العديد من الحميات الغذائية قد تكون معقدة ولا تناسب الجميع. موقع ألماني يكشف عن حمية صحية جديدة تعرف بـ"صيام الألوان". وهذه الحمية ليست سهلة ولا تساعد على إنقاص الوزن فقط، بل يمكن للمرء فيها أيضا أن يأكل حتى الشبع.

نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، نظام غذائي متوسطي أو الصيام المتقطع. هناك العديد من الطرق المختلفة من أجل خسارة بضعة كيلوغرامات زائدة. بيد أن معظم هذه القواعد الغذائية معقدة إلى حد ما، وتتطلب الالتزام بها خلال الحياة اليومية. الأمر قد يكون سهلاً للبعض وصعبا للآخرين، وفقا لتقرير في دويتشه فيله.

ونقدم لكم هذه الحمية، مع التأكيد أن المعلومات هنا عامة وللاسترشاد فقط، لا تبدأ هذه الحمية أو أي حمية دون استشارة طبيبك أولا.

مجلة "بريغيته" (Brigitte) الألمانية تدعو متابعيها الراغبين في اتباع حمية صحية جديدة إلى تجربة "صيام الألوان"، فما هي؟

ما صيام الألوان؟

في الحمية التي باتت تعرف بـ"صيام الألوان"، تنقسم الأطعمة إلى مجموعات لونية. غير أن الأمر لا يتعلق باللون الخارجي، ولكن يتعلق بالقيم الغذائية للأغذية. إذ ينصح بتناول كمية معينة من كل مجموعة لونية يوميا.

وفق حمية "صيام الألوان" ينصح بتناول هذه الكميات من المجموعات الغذائية ذات الألوان التالية:

1- اللون الأخضر: من 7 إلى 8 مرات في اليوم

2- اللون الوردي: 3 مرات في اليوم كحد أقصى

3- اللون الأزرق: مرة واحدة لكل وجبة

4- اللون الأحمر: ينصح خبراء التغذية بالاستغناء عن أكبر قدر ممكن من هذه المجموعة

أي طعام ينتمي إلى أي مجموعة لونية؟

الأغذية الخضراء

ليس من الغريب أن كل ما هو صحي يقع في هذه الفئة: الفاكهة والخضروات (مثل الفلفل والجزر والخس والطماطم والتفاح واليوسفي) والبقوليات والفاصوليا. ولأنها صحية للغاية، يمكنك تناول أكبر قدر ممكن من هذه الأطعمة حتى الشعور بالشبع (الاستثناء الوحيد هو أنه يجب تناول الفاكهة المجففة باعتدال).

نصيحة: اجمع بين طعامين مختلفين من هذه المجموعة مع كل وجبة، ودلل نفسك أيضا بوجبة خفيفة صغيرة معهما.

الأغذية الوردية

الأطعمة النشوية هي أطعمة وردية يمكنك التخطيط لتناولها 3 مرات في اليوم. وهذا يشمل الخبز والمعكرونة والبطاطس، وكذلك الموسلي. بيد أن البدائل الصحية قليلة من هذه الفئة، ومنها الكينوا (نوع من الحبوب) والكسكس والأرز البني والبطاطا الحلوة.

نصيحة: إذا كنت تريد أن تفقد بضعة كيلوغرامات في أسرع وقت ممكن، عليك تقليل استهلاك الأغذية الوردية إلى مرة واحدة يوميا.

الأغذية الزرقاء

تنتمي الأطعمة الدهنية والبروتينية إلى هذه الفئة. البروتين على وجه الخصوص يبقيك ممتلئا لفترة طويلة، ويحتاجه الجسم أيضا. نقص البروتين يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة. لذلك، يجب أن يكون الطعام الغني بالبروتين على طبقك في كل وجبة. وتشمل هذه المجموعة، الحليب ومشتقاته، الأسماك والمكسرات.

نصيحة: يمكنك أيضا تناول اللحوم، لكن الخبراء يوصون بكمية صغيرة للغاية من 110 إلى 230 غراما كحد أقصى.

الأغذية الحمراء

تشمل هذه المجموعة الأطعمة السكرية والحلويات بشكل عام والأطعمة المصنعة. من الأفضل حظرها بشكل كلي من القائمة خلال فترة الحمية. لكن نظرا لأن القليل من الأشخاص من يمكنهم الالتزام بذلك، فإن بعض الخروق الصغيرة مسموح بها بين الحين والآخر، وذلك سواء كان ذلك عبارة عن كوب من المشروبات الغازية أو العصير أو قطعة شوكولاتة للتحلية.





نصيحة: يجب أن تظل الاستثناءات استثناءات. وفي حالة عدم الابتعاد عن هذه المجموعة، فقد لا تخسر الكيلوغرامات الزائدة، كما كان متوقعا.

يشار إلى أنه في حالة الالتزام بالخطة، فقد يفقد المرء ما يبلغ 5 كيلوغرامات في أسبوعين. من فوائد حمية "صيام الألوان" أن الشخص يأكل نظاما غذائيا متوازنا للغاية، وفي الوقت نفسه يمنح جسمه جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها.