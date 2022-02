ما أنواع الصداع؟ وما أمكنته؟ وما أسبابه؟ وما أخطر أنواعه؟ وما صداع أوميكرون؟ وما صداع كورونا؟ وما العلاجات الطبيعية للصداع؟ الإجابات وأكثر في هذا التقرير الشامل.

ما صداع الرأس؟

الصداع هو ألم في أي جزء من الرأس، بما في ذلك فروة الرأس وأعلى العنق والوجه وداخل الرأس. يعد الصداع أحد أكثر الأسباب شيوعا لزيارة الطبيب، وهو يؤثر في القدرة على العمل والقيام بالمهام اليومية، وفقا لأدلة "إم إس دي" (msdmanuals) الإرشادية.

أنواع الصداع ومكانه

وفقا للدكتور مختار فاتح بي ديلي، طبيب متخصص في أمراض الأطفال بمستشفى "ميديكال بارك" في جامعة إزمير للاقتصاد، هناك أكثر من 150 نوعا مختلفا من الصداع، وذلك في تصريح للأناضول.

وهذه أبرز أنواع الصداع والمكان الذي تظهر فيه:

صداع أوميكرون

صداع يحدث لدى بعض المصابين بسلالة أوميكرون من كورونا. وتقول الدكتورة أولغا غولوبينسكايا، أخصائية طب الأعصاب، إن الإصابة بمتحور أوميكرون تؤدي إلى صداع بسبب ارتفاع ضغط الدم.

وتشير الأخصائية في حديث لراديو "سبوتنيك" نقله موقع روسيا اليوم، إلى أن الصداع هو أحد الأعراض الشائعة عند الإصابة بمتحور أوميكرون. ويظهر هذا الصداع على شكل "ضاغط" على الرأس، يختلف عن الصداع النصفي.

وتقول "يختلف هذا الصداع عن الصداع النصفي بأنه يضغط على الرأس بكامله وليس على أحد جانبيه".

وتضيف "يمكن ظهور الصداع، ليس فقط عند الإصابة بمتحور أوميكرون، بل أيضا بالإصابة بأي نسخة أخرى من الفيروس التاجي المستجد. لأن الفيروس يتوغل جزئيا عبر الحاجز الدموي الدماغي، وهناك يمكن أن يتسبب في تورم يؤدي إلى الشعور بالصداع بسبب ارتفاع ضغط الدم".

وتشير إلى أن علاج هذا الصداع يجب أن يصفه الطبيب. ولكن يمكن اتخاذ بعض الإجراءات ذاتيا.

وتقول "عند الشعور بالصداع، يجب اتباع قواعد بسيطة: الهدوء، عدم الذهاب إلى أي مكان، إذا كان من الصعب رفع الرأس. كما يجب الإكثار من شرب الماء وتناول دواء مسكن وفيتامين "سي" (C). كما يمكن وضع كمادة باردة على الرأس".

الصداع النصفي (الشقيقة)

يتميز هذا النوع من الصداع باستمراره من بضع ساعات إلى بضعة أيام، وعادة ما يحدث مرة واحدة أو أكثر في الشهر، ويكون على شكل ألم نابض، يتركز في أحد جانبي الرأس، يتعاظم عند ممارسة النشاط الجسماني، يصحبه أحيانا الغثيان والتقيؤ والتحسس من الضوء والضوضاء أو الروائح، والشعور بالدوار، وتشوش الرؤية، وفقا للدكتور مختار فاتح بي ديلي.

الصداع العنقودي (Cluster headaches)

يرتبط بواحد أو أكثر من العلامات والأعراض التي تظهر حول منطقة العين، على غرار سيلان الدموع واحمرار العينين وأعراض في منطقة الأنف مثل الاحتقان والإفرازات، وتكون الإصابة به عدة مرات في اليوم.

