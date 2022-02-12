أردوغان لم يتلق برنامجا غذائيا خاصا خلال فترة إصابته بكورونا، بل طلب منه أن يكثر من تناول السوائل فقط

بعد تعافي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ماذا قال طبيبه عن الأمر الذي ساهم بشكل كبير في هذا التعافي؟ وما طبيعة البرنامج الغذائي الذي اتبعه أردوغان خلال تلك الفترة؟ الإجابات في هذا التقرير، مع تفاصيل عن سلالة أوميكرون الجديدة "بي إيه 2" (BA 2).

الجرعة المعززة ساهمت في تعافي الرئيس دون مشاكل

وكان سركان طوبال أوغلو، طبيب الرئيس أردوغان، أعلن يوم الخميس، أن نتائج مسحات كورونا التي أجريت للرئيس خلال اليومين الأخيرين ظهرت "سلبية".

وتعافى أردوغان من إصابته بكوفيد-19 بعد 5 أيام على ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

وقال طوبال أوغلو، في تصريح للأناضول، إن أعراض كورونا على الرئيس انتهت تماما خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

ولفت إلى أن تلقي أردوغان لقاح كورونا ساهم بشكل كبير في تخطيه فترة إصابته بشكل مريح، ودون مشاكل.

وتابع "نعتقد أن اللقاح فعال للغاية بالتأكيد، منذ بداية الوباء كان موقف رئيسنا من التطعيم واضحا جدا، حيث كان من أوائل الذين تلقوا اللقاح في البلاد، كما تلقى الجرعة التذكيرية (المعززة) أيضا".

هل تلقى أردوغان برنامجا غذائيا خاصا؟

الجواب لا، إذ أشار الطبيب إلى أن أردوغان لم يتلق برنامجا غذائيا خاصا خلال فترة إصابته بكورونا، بل طلب منه أن يكثر من تناول السوائل فقط.

وكان أردوغان تلقى الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد في يونيو/حزيران الماضي. ووفقا لما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن طوبال أوغلو فإن هذا التطعيم أتاح للرئيس تجاوز هذه المحنة بدون مشاكل.

وكان أردوغان قد تلقى جرعتين من لقاح سينوفاك الصيني وجرعة ثالثة من لقاح فايزر-بيونتك الأميركي الألماني، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وبحسب الإحصاءات الرسمية فقد تلقى 52.5 مليون شخص في تركيا الجرعة الثانية من اللقاح، وتلقى أكثر من 25 مليونا جرعتهم الثالثة.





"بي إيه 2" سريع الانتشار عن أوميكرون

تحت عنوان "نأسف لإبلاغكم أننا نناقش الآن المتحورات الفرعية. بي إيه2 متحور سريع الانتشار عن أوميكرون.. إليكم ما نعرفه" وفق ما كتب عمير عرفان في موقع "فوكس" VOX الأميركي.

ظهرت سلالة فرعية جديدة لمتحور أوميكرون أطلق عليها اسم "بي إيه 2 يبدو أنها تنتشر بسرعة أكبر من أي سلالة أخرى لفيروس كوفيد-19.

ويقول الكاتب إن النبأ السار الوقت الحالي أن اللقاحات لا تزال توفر حماية ضد هذا المتحور الفرعي. ولكن نظرا لأنه سريع العدوى، يسابق العلماء الوقت لمعرفة الضرر الذي يمكن أن يسببه.

وكان متحور أوميكرون الأصلي -الذي يسميه العلماء "بي إيه 1" (BA1) أو "بي 1.1. 529" (B.1.1.529) حتى وقت قريب- أكثر المتحورات انتشارا، وتسبب في تسجيل ارتفاعات كبيرة في عدد حالات الإصابة الجديدة بالعديد من البلدان. لكننا نعلم حاليا أن السلالة الفرعية المتحورة منه "بي إيه 2" يمكن أن تنتشر بشكل أسرع، وقد تصبح قريبا النسخة السائدة من الفيروس.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، رصد هذا المتحور الفرعي بالفعل في 69 دولة على الأقل بما في ذلك الولايات المتحدة.

