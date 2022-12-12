التطعيم ضد الإنفلونزا ضروري لهذه الفئة
أكدت الرابطة الألمانية على أنه يجب على الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة الحصول على التطعيم ضد الإنفلونزا في أسرع وقت ممكن.
أشارت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أن التطعيم ضد الإنفلونزا يعدّ من الإجراءات المهمة للأطفال المعرّضون للإصابة بمضاعفات خطيرة للإنفلونزا، خاصة الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة، على غرار ما يحدث مع كبار السن.
أمراض مزمنة
وأكّدت الرابطة الألمانية أنه يجب على الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة الحصول على التطعيم ضد الإنفلونزا في أسرع وقت ممكن، ويسري ذلك بصفة خاصة على الأطفال المصابين بالربو والسكري، والأمراض المزمنة في الكبد والكلى والقلب والأوعية الدموية.
وتظهر أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا -أيضًا- مع الأطفال الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، بسبب الإصابة ببعض الأمراض، أو بسبب تناول بعض الأدوية؛ مثل: الجرعات العالية من دواء الكورتيزون، بالإضافة إلى أن عدوى الإنفلونزا يمكن أن تتسبّب في ظهور نوبات إصابة بأمراض معينة؛ مثل: التصلّب المتعدّد.
وأضاف الطبيب الألماني أولريش فيجيلر، قائلًا: "يتعيّن على الأطفال المعرّضون للخطر الحصول على التطعيم ضد الإنفلونزا في أسرع وقت ممكن"، وفي حالة الشكّ يمكن للآباء استشارة طبيب الأطفال المختص، ويمكن الحصول على التطعيم ضد الإنفلونزا بدءًا من عمر 6 شهور.