والصداع العنقودي هو صداع يحدث بأنماط دورية أو فترات عنقودية، وهو أحد أكثر أنواع الصداع إيلامًا. عادةً ما يُوقظكَ الصداع العنقودي في منتصف الليل بألم شديد في عين واحدة أو حولها في أحد جانبَيْ رأسك، وفقا لمايو كلينك.

ومن العلامات والأعراض الشائعة المصاحبة للصداع ألم شديد يكون موجودًا عامة في إحدى العينين أو خلفها أو حولها، ومن الممكن أن ينتشر ليصل إلى مناطق أخرى من وجهك ورأسك ورقبتك، وألم على جانب واحد، والتملمُل، وزيادة إفراز الدموع، واحمرار العين في الجانب المتأثر.

الصداع الارتدادي (rebound headache)

يحدث نتيجة للإفراط في تناول بعض الأدوية، مما يؤدي إلى حدوث نوبات الصداع يوميا، ولذلك ينصح بالابتعاد عن تناول الأدوية بإفراط شديد.

صداع نتيجة الإجهاد وتعب العينين

قد تحدث إصابة العينين بالتعب والإجهاد آلاما في الوجه والجبهة نتيجة وجود خلل بصري في عملية الرؤية أو نتيجة القراءة لفترات طويلة أمام شاشة الحاسوب والتلفاز.

الصداع النفسي

الحالة النفسية السيئة هي من أهم أسباب حدوث الصداع النفسي، الذي يتسبب في شعور الشخص بوجود شيء ضاغط حول الرأس مع الإحساس بألم خفيف أو متوسط الشدة يطوق الرأس.





الصداع نتيجة ارتفاع ضغط الدم

يصيب هذا الصداع الأشخاص الذين لديهم مشاكل ارتفاع ضغط الدم المزمنة، ومن أهم أعراض ارتفاع ضغط الدم الشديد آلام تطوّق الرأس وتكون شديدة صباحا، لكنها تخف مع مرور ساعات النهار، وعلاجها يتم بالسيطرة على ارتفاع ضغط الدم والعودة به إلى مستواه الطبيعي.

صداع التوتر

هذه الحالة هي أكثر أنواع الصداع شيوعا، وفي الغالب تكون ناتجة عن الإجهاد أو الجفاف أو إجهاد العين أو حتى الجوع، وفقا لتقرير في موقع روسيا اليوم نقلا عن موقع إكسبريس.

وعادة يمكن علاج صداع التوتر بشكل فعال باستخدام الإيبوبروفين أو الباراسيتامول. ومع ذلك، إذا كنت تعاني باستمرار من صداع التوتر، فقد يكون من الجيد زيارة الطبيب أو أخصائي العيون لمعرفة سبب هذا الصداع.

صداع الجيوب الأنفية

يمكن أن يكون سبب الصداع الناتج عن الجيوب الأنفية هو الإصابة بنزلة برد أو إنفلونزا أو نوبة من الحساسية، وهذا الصداع هو ألم خفيف يصيب مقدمة الوجه في مستوى الجيوب الأنفية.

ويمكن أن يساعد الباراسيتامول والإيبوبروفين ومضادات الهيستامين ومزيلات الاحتقان في تخفيف صداع الجيوب الأنفية، وكذلك استنشاق البخار.

الصداع الهرموني

يمكن أن تتسبب التقلبات في مستويات الهرمونات بسبب الدورة الشهرية أو فترة ما قبل سن اليأس في حدوث الصداع. وتوصف هذه الحالة بأنها شعور مشابه للصداع النصفي.

ومن خلال تتبع الدورة الشهرية، يمكن للمرأة معرفة ما إذا كان للهرمونات تأثير على الصداع.

وقد يكون الطبيب قادرا على اقتراح علاجات هرمونية مثل العلاج بالهرمونات البديلة "إتش آر تي" (HRT) لمن هن في سن اليأس.





