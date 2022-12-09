‫أعراض الفيروس المخلوي التنفسي

قال طبيب الأطفال الألماني سفين آرمبروست إن ‫الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) يهاجم المسالك التنفسية خلال ‫فصل الشتاء، مشيرا إلى أنه يمكن أن يصيب كل الأعمار، خاصة الأطفال.

‫وأضاف آرمبروست أن الفيروس المخلوي التنفسي ينتقل عبر ‫الرذاذ المنتشر في الهواء بفعل السعال والعطس، مشيرا إلى أن أعراضه ‫تتمثل في:

العطس

السعال

الرشح

انسداد الأنف

الحمى

التهاب الشعب ‫الهوائية

‫مسار شديد

وحذر آرمبروست من أن الفيروس المخلوي التنفسي قد يتخذ مسارا شديدا لدى ‫الأطفال، لا سيما حديثي الولادة والأطفال الذين يعانون من أمراض ‫القلب أو الرئة الخلقية أو الأمراض العصبية؛ حيث قد يصاب الطفل بالتهاب ‫رئوي مما يشكل خطرا داهما.

‫وينبغي استشارة الطبيب، لا سيما في حال ظهور أعراض خطيرة ‫مثل ضيق التنفس وزرقة الشفاه؛ إذ يشير ذلك إلى نقص الأكسجين.

العلاج

‫ويتم العلاج عبر تخفيف الأعراض بواسطة الأدوية الخافضة للحرارة ‫وبخاخات الأنف المزيلة للاحتقان والأدوية الموسعة للشعب الهوائية، كما ‫يمكن استخدام أجهزة الاستنشاق. ‫

‫وبالنسبة للأطفال الأكثر عُرضة لمضاعفات الفيروس، فإنه يمكن حمايتهم ‫من خلال التحصين السلبي؛ حيث يتم حقنهم بالجسم المضاد المعروف باسم "باليفازوماب" (‫Palivizumab) كل 4 أسابيع خلال موسم الفيروس المخلوي التنفسي.