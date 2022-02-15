ما الدولة التي أعلنت انتهاء جائحة "كوفيد-19″، ثم قررت إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لفئة معينة، وما آخر المعطيات حول الجرعة الرابعة، ثم ما مدى الحاجة إلى تلك الجرعة من لقاح كورونا؟

ما الدولة التي أعلنت انتهاء جائحة كورونا ثم قررت إعطاء جرعة رابعة؟

الجواب هو السويد، التي ألغت تقريبا كل القيود القليلة المتبقية لمكافحة جائحة "كوفيد-19″، الأربعاء الماضي، وأوقفت معظم الفحوص للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا. لكنها أوصت أمس الاثنين بإعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لفئة معينة.

وكانت الحكومة السويدية، التي عزفت طوال فترة الجائحة عن فرض إغلاق عام في أنحاء البلاد، قد أعلنت في وقت سابق أنها ستلغي القيود المتبقية، معلنة بذلك انتهاء الجائحة فعليا، وذلك مع انخفاض حالات الإصابة بالأعراض الشديدة والوفيات جراء الإصابة بالمرض بفعل حملة التطعيم وقلة خطورة المتحور أوميكرون.

وقالت وزيرة الصحة لينا هالنجرين، في تصريحات صحفية، "على قدر علمنا، هذه الجائحة انتهت، لم تنته بشكل نهائي، لكن على قدر ما نعرفه حيال التغييرات السريعة والقيود، فقد انتهت". وأضافت أن "كوفيد-19" لم يعد يصنف على أنه خطر على المجتمع.

لكن فريدريك إلج، أستاذ علم الفيروسات بجامعة أوميا وأحد أشد منتقدي سياسة عدم فرض أي إغلاق في السويد، قال لرويترز "يجب أن نتحلى بالصبر أكثر قليلا، وننتظر أسبوعين آخرين على الأقل. لدينا الموارد المالية بما يكفي لمواصلة الفحوصات".

وأضاف "المرض لا يزال يشكل عبئا كبيرا على المجتمع".

من الفئة التي ستتلقى جرعة رابعة من لقاح كورونا في السويد؟

السلطات الصحية السويدية نصحت بإعطاء جرعة رابعة من اللقاح المضاد لكوفيد لكل الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 80 عاما وكذلك لنزلاء دور المسنين أيا كان عمرهم.

ما مدى الحاجة إلى جرعة رابعة من لقاح كورونا؟

في الوقت الحالي، يقول خبراء في الولايات المتحدة إن هذا يعتمد على حالة الشخص، فإذا كان يعاني من نقص المناعة، فيجب أن يحصل على حقنة رابعة. وأما بالنسبة للآخرين، فهناك نقاش ولكن لا يبدو أن الجرعة الرابعة تلوح في الأفق القريب، وذلك وفقا لتقرير لديلان سكوت في موقع فوكس (VOX).

ويقول الخبراء إنه نظرا لأن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة أكثر عرضة للخطر في الوقت الحالي، فمن المنطقي بالنسبة لهم الحصول على جرعة أخرى من اللقاحات المتاحة حاليا. أما بالنسبة لأي شخص آخر، فلا يزال العلماء يقومون بتقييم ما إذا كانت جرعة أخرى ضرورية بالفعل، وكذلك نوع الجرعة التي يجب أن تكون.

الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة مؤهلون بالفعل لـ4 جرعات بموجب توصيات المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية. ويشمل المرضى المؤهلون الأشخاصَ الذين يتلقون علاجا للسرطان، والأشخاص الذين خضعوا لعملية زرع أعضاء، وكذلك الأشخاص المصابين بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية، فضلا عن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات المناعة الذاتية أو الذين يتناولون الأدوية التي يمكن أن تثبط جهاز المناعة لديهم.

ولم يتلق الأشخاص الذين يعانون من نقص ملموس في الدم نفس مستوى الحماية من نظام الجرعتين الأوليّ من لقاح فايزر (Pfizer) وموديرنا (Moderna) -عبر تطوير استجابة مناعية- وهذا هو السبب في أنهم كانوا من أوائل المجموعات المؤهلة للحصول على جرعات معززة في الخريف الماضي. وبالنسبة لهم، تعمل 3 جرعات بشكل فعال كأول دورة لقاح لهم، مع إعطاء جرعة معززة بعد عدة أشهر.

الاستجابة المناعية بعد لقاح كورونا

أشارت الدراسات الأولية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا إلى أن حوالي نصف الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة والذين لم يظهروا أي استجابة مناعية بعد جرعتين، قد أظهروا استجابة مناعية بعد الجرعة الثالثة، وهناك بحث أكثر قوة جار لتقييم فعالية حقنة رابعة، خاصة للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

لذا فإن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة يحظون بالأولوية لتلقي الجرعة الرابعة في الوقت الحالي. وبالنسبة لأي شخص آخر، يقول الخبراء إننا سنحتاج إلى الانتظار والمتابعة.

وأظهرت دراسة حديثة للمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية -نقلتها فوكس- أن الأشخاص الذين تلقوا 3 جرعات انخفض لديهم خطر دخول المستشفى بنسبة 96% من أوميكرون. وحتى الأشخاص الذين تلقوا جرعتين فقط شهدوا انخفاضا في المخاطر بنسبة 81%. وعلى الرغم من اختلاف الاستجابات المناعية حسب العمر والصحة، فإن الغالبية العظمى من كبار السن ما زالوا يظهرون استجابة مناعية بعد 5 أشهر من الجرعة الثالثة.