صداع الرعد المفاجئ (Thunderclap headaches)

يوصف صداع قصف الرعد بأنه ألم رهيب يشبه الضرب في الوجه. ويميل إلى الذروة في غضون 60 ثانية، ويمكن أن يكون مصحوبا بالغثيان وفقدان الوعي والقيء.

كما يمكن أن يكون هذا الصداع علامة على تمدد الأوعية الدموية في الدماغ أو السكتة الدماغية أو نزيف في الدماغ: فهي حالة طبية طارئة.

وإذا كنت تعاني من ألم شديد ناتج عن صداع قصف الرعد، فاتصل بالطوارئ على الفور واطلب سيارة الإسعاف.

صداع التهاب الشرايين ذو الخلايا العملاقة (Giant cell arteritis)

غالبا ما يكون هذا الصداع الحاد مصحوبا بألم في الفك وألم في فروة الرأس ومشاكل في الرؤية.

ويعد صداع التهاب الشرايين ذو الخلايا العملاقة حالة طبية طارئة تتطلب العناية الطبية الفورية، إذ إنها إذا تُركت دون علاج، فقد تؤدي إلى فقدان دائم للرؤية.





صداع المنبه

يعرف صداع المنبه أيضا باسم صداع النوم، ويرتبط باضطرابات النوم. وهذا النوع من الصداع أكثر شيوعا أيضا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، ويميل إلى الظهور في الساعات الأولى من الفجر، بين الساعة الواحدة والثالثة صباحا.

ويمكن استشارة الطبيب حول الأسباب الكامنة المحتملة لهذه الحالة، والتي يمكن أن تشمل انقطاع التنفس النومي.

صداع الصيام

يحدث لدى الصائم، ويشكل عارضا أوليا لدى عدد من الصائمين، خصوصا في الفترة الأولى من رمضان، وفقا للاستشاري الدكتور مؤيد قاسم خالد، من مؤسسة حمد الطبية في قطر.

صداع العين

صداع العين هو صداع يأتي في المنطقة خلف العين. ومن أسبابه الصداع النصفي والصداع العنقودي وصداع الجيوب الأنفية وإجهاد العين، وفقا لموقع "ويب ميد" (webmd).

صداع كورونا

صداع يحدث لدى بعض مرضى كورونا. ووفقا لدراسة نشرت في مجلة "بلوس وان" (PLOS ONE) العلمية، بلغ معدل الإصابة بعرض الصداع 13% لدى مجموعة من 24 ألفا و410 أفراد أصيبوا بفيروس كورونا.

ويمكن أن يكون الصداع أيضا أحد أعراض كورونا لدى الأشخاص المصابين بالصداع النصفي. في هذه الحالات، تم الإبلاغ عن حدوث الصداع قبل ظهور الأعراض الأكثر شيوعا لكورونا مثل الحمى والسعال.

ووفقا لتقرير في مجلة "الصداع: مجلة آلام الرأس والوجه" (Headache: The Journal of Head and Face Pain)، فهناك 4 خصائص لصداع كورونا، وهي:

1- صداع معتدل إلى حاد القوة.

2- يسبب الشعور بنبض أو الإحساس بضغط في الرأس.

3- يحدث على جانبي الرأس.

4- قد يزداد سوءا عند الانحناء.

وصداع كورونا قد يأتي في صورة ضغط حول الرأس، والذي يعتقد أنه يمكن أن يكون بسبب عاصفة "السيتوكين" (Cytokine storm) التي ترافق عدوى كورونا والتي تؤدي إلى الالتهاب والألم.

أسباب الصداع

يقول الدكتور باسم عثمان، أستاذ العلوم العصبية الإكلينيكية وطب الأعصاب الإكلينيكي في وايل كورنيل للطب- قطر والاستشاري في مؤسسة حمد الطبية، إن الصداع ينقسم إلى فئتين أساسيتين:

الصداع الثانوي

هو ما ينجم عن: ارتفاع ضغط الدم، وأمراض العين، والتهاب الأذن الوسطى أو التهاب الجيوب الأنفية، ووجع الأسنان، والحمى، ونزلات البرد، والإنفلونزا، واضطراب مستويات السكر في الدم.

الصداع الأساسي

هو ما يصيب الإنسان بشكل مستقل من دون أن تكون له علاقة بمرض آخر، وقد يحدث أو يتفاقم لأسباب نفسية أو انفعالية، أو بسبب التوتر، أو خلل في وظائف بعض أعضاء الجسم، أو تغير في نمط الحياة.

الصداع النصفي هو من أنواع الصداع الأساسية

وقال الدكتور إنه في حالة الإصابة بالصداع النصفي (داء الشقيقة)، وهي من أنواع الصداع الأساسية، لا بد أن يتجنب الإنسان تناول المشروبات الغازية واللحوم المصنعة والمخللات والغلوتاميت أحادية الصوديوم والتوابل والشوكولاتة، فجميعها تفاقم ألم الصداع. ويمكن تناول مسكنات الألم، مثل الباراسيتامول، لكن يجب تجنب تناول المسكنات على نحو منتظم، ويفضل التعامل مع سبب الصداع.

الصداع والهاتف

حذر الدكتور عثمان من المبالغة في استخدام الهواتف النقالة، لاسيما عند تصفح الإنترنت والتراسل، فقد أظهرت بعض البحوث أن ذلك قد يتسبب في إجهاد العينين اللتين تنتقلان مرارا وتكرارا بين التركيز في شاشة الهاتف المحمول والتركيز في البيئة المحيطة.





أخطر أنواع الصداع

بعض حالات الصداع هي علامة على مشكلة أكثر خطورة وتحتاج إلى رعاية طبية على الفور، وفقا لقاعدة بيانات "ميدلاين بلاس" (MedlinePlus) التابعة للمكتبة الوطنية الأميركية للطب.

وهذه بعض أسباب الصداع الخطيرة التي تحتاج مراجعة الطوارئ فورا:

السكتة الدماغية، حيث يتوقف تدفق الدم إلى جزء من الدماغ.

وجود اتصال غير طبيعي بين الشرايين والأوردة في الدماغ، والذي يتشكل عادة قبل الولادة. تسمى هذه المشكلة بالتشوه الشرياني الوريدي أو "إيه في إم" (AVM).

ضعف جدار الوعاء الدموي الذي يمكن أن ينفتح وينزف إلى الدماغ. يعرف هذا باسم تمدد الأوعية الدموية في الدماغ.

نزيف في المخ.

نزيف حول الدماغ. يمكن أن يكون هذا نزيفا تحت العنكبوتية، أو ورما دمويا تحت الجافية، أو ورما دمويا فوق الجافية.

استسقاء الرأس الحاد، والذي ينتج عن انقطاع تدفق السائل الدماغي النخاعي.

ارتفاع ضغط الدم.

ورم في المخ.

تراكم الضغط داخل الجمجمة الذي يبدو أنه ورم ولكنه ليس كذلك (الورم الكاذب المخي).

عدوى في الدماغ أو الأنسجة التي تحيط بالدماغ وكذلك خراج في المخ.

الشريان المتورم والملتهب الذي يمد الدم إلى جزء من الرأس والصدغ ومنطقة الرقبة (التهاب الشرايين الصدغي).

علامات أن الصداع خطير ويتطلب مراجعة الطوارئ:

هذا هو أول صداع شديد تعاني منه في حياتك ويتداخل مع أنشطتك اليومية.

الحمى

فقدان البصر

ازدواجية البصر

تصاب بالصداع مباشرة بعد ممارسة أنشطة مثل رفع الأثقال أو التمارين الرياضية أو الركض أو الجماع.

يأتي صداعك فجأة ويكون متفجرا أو عنيفا.

صداعك هو "الأسوأ على الإطلاق"، حتى لو كنت تعاني من الصداع بانتظام.

لديك أيضا صعوبة في الكلام، أو تغير في الرؤية، أو مشاكل في تحريك ذراعيك أو ساقيك، أو فقدان التوازن، أو الارتباك، أو فقدان الذاكرة مع صداعك.

يزداد صداعك سوءا على مدار 24 ساعة.

لديك أيضا حمى وتيبس في الرقبة وغثيان وقيء مع صداعك.

يحدث صداعك مع إصابة في الرأس.

صداعك شديد وفي عين واحدة، مع احمرار في تلك العين.

لقد بدأت للتو في الإصابة بالصداع، خاصة إذا كان عمرك أكبر من 50 عاما.

لديك صداع مع مشاكل في الرؤية وألم أثناء المضغ أو فقدان الوزن.

لديك تاريخ من الإصابة بالسرطان وتصاب بصداع جديد.

ضعف جهاز المناعة لديك بسبب مرض (مثل عدوى فيروس نقص المناعة البشرية) أو عن طريق الأدوية (مثل أدوية العلاج الكيميائي والمنشطات).

الصداع يوقظك من النوم، أو الصداع يجعل من الصعب عليك النوم.

يستمر الصداع أكثر من بضعة أيام.

الصداع أسوأ في الصباح.

لديك تاريخ من نوبات الصداع لكنها تغيرت في نمطها أو شدتها.

لديك صداع متكرر ولا يوجد سبب معروف.





علاج صداع العين

يمكن أن تخفف مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية من الصداع العرضي. قد يساعد أيضا في علاج الصداع النصفي إذا تناولته مبكرا بما فيه الكفاية. غالبا ما يوصي الأطباء بأسيتامينوفين (تايلينول) أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية) مثل إيبوبروفين (أدفيل، موترين) أو نابروكسين (أليف). لكن تذكر أن تناولها كثيرا يمكن أن يؤدي إلى الصداع الناتج عن الإفراط في الاستخدام، وفقا لويب ميد.

إذا كنت تعاني من صداع التوتر المتكرر، فقد يصف لك الطبيب دواء. مضادات الاكتئاب مثل أميتريبتيلين (إيلافيل) تساعد الكثير من الناس.

في بعض الأحيان، تكون الأدوية الموصوفة (التي تحتاج وصفة الطبيب) هي الأشياء الوحيدة التي تخفف من آلام الصداع النصفي.

العلاجات المنزلية لصداع العين

قد يساعد الكافيين أو أكياس الثلج في تخفيف آلام الصداع النصفي.

بالنسبة لصداع التوتر، جرب استخدام وسادة دافئة أو دشا دافئا، أو استرح حتى يزول الصداع. يمكن أن يساعد أيضا في إيجاد طرق أفضل للتعامل مع الإجهاد. تعلم تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا أو التنفس العميق. حاول ألا تفوت وجبات الطعام أو تتعب كثيرا.

إذا كنت مصابا بعدوى في الجيوب الأنفية، فاستنشق هواء دافئا ورطبا من مرذاذ أو وعاء به ماء مغلي لتخفيف الاحتقان. يمكن أن تساعد الكمادات الدافئة أيضا.

إذا كانت عيناك متوترتين في كثير من الأحيان، خذ قسطا من الراحة وأغمض عينيك أكثر.

أسباب صداع الصيام

وفقا للاستشاري الدكتور مؤيد قاسم خالد، فإن أسباب صداع الصائم في رمضان تشمل التالي:

التغيير السريع الذي يحصل في العادات الغذائية والتخفيف من استهلاك السوائل.

انخفاض استهلاك السوائل يؤدي إلى آلام في العضلات والإرهاق والتعب، مما يزيد من مخاطر حدوث الصداع وآلام الرأس.

عدم تناول فنجان القهوة الصباحي أو طعام الفطور عند البعض قد يساهم في زيادة الألم.

