ماذا تأكل وتشرب عندما يكون لديك التهاب في الحلق؟

في شهر الشتاء يشيع التهاب الحلق، فما الأطعمة والمشروبات التي ينصح بتجنبها؟ وكيف تقوي مناعتك؟

أغذية عليك تجنبها وأنت مصاب بالتهاب الحلق

المقرمشات.

الخبز المحمص القاسي، وفقا لهيلث لاين.

التوابل.

الصلصات الحارة.

المشروبات الغازية.

القهوة.

رقائق البطاطس.

البسكويت المملح.

الفشار.

الخضار الطازجة النيئة.

الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون.

الأطعمة والمشروبات التي ينصح بتناولها وأنت مصاب بالتهاب الحلق

المعكرونة المطبوخة الدافئة.

دقيق الشوفان الدافئ.

الحبوب الطرية.

الزبادي العادي.

الخضار المطبوخة الطرية.

عصائر الفاكهة أو الخضار.

بطاطس مهروسة.

المرق.

الحليب.

العصائر غير الحمضية مثل عصير العنب أو التفاح.

البيض المخفوق أو المسلوق.

متى تزور الطبيب في حالة التهاب الحلق؟

إذا كنت تعاني من أعراض التهاب الحلق المستمر أو المؤلم، فقد حان الوقت لطلب المساعدة الطبية. يمكن للطبيب فقط أن يشخص التهاب الحلق بشكل صحيح ويصف العلاج المناسب.

التغذية الصحية تقوي مناعتك في الشتاء

قال المركز الاتحادي للتغذية إن التغذية الصحية تعمل على تقوية جهاز المناعة في الشتاء، ومن ثم الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا.

كما يؤدي تقوية المناعة إلى تقليل خطر العديد من المشاكل ومنها التهاب الحلق.

وأوضح المركز الألماني أنه ينبغي إمداد الجسم بالحديد والزنك في الشتاء بصفة خاصة؛ لأنهما يدعمان وظيفة الخلايا "تي" (T)، التي تحارب الفيروسات. وتتمثل المصادر الغذائية للحديد والزنك في بذور السمسم وبذور القرع العسلي والعدس والشوفان.

وينبغي أيضا إمداد الجسم بعنصر السيلينيوم لتقوية جهاز المناعة، وتتمثل مصادره الغذائية في صفار البيض ومنتجات الحبوب الكاملة والفول السوداني وسمك الماكريل.

ومن المهم أيضا شرب السوائل على نحو كاف لتقوية الأغشية المخاطية في الحلق والأنف ونسيج الرئة، والتي تشكل حائط صد أمام مسببات المرض، ولهذا الغرض ينبغي شرب السوائل بمعدل لا يقل عن لترين يوميا.

وإلى جانب التغذية الصحية، ينبغي أيضا المواظبة على ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، مع مراعاة تجنب التوتر النفسي؛ نظرا لأنه يتسبب في انخفاض عدد الخلايا المناعية في الدم ويؤدي إلى بطء انقسام الخلايا (T)، مما يسهل مهمة مسببات المرض.