وحسب ما أفادت به ماريا فان كيركوف رئيسة الفريق التقني لمكافحة كوفيد-19 بالمنظمة، خلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء، فإن "بي إيه 2 أكثر قدرة على الانتشار مقارنة بـ بي إيه1، لذلك نتوقع ارتفاع عدد حالات الإصابة به حول العالم".





أوميكرون الخفي

يحتوي هذا المتحور الفرعي على حوالي 20 طفرة تميزه عن المتحور الأصلي. لكن المزعج أنه لا يحتوي على طفرة تميز أوميكرون عن المتحورات الأخرى في اختبارات تفاعل بوليميراز المتسلسل، لذلك من الصعب التمييز بينه وبين متحور دلتا مثلا. هذا هو السبب أن بعض الباحثين وصفوه بـ "أوميكرون الخفي".

ويمكن أن تكشف اختبارات فيروس كوفيد-19 الروتينية متى أصيب الشخص بمتحور أوميكرون الفرعي.

ويقول غريغوري بولاند أستاذ الطب والأمراض المعدية في "مايو كلينيك": لا تعرف ما الذي تبحث عنه، سواء كان "بي إيه.1" أو "بي إيه.2" أو متحورا مختلفا تماما.

ونتيجة لذلك، يتطلب تحديد عدوى "بي إيه 2" عادة تسلسلا جينيا أكثر شمولا، وفي أجزاء من العالم حيث يكون هذا الإجراء أقل شيوعا، فقد ينتشر المتحور الفرعي دون أن يكتشفه أحد.

ومن غير المستغرب أن يستمر فيروس كوفيد-19 في التطور، فكلما زاد عدد المصابين زادت فرص تحوره. ومع وصول عدوى أوميكرون إلى ذروتها في العديد من البلدان، قد لا يؤدي المتحور الفرعي إلى ارتفاعات كبيرة جديدة في عدد الإصابات. ولكن تشير بعض التقديرات إلى أن قدرته على الانتقال أكثر بنحو 1.5 مرة من أوميكرون، مما يمكن أن يؤدي إلى إبطاء تراجع عدد الحالات.

وقد يعزى بطء انحسار موجة أوميكرون إلى تخفيف البلدان القيود المفروضة لمكافحة انتشار الوباء مثل السماح باستئناف التجمعات ورفع قيود ارتداء أقنعة الوجه، بيد أن هذه الإجراءات قد تزيد الوضع سوءا.





سلالة "أوميكرون الخفي" تنتشر بسرعة

تتحور فيروسات مثل فيروس كوفيد-19 طوال الوقت أثناء تكاثرها. وعندما يكتسب الفيروس ما يكفي من الطفرات المتميزة، يصبح متحورا. ولكن إذا لم تكن التغييرات جذرية، فقد يتم وصف الفيروس المتحور بأنه فرعي، مثل "بي إيه 2".

وشهدت الدانمارك انتشارا سريعا للمتحور الفرعي لتشكل نصف إجمالي حالات الإصابة بكوفيد-19 بحلول نهاية يناير/كانون الثاني، على الرغم من أن أكثر من 80% من السكان أكملوا الجرعات الأولى من التطعيم بينما تلقى أكثر من 60% منهم الجرعة المعززة.

وقد بلغت ذروة الإصابات في هذا البلد حوالي 45 ألف حالة جديدة في 27 يناير/ كانون الثاني.

كما يقول الباحث فريدريك بليسنر لينغس، من جامعة كوبنهاغن، إن أوميكرون غذى موجة كوفيد-19 الأخيرة جزئيا لأنه قادر على تفادي بعض دفاعات جهاز المناعة.





اللقاحات فعالة في الحد من انتشار عدوى "بي إيه 2"

لا تزال اللقاحات فعالة في الحد من انتشار عدوى "بي إيه 2" وتخفض من معدلات الإصابة بأمراض خطيرة. وقد تبين أن هذا المتحور الفرعي انتشر على نطاق واسع بين صفوف الذين لم يتلقوا تطعيما ضد كوفيد-19.

لقد شهدت العديد من البلدان بالفعل زيادة حادة للغاية في عدد حالات الإصابة بمتحور أوميكرون، تلاها انخفاض حاد مماثل. لكن معدل حالات الإصابة بالمتحور الفرعي يمكن أن يطيل أمد موجة أوميكرون في بعض البلدان.

إذا كنت مصابا بمتحور أوميكرون الأصلي فهل ستصاب بالفرعي؟

لا يزال العلماء يحاولون تحديد أسباب سرعة انتشار المتحور الفرعي لأوميكرون. فالعديد من طفرات "بي إيه 2" موجودة في أجزاء من الفيروس التي يستهدفها الجهاز المناعي عادة، لذلك تسمح التحورات التي تخفي تلك الأجزاء للعامل الممرض بتفادي دفاعات الجهاز المناعي.

ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان هذا المتحور الفرعي مختلفا بما يكفي ليسبب العدوى مرة أخرى للذين أصيبوا بأوميكرون. بعبارة أخرى، إذا كنت مصابا بمتحور أوميكرون الأصلي، فلن يعرف العلماء ما إذا كنت ستصاب بالمتحور الفرعي.

وليس من السهل الإجابة عن هذه الأسئلة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن العلماء لا يستطيعون التنبؤ بالتغيرات التي تطرأ على الفيروس بمجرد دراسة التغييرات في الشفرة الجينية أو البنية الفيزيائية للفيروس.





ألغاز مهمة حول أوميكرون الخفي لا بد من حلها

في متحورات مثل دلتا وأوميكرون، تتفاعل الطفرات معا مما يؤدي إلى زيادة قابليتها للانتقال بما يتجاوز ما يمكن أن تسببه أي طفرة واحدة، وذلك حسب ما أوضحه بولاند. وتمثل المتحورات أكثر من مجرد مجموعة طفرات، وعلى العلماء دراستها في العالم الحقيقي لفهم آلية عملها لوقف انتقال العدوى وعلاجها.

وهناك لغز آخر مطروح وهو مصدر المتحور الفرعي الذي ربما يكون موجودا منذ بداية ظهور أوميكرون، أو ربما يكون قد تفرع عنه بعد وقت قصير من بدء انتشاره على نطاق واسع.

ولا يملك أوميكرون نفسه سلفا مباشرا معروفا، فهو مثلا ليس سليلا مباشرا للمتحور دلتا أو بيتا، ويظهر جينومه أنه يأتي من فرع بعيد جدا لعائلة فيروس سارس-كوف-2.

ظهور المتحور الفرعي لأوميكرون تذكير بحاجتنا لتعزيز يقظتنا

يفترض بعض العلماء أن أوميكرون ومتحوراته الفرعية ربما كان لها مضيف حيواني قبل انتقالها إلى البشر. ويعتقد البعض الآخر أن الأدلة تشير إلى نوع نادر من التحور يعرف باسم إعادة التركيب، حيث يصاب الفرد بنسختين من الفيروس في نفس الوقت مما يؤدي إلى إنتاج متحور مختلف تماما.

وقد يكون أيضا نتيجة إصابة شخص جسمه غير قادر على محاربة الفيروس بسرعة، مما يمنح الفيروس وقتا أطول من المعتاد للتكاثر والتحور وتعزيز مقاومته لجهاز المناعة.

عموما، يمكن أن يساعد اكتشاف كيفية استمرار ظهور المتحورات في منع ظهور متحورات جديدة، أو على الأقل مساعدة العلماء في معرفة مكان البحث حتى يكونوا على استعداد. ويعد ظهور المتحور الفرعي لأوميكرون تذكيرا آخر بحاجتنا إلى تعزيز يقظتنا ضد كوفيد-19، حتى عند تراجع حالات الإصابة.