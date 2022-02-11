الإفطار الصباحي ينهي فترة الصيام الليلية التي تستمر عادة من 10 إلى 14 ساعة. لكن لا يتعين على البالغين إجبار أنفسهم على تناول وجبة الإفطار إذا لم تكن لديهم شهية في الصباح.

اقضِ يومك متمتعا بالقوة والنشاط، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي اتباع نظام غذائي متوازن. ولكن ما هي أفضل طريقة لملء احتياطاتك من الطاقة طوال اليوم دون زيادة وزن جسمك؟ 5 وجبات أم 3؟

لا ينبغي لأحد أن يجبر نفسه على تناول الإفطار في الصباح، ولا تكاد توجد أي قواعد ثابتة عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام أثناء النهار. وهناك بعض النصائح لوجبة المساء. لكن كم وجبة غذائية في اليوم هي الأفضل للأكل الصحي؟

وتقول مارغريت مورلو من جمعية التغذية والحمية -وفق ما نقل موقع دويتشه فيله عن موقع "تي أونلاين" الألماني- "لا توجد قواعد ثابتة" لذلك. على سبيل المثال، يجب على الجميع أن يفكروا بأنفسهم فيما إذا كان بإمكانهم قضاء يومهم بشكل أفضل بثلاث أو 3 وجبات.

الجمعية الألمانية للتغذية ترى الأمر على هذا النحو أيضا، وتضيف المتحدثة باسم الجمعية أنتي غال "توازن الطاقة في اليوم أمر حاسم لتطوير وزن الجسم".

في الليل فترة صيام

لكن مع الأطفال الأمر مختلف. وتقول إيفونه كنيبس من مركز حماية المستهلك في ولاية شمال الراين ويستفاليا لموقع "تي أونلاين" الألماني، "5 وجبات مناسبة لهم بسبب نشاط عملية التمثيل الغذائي".

معدة الأطفال أصغر أيضا. من حيث المبدأ، تعتبر الوجبات الخفيفة أيضا فكرة جيدة للبالغين، لأنها توفر فرصة لتناول وجبة خفيفة من المكسرات أو الخضار النيئة.





الإفطار الصباحي ينهي فترة الصيام الليلية التي تستمر عادةً من 10 إلى 14 ساعة. لكن لا يتعين على البالغين إجبار أنفسهم على تناول وجبة الإفطار إذا لم تكن لديهم شهية في الصباح. "لا يوجد إيقاع أكل مثالي للجميع"، تضيف أنتي غال. ومع ذلك، توصي بتناول وجبة واحدة على الأقل في الصباح.

كما أن وجبة واحدة دافئة في اليوم ليست ضرورية للغاية. وتنصح إيفونه كنيبس بـ"التحضير والطهي من مجموعة متنوعة من الأطعمة".

ولا يهم ما إذا كنت تأكل دافئا في وقت الغذاء أو في المساء. يجب أن تكون الكربوهيدرات الصحية مثل الأرز الطبيعي أو البطاطا الحلوة أو "معكرونة القمح الكاملة" في قائمة الطعام، وكذلك البقوليات أو الخضار أو السلطة.

تناول شيء حلو في وقت الظهيرة يُسمح به، حسب مورلو من جمعية التغذية والحمية "يمكن أيضا أن تكون قطعة من الكعك" وتؤكل بكميات قليلة ولا تؤثر سلبا على الشكل. وإذا كنت ترغب في ملء الطاقة، يمكنك أيضا تناول منتجات الحبوب الكاملة أو الفاكهة.





وجبة خفيفة في المساء

مع حلول المساء، ينخفض ​​نشاط التمثيل الغذائي في الجسم. بمعنى آخر، يجب تناول كميات أقل على العشاء لتجنب زيادة الوزن.

وتوضح مورلو لموقع "تي أونلاين" الألماني "هذا ينطبق على كل من يجلس أمام التلفزيون بعد تناول الطعام أو ينام مباشرة".

وإذا كنت لا تزال تتحرك وتذهب في نزهة على الأقدام، على سبيل المثال، يمكنك أن تأكل أكثر من ذلك بقليل.

وبصرف النظر عن التغذية، تعتبر الأنشطة البدنية مهمة على أي حال، ومن الأفضل توزيعها على مدى اليوم.

وهذا يعني، على سبيل المثال، المشي قليلا في الصباح، لكن هذا وحده لا يكفي.

وتضيف إيفونه كنيبس "يجب على الجميع ممارسة التمارين الرياضية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع بصورة مكثفة".