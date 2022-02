أزمة القطاع الصحي تتفاقم في أفغانستان وحاجة عاجلة لزيادة المساعدات الدولية

كابل- يمر القطاع الصحي في أفغانستان بفترة عصيبة، ولها وقعها على حياة ملايين الأفغان، لا سيما أن الأغلبية تعيش تحت خطر الفقر. ويقول الدكتور عبد الباري عمر نائب وزير الصحة إن المراكز الصحية في العاصمة والولايات تواجه نقصا وتحديات، خاصة مع تجميد أموال أفغانية في الخارج.

وكان وضع القطاع الصحي موضوع لقاء عقد في الثامن من فبراير/شباط الجاري بين مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس ووزير الصحة الأفغاني قالندر عباد، الذي زار سويسرا ضمن وفد من الحكومة الأفغانية دعي إلى جنيف، وكان ملف المعونات الإنسانية على رأس مناقشات الوفد مع جهات رسمية ومنظمات إنسانية ودولية، من بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر حسب وسائل إعلام سويسرية، وهي ثاني زيارة لوفد من الحكومة الأفغانية الحالية إلى أوروبا خلال شهر.

وأكد تيدروس -في تغريدة له- أن الوضع الصحي في أفغانستان لا يزال صعبا، وأن الأزمة الإنسانية تعرض المزيد من الأرواح للخطر، مشيرا إلى مناقشته مع الوزير الأفغاني احتياجات النظام الصحي وتعزيزه واستعداداته لحالات الطوارئ وتدريب الفرق الطبية.

Yesterday, I met with Qalandar Ebad, the Taliban Health Leader, to discuss the health needs in #Afghanistan. My full statement below: pic.twitter.com/v8GXhv6aLh

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 9, 2022