يساهم الاضطراب في النوم والقيام للسحور ثم العودة إلى النوم، في حدوث أوجاع الرأس، خصوصا في الأيام الأولى للصوم.

وأوضح الدكتور أنه مع الصيام ستنحسر حدة ألم الرأس مع مرور الوقت، مضيفا أنه يمكن التخفيف من مشكلة الصداع عبر التالي:

استهلاك كمية كبيرة من السوائل، أي بحدود 3 ليترات من السوائل موزعة على فترات من الإفطار إلى السحور.

الاعتدال في ساعات النوم.

الاعتدال في كمية الطعام المستهلكة من الإفطار إلى السحور.

علاجات طبيعية للصداع

وفيما يلي علاجات طبيعية لتخفيف أعراض الصداع، وفقا للدكتور مختار فاتح بي ديلي:

تجنب الجفاف: المواد المسببة للجفاف في الجسم مثل استهلاك القهوة بكثرة والمشروبات السكرية والكحول، يمكن أن تحدث صداعا قاتلا، لذلك يجب إضافة الفواكه والخضروات المغذية إلى النظام الغذائي.

الفواكه: خاصة الموز، إذ تحتوي الفواكه مثل التفاح والأفوكادو والأناناس الطازج على نسبة عالية من الماء، علما بأن الجفاف هو أحد أبرز أسباب الصداع، وتناول الموز لمقاومة الصداع هو الحل الأكثر شيوعا والأسهل نظرا لغناه بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، الذي هو أحد أكثر علاجات الصداع نجاحا.

الحبوب والخبز المحمص: يعتقد أن عدم انتظام مستويات السكر في الدم مرتبط بالصداع، ويمكن أن تساعد الكربوهيدرات الجيدة بطيئة الهضم في الحفاظ على توازنه في جسم الإنسان.

السمك الدهني: مثل سمك السلمون والأسقمري أو السلمون المرقط والتونة، على الأقل مرة أسبوعيا نظرا لوجود أحماض "أوميغا3" الدهنية، إذ يمنع الاستهلاك المنتظم لهذه الأطعمة ظهور الصداع النصفي.

الخضروات الورقية: خاصة السبانخ فهي مصدر غني بالمغنيسيوم، وهو فعال في علاج الصداع النصفي (الشقيقة).

البطاطا المخبوزة: من أفضل الأطعمة لتهدئة الصداع لغناها بالبوتاسيوم، حيث تعد من الطرق البسيطة المساعدة في التخفيف من أعراض الصداع.

الأعشاب: خاصة اليانسون والأقحوان والزنجبيل، وهي الأعشاب المخففة للتوتر والأرق، كما يمكن شرب خليط النعناع المجفف مع العسل والماء المغلي.

المكسرات والبذور والخضروات الطازجة: خاصة اللوز والكاجو وبذور السمسم الغنية بفيتامين "إي" (E) والمساعد في تحقيق التوازن في مستويات هرمون الأستروجين، وكذلك الأرز البني والفاصوليا السوداء والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم، وتساعد في استرخاء الأوعية الدموية وتحمي الإنسان من الصداع النصفي.

البروكلي: مصدر من المصادر منخفضة الحساسية وغني جدا بالمغنيسيوم.

الحليب قليل الدسم: يعتبر من أفضل الأطعمة التي تساعد على تقليل الصداع، خاصة إذا كان سبب الصداع هو الجفاف.

القهوة: شرط أن تكون بكميات صغيرة، إذ إن القهوة توفر راحة فورية من آلام الخفقان والصداع.

عصير العنب: أثبتت الدراسات أن هناك فوائد عديدة لعصير العنب، من بينها التخلص من آلام الصداع، ويجب أن يكون العصير طبيعيا وطازجا.

أطعمة تسبب الصداع

أوصى الدكتور مختار فاتح بي ديلي بالابتعاد عن الأطعمة التي قد تسبب الصداع، مثل: