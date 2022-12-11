رئيس الاتحاد الأفريقي يدعو إلى تعبئة عامة للقضاء على شلل الأطفال

دعا الرئيس السنغالي ماكي سال -الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، خلال منتدى دولي يوم أمس السبت- إلى "تعبئة عامة" من أجل القضاء على شلل الأطفال في القارة حيث يتراجع التطعيم ضد هذا المرض.

فبسبب تفشي فيروس كورونا، لم يتم تطعيم عشرات الملايين من الأطفال ضد هذا المرض المذكور مما ساهم في انتشاره بالعديد من دول القارة، بحسب وثيقة رسمية نشرها "منتدى التلقيح والقضاء على شلل الأطفال في أفريقيا" المنعقد في مدينة ديامناديو الجديدة قرب العاصمة السنغالية دكار.

ويشارك رئيسا رواندا وغينيا بيساو بول كاغامي وعمر سيسوكو إمبالو، ومسؤولون وخبراء دوليون ومنظمات دولية، بالمنتدى الذي ينظمه الرئيس السنغالي بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي.

تراجع التطعيم الأساسي

وقال سال "هناك تراجع في التطعيم الأساسي في كل مكان بأفريقيا" في حين أن "شلل الأطفال، وهو مرض مقعد وقاتل، يتطلب اهتماما خاصا".

وذكر أنه "تم القضاء على فيروسات شلل الأطفال البرية، ولكن للأسف باتت المكاسب مهددة مع تفشي أوبئة السنوات الأخيرة (في بعض البلدان الأفريقية). وهذا يدل على هشاشة المكاسب والحاجة الملحة إلى تعبئة عامة للقضاء على شلل الأطفال في أفريقيا" من خلال التطعيم.

وقال رئيس الاتحاد الأفريقي "الأمر يتعلق بدق ناقوس الخطر والدعوة حتى لا يترك أي طفل" حاضا على إنتاج لقاحات بالقارة.

مرض يصيب الأطفال دون الخامسة

ووفق منظمة الصحة العالمبة، فإن شلل الأطفال مرض يصيب الأطفال دون سن الخامسة بالدرجة الأولى.

وتؤدي حالة واحدة -من أصل 200 حالة عدوى بالمرض- إلى شلل عضال. ويعاني ما يتراوح بين 5% و10% من المصابين بالشلل بسبب توقّف عضلاتهم التنفسية عن أداء وظائفها.

وتفيد المنظمة بانخفاض حالات المرض الناجمة عن فيروس شلل الأطفال البري بنسبة تزيد على 99% منذ عام 1988، أي من نحو 350 ألف حالة في حينها إلى 6 حالات أبلغ عنها عام 2021.

وتؤكد أنه مادام هناك طفل واحد مصاب بعدوى فيروس الشلل، فإن الأطفال في جميع البلدان معرضون لخطر الإصابة بالمرض.

وتضيف الصحة العالمية أن الفشل في استئصال شلل الأطفال من آخر هذه المعاقل العتيدة -التي ما زالت موبوءة به- قد يسفر عن معاودة ظهور المرض في العالم.

وتشير إلى أنه في معظم البلدان أتاحت الجهود العالمية لاستئصال شلل الأطفال المجال لزيادة القدرة على التصدي لأمراض معدية أخرى، من خلال بناء نُظم فعالة في مجالي الترصد والتمنيع.