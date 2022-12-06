‫ماذا تعرف عن الانسداد الرئوي؟

أشارت البوابة الألمانية "جيزوند ‫بوند.دي" (Gesund.bund.de) المتخصصة في الشؤون الطبية إلى أن الانسداد الرئوي يحدث بسبب ‫وصول جلطة دموية إلى الرئتين عبر الدورة الدموية في الجسم، وتعتبر هذه ‫الحالة المرضية حالة طارئة تستلزم التوجه الفوري إلى المستشفى.

‫أعراض الانسداد الرئوي

‫وفي حالة حدوث انسداد في أحد الأوعية الدموية الصغيرة في الرئة فقد لا ‫تظهر أي أعراض مطلقا أو يظهر بعض الإزعاج فقط، ولكن عند حدوث انسداد في ‫أحد الأوعية الكبيرة في الرئتين، فقد تظهر الأعراض المرضية مثل ضيق مفاجئ ‫في التنفس وآلام حادة في الصدر وخاصة عند التنفس أو الشعور بالدوار أو ‫الإغماء أو تسارع نبضات القلب.

‫عوامل الخطورة للانسداد الرئوي

‫وهناك بعض عوامل الخطورة التي قد تؤدي إلى الإصابة بالانسداد الرئوي مثل ‫الاستعداد الوراثي والتغيرات في الجينات التي تؤثر على تجلط الدم، ‫بالإضافة إلى الاستلقاء في الفراش لفترة طويلة بعض الخضوع لعملية جراحية ‫أو الإصابة ببعض أنواع السرطان وضعف القلب وزيادة الوزن وتناول ‫الهرمونات أثناء فترة انقطاع الطمث والإصابة ببعض الأمراض الالتهابية ‫والجلوس لفترات طويلة أثناء السفر المتكرر.

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‫ويمكن للمرضى، الذين خضعوا لعملية جراحية، الوقاية من الانسداد الرئوي ‫من خلال تناول مضادات تجلط الدم، بالإضافة إلى ممارسة بعض التمارين ‫البسيطة لتحريك القدم لتعزيز تدفق الدورة الدموية، كما يمكن ارتداء ‫الجوارب الضاغطة لكي تضغط على الدم في الساقين للعودة إلى القلب بشكل ‫أسرع.

‫علاج الانسداد الرئوي

‫ويعتمد علاج الانسداد الرئوي على شدة الأعراض المرضية بصورة أساسية، حيث ‫يتم علاج المرضى الذين يعانون من عدم انتظام نبضات القلب أو آلام أثناء ‫التنفس في قسم العناية المركزة، مع محاولة إذابة الجلطة الدموية، كما ‫يتم علاج الانسداد الرئوي بواسطة القسطرة، وهي عبارة عن أنبوب رفيع ومرن ‫يتم إدخاله عبر الأوعية الدموية لتفتيت الجلطة الدموية في الشريان ‫الرئوي المسدود.

‫‫وعادة ما يوصي الأطباء بعلاج طويل المدى بمضادات التجلط للوقاية من حدوث ‫المزيد من الجلطات الدموية.