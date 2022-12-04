البرد عدوى فيروسية تهاجمك.. الأعراض والوقاية

البرد عدوى فيروسية شائعة، فما أعراضها؟ وهل يعالجها المضاد الحيوي؟ ومتى عليك زيارة الطبيب؟

ما البرد (cold)؟

البرد وصف عام لانخفاض درجة الحرارة، ففي الشتاء تنخفض درجة حرارة الجو، وهذا يؤثر على جسم الشخص وصحته.

ما الفرق بين البرد ونزلة البرد (common cold)؟

البرد هو انخفاض في درجة الحرارة كما أسلفنا، أما نزلة البرد فتعني الإصابة بالزكام، وهي عدوى فيروسية تصيب الأنف والحلق (الجهاز التنفسي العلوي). ووفقا لمايو كلينيك، يمكن أن تسبب العديد من أنواع الفيروسات نزلات البرد.

يمكن أن يتوقع البالغون الأصحاء أن يصابوا مرتين أو 3 مرات بنزلة البرد كل عام، وقد يعاني الرضع والأطفال الصغار من نزلات البرد المتكررة.

يتعافى معظم الناس من نزلات البرد في غضون أسبوع أو 10 أيام، وقد تستمر الأعراض مدة أطول عند المدخنين. وبوجه عام، لا تحتاج إلى رعاية طبية لنزلات البرد. ومع ذلك، إذا لم تتحسن الأعراض فاستشر طبيبك وكذلك إن ساءت.

ما أعراض البرد في الجسم؟

وفقا لقاعدة بيانات "ميدلاين بلاس" التابعة للمكتبة الوطنية في الولايات المتحدة، عادة ما تشمل أعراض نزلات البرد ما يلي:

العطس

انسداد الأنف (الاحتقان)

سيلان الأنف

التهاب الحلق

السعال

صداع الرأس

تبدأ الأعراض عادة بعد أيام قليلة من إصابتك بالفيروس، ويمكن أن تستمر بعض الأعراض 10-14 يوما.

ما أفضل مضاد حيوي للبرد؟

وفقا للمراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية، لا يوجد علاج لنزلات البرد، وسوف يتحسن المريض من تلقاء نفسه من دون مضادات حيوية. لن تساعدك المضادات الحيوية على التحسن إذا كنت مصابا بنزلة برد. عندما لا تكون هناك حاجة للمضادات الحيوية، فإنها لن تساعدك، ويمكن أن تستمر آثارها الجانبية في إحداث ضرر.

متى يخرج البرد من الجسم؟

يتعافى معظم الناس من نزلات البرد في غضون أسبوع أو 10 أيام.

ما أفضل علاج للبرد؟

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها الشعور بالتحسن أثناء مقاومة جسمك لنزلات البرد:

الحصول على كثير من الراحة.

شرب الكثير من السوائل.

استخدام مرطب نظيف أو مبخر ضباب بارد.

استخدام قطرات أو بخاخ محلول ملحي للأنف.

استنشاق البخار من وعاء به ماء ساخن أو دش.

استخدام العسل لتسكين السعال للبالغين والأطفال بعمر سنة على الأقل أو أكبر.

اسأل طبيبك أو الصيدلي عن الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والتي يمكن أن تساعدك على الشعور بالتحسن، استخدم دائما الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية حسب التوجيهات. تذكر أن الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية قد توفر راحة مؤقتة من الأعراض، لكنها لن تعالج مرضك، وذلك وفقا للمراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية.





ما المشروبات التي تعالج البرد؟

لا يوجد علاج لنزلة البرد، لكن المشروبات قد تساعد في التحسن، مثل:

1- الماء

الماء هو أفضل سائل للشرب عند الإصابة بنزلة البرد لأنه يساعد في تليين الأغشية المخاطية للحلق.

2- المشروبات الساخنة

تعدّ المشروبات الساخنة أيضا خيارا جيدا لأن البخار الساخن الذي تنتجه يمكن أن يخفف الاحتقان.

3- شاي الأعشاب

4- شاي العسل والليمون

5- شاي الزنجبيل

6- الحليب ومنتجات الألبان

متى تتطلب نزلة البرد استشارة الطبيب أو الذهاب إلى المستشفى؟

يشعر معظم المصابين بنزلة برد بتحسن بعد أسبوع أو أسبوعين. ومع ذلك، قد يصاب بعض الأشخاص المصابين بالزكام بأمراض أخرى، مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي. هذا أكثر شيوعا عند الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو يشتكون من الربو أو أمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

اتصل بالطبيب إذا كنت تعاني أنت أو طفلك أعراضا تثير قلقك، مثل:

الصعوبة في التنفس أو التنفس السريع

الجفاف

حمى تستمر أكثر من 4 أيام

استمرار الأعراض أكثر من 10 أيام من دون تحسن

الأعراض تتحسن، مثل الحمى أو السعال، لكنها تعود أو تزداد سوءا

تفاقم الحالات الطبية المزمنة

الوقاية من نزلة البرد

لا يوجد لقاح للحماية من نزلات البرد، ولكن قد تتمكن من تقليل خطر الإصابة بالزكام أو انتشاره بفعل الآتي:

اغسل يديك كثيرا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

تجنب لمس وجهك أو أنفك أو فمك بأيد غير مغسولة.

تجنب الاتصال الوثيق، مثل التقبيل والمصافحة ومشاركة الأكواب وأدوات الأكل مع الآخرين إذا كنت مريضا.

تنظيف وتطهير الأسطح التي تلمسها كثيرا.

تغطية السعال والعطس بمنديل ورقي، ثم تخلص من المنديل واغسل يديك.

البقاء في المنزل عند المرض.

مدة نزلة البرد

تستمر نزلات البرد العادية في أي مكان من 7 إلى 10 أيام، ولكن يمكن أن تستمر مدة تصل إلى أسبوعين. اعتمادا على صحتك العامة، فقد تعاني من الأعراض مدة أطول أو أقل. على سبيل المثال، قد يعاني الأشخاص الذين يدخنون أو يشتكون من الربو من أعراض تدوم وقتا أطول، وذلك وفقا لتقرير في "هيلث لاين".