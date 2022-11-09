تمارين كيجل منها.. هذا تأثير الرياضة على البروستاتا

تصبح مشاكل البروستات أكثر شيوعا لدى الرجال مع تقدمهم في العمر، وتشير دراسات إلى أن الذين يمارسون نشاطا بدنيا منتظما أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا أو الموت بسبب المرض.

وهذه بعض التمارين المفيدة لصحة البروستاتا:

المشي والتمارين الهوائية

التمرين الجيد للقلب مفيد أيضا للبروستاتا. مارس التمارين الهوائية لمدة 30 دقيقة، مثل المشي أو ركوب الدراجات أو المشي السريع أو المشي لمسافات طويلة في معظم أيام الأسبوع أو السباحة.

تمارين القوة

يمكن إضافة تمارين القوة مثل رفع الأثقال أو الضغط، هذه تساعد في زيادة العضلات في جسمك، وبالتالي زيادة حرق السعرات الحرارية، والمساعدة في التحكم بالوزن.

تمارين كيجل

تمارين كيجل مصممة لتقوية عضلات قاع الحوض، وفقا لتقرير في هيلث لاين.

غالبا ما ينصح النساء بتمارين كيجل، خاصة بعد الولادة. لكن مرض السكري وجراحة البروستاتا يمكن أن تضعف أيضا عضلات قاع الحوض.

يمكن ممارسة تمارين كيجل في أي وقت تقريبا. إضافة إلى أنها لا تتطلب معدات خاصة، سوى بعض الممارسة والتركيز للحصول على التمارين بشكل صحيح.

تمارين كيجل للرجال

أولا يجب أن تجد عضلات قاع حوضك. للقيام بذلك، ابدأ في التبول وبعد بضع ثوان، توقف منتصف التدفق.

ركز على العضلات التي استخدمتها للتو، فتلك هي عضلات قاع حوضك.

ابدأ تمارين كيجل بمثانة فارغة. استلق على الأرض مع ثني ركبتيك ومباعدتهما.

شد عضلات قاع حوضك لمدة 3 ثوان ثم أرخها 3 أخرى. كرر هذه التمارين عدة مرات.

تأكد من التركيز فقط على عضلات قاع الحوض. ستتمكن قريبا من القيام بذلك أثناء الجلوس أو الوقوف.

قد يكون من الصعب إتقان تمارين كيجل وطبيبك قادر على مساعدتك.

كيف تؤثر الرياضة على سرطان البروستاتا؟

يوضح طبيب المسالك البولية مايكل جونسون من جونز هوبكينز ميديسين، تأثير النشاط البدني والسمنة على سرطان البروستاتا.

ويوضح الدكتور جونسون "على الأرجح، ليس فقط التمرين هو المهم. إن فقدان الوزن اللاحق هو الذي يحدث فرقا أيضا".

وقال "ربطت أبحاث منفصلة زيادة الوزن بزيادة خطر تكرار الإصابة لدى الرجال الذين عولجوا بالفعل".

إضافة إلى ذلك، قد تتداخل السمنة أيضا مع أدوات فحص سرطان البروستاتا، مثل اختبارات المستضد البروستاتي النوعي أو فحص المستقيم بالأصبع، مما يجعل من الصعب اكتشاف المرض مبكرا، كما يقول الدكتور جونسون.

وبغض النظر عن كيفية تأثير السمنة على سرطان البروستاتا، 6من المفيد الحفاظ على لياقتك.

تمارين لصحة البروستاتا

إذا كنت قد قررت البدء في خطة للتمارين الرياضية، فاستشر طبيبك أولا فـ "الرجال مختلفون ونتيجة لذلك يجب أن يختلف الروتين والأهداف بناء على صحتك الحالية" وهو ما يشير إليه الدكتور جونسون.

ويضيف "يمكن لمقدم الرعاية الأولية مساعدتك في تحديد أهداف واقعية، وإحالتك إلى أخصائي تمرين وبناء فريق من الخبراء الذين يمكنهم دعمك في الحفاظ على صحة البروستاتا والصحة العامة".

حافظ على روتين ثابت

لجني فوائد التمرين، يجب أن تبدأ ببطء وتلتزم. ويقول الدكتور جونسون "من الأفضل المحافظة على روتين ثابت بدلا من أن تحرق نفسك بجدول زمني عالي الكثافة ثم تنسحب".

وينصح الدكتور جونسون أنه من المهم العثور على نشاط تستمتع بممارسته للحصول على توازن جيد.