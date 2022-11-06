شرب 8 أكواب من الماء يوميا.. حقيقة أم خرافة؟

هل يجب أن يشرب الشخص ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميا؟ وما أضرار شرب الماء بكثرة؟ وما معدل شرب الماء حسب الوزن؟

الإجابة عن هذه التساؤلات كانت موضوع الحلقة الأولى من برنامج "دكتور معلومة"، الذي انطلق اليوم الأحد على صفحات الجزيرة صحة في مواقع التواصل الاجتماعي.

شرب 8 أكواب من المياه يوميا

يمكن العثور على النصيحة بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميا في جميع أنحاء الصحافة الشعبية، وفقا لتقرير منشور في مجلة "بي إم جيه" (BMJ) الطبية.

ولكن الحقيقة هي أنه لا توجد مراجع طبية توصي بشرب هذا المقدار من الماء، في الحقيقة شرب كميات زائدة من الماء يمكن أن يكون خطيرا، إذ قد يؤدي إلى ما يعرف باسم التسمم المائي ونقص صوديوم الدم والوفاة.

المطلوب أن يحصل الشخص على كمية كافية من السوائل وهي توجد في الأغذية والخضار والفواكه والشوربة والعصير والشاي والقهوة والحليب، ووفقا للأكاديميات الوطنية الأميركية للعلوم والهندسة والطب، فإن كمية السوائل اليومية الكافية هي:

حوالي 15.5 كوبا من السوائل يوميا للرجال.

حوالي 11.5 كوبا من السوائل يوميا للنساء.

وتشمل كمية السوائل هذه الماء والمشروبات الأخرى والأطعمة، وحوالي 20% من استهلاك السوائل اليومي يأتي عادة من الطعام والباقي من المشروبات.

ما فائدة شرب الماء؟

الحصول على كمية كافية من الماء كل يوم مهم لصحتك. يمكن أن يمنع شرب الماء الجفاف، وهي حالة يمكن أن تسبب تفكيرا غير واضح، وتؤدي إلى تغير المزاج، وتسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم، وتؤدي إلى الإمساك وحصوات الكلى، وفقا للمراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية منها.

لا يحتوي الماء على سعرات حرارية، لذلك يمكن أن يساعد أيضا في إدارة وزن الجسم، وتقليل تناول السعرات الحرارية عند استبداله بالمشروبات التي تحتوي على سعرات حرارية، مثل الشاي الحلو أو الصودا العادية.

يساعد الماء جسمك على:

الحفاظ على درجة حرارة طبيعية.

تزييت المفاصل.

حماية الحبل الشوكي والأنسجة الحساسة الأخرى.

التخلص من الفضلات عن طريق التبول والتعرق وحركات الأمعاء.

يحتاج جسمك إلى المزيد من الماء عندما تكون:

في المناخات الحارة.

أكثر نشاطا بدنيا.

مصابا بالحمى.

مصابا بالإسهال أو القيء.

ما أضرار شرب الماء بكثرة؟

عندما تشرب الكثير من الماء قد تعاني من تسمم الماء، أو اضطراب وظائف المخ، وفقا لتقرير في موقع "ويب ميد" (webmd).

يحدث هذا عندما يكون هناك الكثير من الماء في الخلايا (بما في ذلك خلايا الدماغ)، مما يؤدي إلى تضخمها. عندما تنتفخ الخلايا في الدماغ فإنها تسبب ضغطا في الدماغ، وقد يسبب ذلك أشياء مثل الارتباك والنعاس والصداع، وإذا زاد هذا الضغط، فقد يتسبب في حالات مثل ارتفاع ضغط الدم وانخفاض معدل ضربات القلب.

الصوديوم عنصر حاسم يساعد في الحفاظ على توازن السوائل داخل وخارج الخلايا، وعندما تنخفض مستوياته بسبب وجود كمية كبيرة من الماء في الجسم، تدخل السوائل داخل الخلايا. ثم تنتفخ الخلايا، مما يعرضك لخطر الإصابة بنوبات صرع أو الدخول في غيبوبة أو حتى الموت.

العلامات التي تدل على أنك تشرب الكثير من الماء

1- لون بولك

من أفضل الطرق لتحديد ما إذا كنت تشرب كمية كافية من الماء هي مراقبة لون البول. عادة ما يتراوح من الأصفر الباهت إلى لون الشاي بسبب مزيج من صبغة "يوروكروم" (urochrome) ومستوى الماء في جسمك. إذا كان البول صافيا في كثير من الأحيان، فهذه علامة أكيدة على أنك تشرب الكثير من الماء في فترة قصيرة.

2- الذهاب إلى الحمام كثيرا

3- الغثيان أو القيء

عندما يكون لديك الكثير من الماء في الجسم، لا تستطيع الكلى إزالة السائل الزائد، وتتجمع السوائل في الجسم، مما يؤدي إلى الغثيان والقيء والإسهال.

4- الصداع

يتسبب الماء الزائد في الجسم في انخفاض مستويات الملح في الجسم وتضخم الخلايا. يؤدي هذا التورم إلى نمو حجمها، وتسبب ضغطا على الدماغ، تظهر أعراضه في صداع نابض قد يؤدي إلى ضعف الدماغ وصعوبة التنفس.

5- تلون اليدين والقدمين والشفتين

عندما تكون مصابا بفرط السوائل، ستلاحظ بعض التورم أو تغير لون قدميك ويديك وشفتيك. عندما تنتفخ الخلايا، ينتفخ الجلد أيضا.

6- ضعف العضلات

عندما تنخفض مستويات الإلكتروليت بسبب شرب الكثير من الماء، ينخفض ​​توازن جسمك. يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الكهارل في الجسم إلى تقلصات وتشنجات عضلية.

7- التعب

شرب الكثير من الماء يجعل الكلى تعمل بجد لإزالة الكمية الزائدة. يؤدي هذا إلى تفاعل هرموني يجعلك تشعر بالتوتر والتعب. إذا لم تتمكن من النهوض من السرير بعد شرب الكثير من الماء، فذلك لأن كليتيك تعملان بشكل مفرط.

معدل شرب الماء حسب الوزن

الأمر يعتمد على الوضع الصحي والنشاط البدني وحرارة الجو، ولكن كقاعدة عامة، يمكنك استخدام هذه العملية الحسابية البسيطة:

كمية الماء التي تحتاجها باللترات يوميًا = وزنك (بالكيلوغرام) مضروبا في 0.033.

على سبيل المثال، إذا كان وزنك 60 كغم، يجب أن تشرب حوالي لترين من الماء كل يوم. عند وزن 90 كغم، ستحتاج حوالي 3 لترات من الماء.

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