويضيف الدكتور ليروي إلى هذه القائمة حالتين أخريين؛ هما آلام الظهر "الأكثر شيوعا في ممارسات الرعاية الصحية الأولية" و"آلام الأسنان".

ويؤكد الدكتور ليروي أن "آلام أسفل الظهر المزمنة تؤثر على 80% من السكان في مرحلة ما من حياتهم، ومن الطبيعي أن يشعر الإنسان بعد القيام بحركات مثل الانحناء والدفع والسحب بآلام عضلية هيكلية في الظهر".

وفقا للدكتور ليروي، تكون آلام الأسنان -التي غالبا ما يتم تجاهلها- مؤلمة للغاية، مضيفا أن العديد من المرضى الذين يشكون من ألم في الفم أو الفك أو الأذنين يعانون بالفعل من مشاكل في الأسنان، مثل الخراج.





وفيما يتعلق بما يجب القيام به في حال كان الألم "يؤثر على قدرة الشخص على القيام بمهامه اليومية" أو "يعيقه عن النوم أو التغذية"، يوصي الدكتور ليروي بضرورة استشارة طبيب، محذرا من المضاعفات الصحية للألم المستمر.

كما ينصح الدكتور ليروي بالبحث عن عناية طبية طارئة بالنسبة للألم المرتبط بالنوبات القلبية، الذي يصفه أنه "أسوأ صداع قد تتعرض له على الإطلاق"، وحصى الكلى والتهاب البنكرياس الحاد والتهاب الزائدة الدودية، مشيرا إلى أن هذه الحالات قد تهدد الحياة.