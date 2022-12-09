أعراض الفيروس المخلوي التنفسي
قال طبيب الأطفال الألماني سفين آرمبروست إن الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) يهاجم المسالك التنفسية خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى أنه يمكن أن يصيب كل الأعمار، خاصة الأطفال.
وأضاف آرمبروست أن الفيروس المخلوي التنفسي ينتقل عبر الرذاذ المنتشر في الهواء بفعل السعال والعطس، مشيرا إلى أن أعراضه تتمثل في:
- العطس
- السعال
- الرشح
- انسداد الأنف
- الحمى
- التهاب الشعب الهوائية
مسار شديد
وحذر آرمبروست من أن الفيروس المخلوي التنفسي قد يتخذ مسارا شديدا لدى الأطفال، لا سيما حديثي الولادة والأطفال الذين يعانون من أمراض القلب أو الرئة الخلقية أو الأمراض العصبية؛ حيث قد يصاب الطفل بالتهاب رئوي مما يشكل خطرا داهما.
وينبغي استشارة الطبيب، لا سيما في حال ظهور أعراض خطيرة مثل ضيق التنفس وزرقة الشفاه؛ إذ يشير ذلك إلى نقص الأكسجين.
العلاج
ويتم العلاج عبر تخفيف الأعراض بواسطة الأدوية الخافضة للحرارة وبخاخات الأنف المزيلة للاحتقان والأدوية الموسعة للشعب الهوائية، كما يمكن استخدام أجهزة الاستنشاق.
وبالنسبة للأطفال الأكثر عُرضة لمضاعفات الفيروس، فإنه يمكن حمايتهم من خلال التحصين السلبي؛ حيث يتم حقنهم بالجسم المضاد المعروف باسم "باليفازوماب" (Palivizumab) كل 4 أسابيع خلال موسم الفيروس المخلوي التنفسي.