هل يزداد وزنك بالرغم من أنك لم تغير نمطك الغذائي ولم تتناول المزيد من السعرات الحرارية؟ هل تشعر بالإحباط بسبب ذلك؟ في هذا التقرير مجموعة من الأمراض قد تؤدي إلى زيادة الوزن.

ومن المهم معرفة هذه الأمراض، واستشارة الطبيب لعلاجها إذا كانت هي سبب زيادة الوزن.

خمول الغدة الدرقية

قد تبدأ في زيادة الوزن إذا توقفت الغدة الدرقية عن العمل، وفقا لتقرير في "ويب ميد" (webmd).

والغدة الدرقية هي غدة صغيرة على شكل فراشة في رقبتك، مسؤولة عن إنتاج ما يكفي من الهرمونات. ويمكن أن يؤدي الخلل في وظيفتها إلى ترقق شعرك وجفاف بشرتك وشعورك بالبرودة والتعب والإمساك وحتى الاكتئاب.

ويمكن أن يؤكد اختبار الدم البسيط ما إذا كانت مستويات الهرمونات لديك منخفضة، ويمكن أن تساعدك الهرمونات الاصطناعية على الشعور بالتحسن.

الاكتئاب

تعد زيادة الوزن وحتى السمنة من بين الآثار الجانبية الجسدية المحتملة الناتجة عن الاكتئاب. وغالبا ما يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب المزاج؛ مستويات أعلى من "هرمون التوتر" الكورتيزول، مما قد يتسبب في تجمع الدهون حول البطن.

كما قد يزداد وزنك لأنك تشعر بالإحباط الشديد وتهرب إلى تناول الطعام.

بعض أدوية علاج الاكتئاب

بالمقابل يمكن لبعض الأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب أن تؤدي إلى زيادة الوزن، لذلك من المهم مراجعة الطبيب واختيار العلاج المناسب.

الأرق

تزداد دهون الجسم عند الأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات في الليل. وحوالي 8 ساعات هي القدر المثالي للحفاظ على الوزن. ويمكن أن يتسبب قلة النوم في إفراز جسمك للكثير من هرمونات الكورتيزول والأنسولين، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن. كما يمكن أن يفسد النومُ القليل الهرمونات التي تشير إلى الجوع وتجعلك تتوق إلى الطعام، خاصة تلك المحملة بالدهون والسكر.

سن اليأس

يمكن أن يؤدي انخفاض هرمون الإستروجين أثناء انقطاع الطمث إلى زيادة الدهون حول البطن. لكن قلة الهرمونات ليس السبب الوحيد. الهبات الساخنة ومشاكل النوم والتقلبات المزاجية المرتبطة بنهاية خصوبة المرأة؛ أمور قد تعيق الأكل الصحي وممارسة الرياضة.

مرض كوشينغ

عادة، يساعد الكورتيزول في الحفاظ على ضغط الدم وسكر الدم في نطاق صحي. ولكن عندما تفرز الغدد الكظرية الكثير من هرمون التوتر، يكون الشخص مصابا بمرض كوشينغ، والذي يمكن أن يضيف الدهون إلى بطنك.

قد تصاب بكدمات أكثر وتلاحظ أطرافا أضعف وأرق، ووجها مستديرا، وعلامات تمدد أرجوانية كبيرة. وسيحاول طبيبك معرفة السبب، ثم معالجته بالجراحة أو العلاج الكيميائي أو الإشعاعي أو الأدوية لخفض الكورتيزول.

متلازمة تكيس المبايض

لا يوجد اختبار واحد يمكنه إخبار المرأة بأنها مصابة بهذا المرض. قد تصاب باضطراب في الدورة الشهرية، أو ينبت المزيد من الشعر على وجهها أو جسمها، أو تصاب بحب الشباب.

وفي متلازمة تكيس المبايض يتم إنتاج الكثير من هرمون الأندروجين. ويمكن أيضا حدوث زيادة الوزن لأنك أقل حساسية للأنسولين، وهو هرمون يساعد جسمك على تحويل سكر الدم إلى طاقة. ويمكن لطبيبك المساعدة في توازن الهرمونات أو استبدالها.

فشل القلب الاحتقاني

في هذه الحالة لا يضخ قلبك بقوة كافية. زيادة الوزن المفاجئة بين 2 و3 أرطال في اليوم أو أكثر من 5 أرطال في الأسبوع؛ قد تعني أن الأمر يزداد سوءا. وقد يكون لديك أيضا تورم في القدمين والكاحلين، ونبض أسرع، وتنفس ثقيل، وارتفاع ضغط الدم، وفقدان الذاكرة، والارتباك. وقد ترغب في تتبع هذه الأعراض حتى تتمكن من إخبار طبيبك عن التغييرات المفاجئة.

توقف التنفس أثناء النوم

إذا كنت تعاني من شخير مزعج أو تشعر بالنعاس أثناء النهار، فقد يكون ذلك علامة على أنك قد تكون مصابا بهذه الحالة الخطيرة. حيث يقطع مجرى الهواء التنفس بانتظام لبضع ثوان في نومك. وتعد زيادة الوزن أو السمنة أحد أسباب توقف التنفس أثناء النوم، ولكنها قد تكون أيضا من الأعراض. وقد تجعلك هذه الحالة أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في الكبد وفشل القلب وارتفاع ضغط الدم.

متلازمة التمثيل الغذائي

إنها مجموعة من الحالات التي تحدث معا وتزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري. قد يكون ضغط الدم وسكر الدم والكوليسترول ودهون الجسم في مستويات غير صحية. وقد لا تكون هناك أعراض واضحة باستثناء الوزن الزائد الذي يتراكم حول خصرك.

يمكن لطبيبك مساعدتك في إدارته من خلال التغييرات في النظام الغذائي والتمارين الرياضية وكذلك الأدوية، وفي حالات نادرة، جراحة إنقاص الوزن.

بعض الأدوية

دواء واحد قد يجعلك جائعا. وقد يؤدي آخر إلى إبطاء حرق السعرات الحرارية في الجسم أو تغيير طريقة امتصاص الجسم للعناصر الغذائية. البعض يجعل جسمك يتشبث بالمزيد من الماء. وفي بعض الأحيان، لا يعرف العلماء على وجه اليقين سبب تسبب عقار ما في زيادة الوزن. ومن الأمثلة الشائعة حبوب منع الحمل ومضادات الذهان ومضادات الاكتئاب وأدوية الصرع وحاصرات بيتا (لارتفاع ضغط الدم).

استشر طبيبك حول أفضل دواء يلائم حالاتك ويكون له أقل تأثير على الوزن.