أعلن وكيل أعمال بول بوغبا الاثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022 غياب لاعب الوسط الفرنسي عن نهائيات كأس العالم "قطر 2022" لحاجته إلى مزيد من الوقت للتعافي من جراحة في الركبة.

وقالت رافاييلا بيمنتا في بيان "بعد المراجعة الطبية أمس واليوم في تورينو وبيتسبرغ، من المؤلم جدا إبلاغ بول بوغبا بأنه سيظل بحاجة إلى وقت للشفاء من الجراحة. لهذا السبب، لن يتمكن بول من الانضمام إلى فريق يوفنتوس قبل استراحة كأس العالم ولا إلى المنتخب الفرنسي في قطر".

فما حكاية إصابة بوغبا التي حرمته من المشاركة في كأس العالم؟

ما الإصابة التي تعرض لها بوغبا؟

انتقل بوغبا إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي في صيف عام 2022 قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكنه لم يشارك في أي مباراة بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال فترة الإعداد للموسم الكروي 2022/2023.

الإصابة التي تعرض لها كانت في الغضروف الهلالي (Meniscus) فقد تعرض للتمزق.

تمزق الغضروف الهلالي

ويعدّ تمزق الغضروف الهلالي (Meniscus Tears) -ويعرف أيضا باسم تمزق الغضروف المفصلي- من أكثر إصابات الركبة شيوعا، وذلك وفقا للأكاديمية الأميركية لجراحي العظام.

وتقول الأكاديمية إن الرياضيين بخاصة أولئك الذين يمارسون الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي يتعرضون لخطر الإصابة بتمزق الغضروف الهلالي. ومع ذلك، يمكن لأي شخص في أي عمر أن يتمزق لديه الغضروف الهلالي.

عندما يتحدث الناس عن تمزق الغضروف في الركبة، فإنهم عادة ما يشيرون إلى تمزق الغضروف الهلالي.

ما الغضروف الهلالي؟

يلتقي عظمان لتشكيل مفصل الركبة، هما عظما الفخذ والساق، تعمل قطعتان من الغضروف الليفي على شكل إسفين ممتص للصدمات بين عظمي الفخذ والساق، هذا هو الغضروف الهلالي. يساعد الغضروف الهلالي على نقل الوزن من عظمة إلى أخرى ويلعب دورا مهما في استقرار الركبة.

يمكن أن يتمزق الغضروف الهلالي من الصدمة الحادة أو نتيجة التغيرات التي تحدث بمرور الوقت.

غالبا ما تحدث إصابات الغضروف الهلالي المرتبطة بالرياضة جنبا إلى جنب مع إصابات الركبة الأخرى، مثل تمزق الرباط الصليبي الأمامي (ACL).

أعراض تمزق الغضروف الهلالي

قد يشعر الشخص بفرقعة عندما يتمزق الغضروف الهلالي، مع ذلك يمكن للغالبية المشي على الركبة المصابة، ويمكن للعديد من الرياضيين الاستمرار في اللعب، خلال يومين إلى 3 أيام، ستصبح الركبة أكثر تيبسا وانتفاخا تدريجيا.

الأعراض الأكثر شيوعا لتمزق الغضروف الهلالي هي:

الألم

التصلب والتورم

عدم القدرة على تحريك الركبة ضمن نطاق حركتها الكامل

علاج تمزق الغضروف الهلالي

يعتمد العلاج الذي يوصي به الطبيب على عدد من العوامل، منها العمر، والأعراض، ومستوى النشاط.

يحتوي الثلث الخارجي من الغضروف الهلالي على إمداد دم غني، وقد يشفى التمزق في هذه المنطقة من تلقاء نفسه، أو يمكن إصلاحه غالبا بالجراحة. ويعد التمزق الطولي مثالًا على هذا النوع من التمزق.

في المقابل، فإن الثلثين الداخليين من الغضروف الهلالي يفتقران إلى إمداد دم كبير. ومن ثم لا يمكن للتمزق في هذه المنطقة أن يلتئم مع تدفق الدم المحدود، لأن القطع لا يمكن أن تنمو معا مرة أخرى، فإن التمزقات المصحوبة بأعراض في هذه المنطقة لا تستجيب للعلاج غير الجراحي.

العلاج غير الجراحي لتمزق الغضروف الهلالي

لا تحتاج كثير من تمزقات الغضروف الهلالي إلى جراحة فورية؛ فإذا لم تستمر الأعراض ولم يكن هناك تورم في الركبة، قد يوصي الطبيب بعدم التدخل الجراحي.

عموما، يشمل العلاج غير الجراحي الراحة، واستخدام الكمادات الباردة لمدة 20 دقيقة في كل مرة، عدة مرات في اليوم، والعقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات.

ومن الخيارات غير الجراحية أيضا حقن الستيرويد.

العلاج الجراحي لتمزق الغضروف الهلالي

أما إذا استمرت الأعراض مع العلاج غير الجراحي، فقد يقترح الطبيب الجراحة بالمنظار.

يعد تنظير مفصل الركبة أحد أكثر العمليات الجراحية شيوعا. وفي هذا الإجراء، يدخل الجراح كاميرا مصغرة من خلال شق صغير (بوابة) في الركبة؛ يوفر هذا رؤية واضحة للجزء الداخلي من الركبة. يقوم الجراح بعد ذلك بإدخال الأدوات الجراحية من خلال بوابتين أو 3 بوابات صغيرة أخرى لقص أو إصلاح التمزق.

كيف تعامل بوغبا مع تمزق الغضروف الهلالي؟

كان من الممكن أن يختار الفرنسي بوغبا إجراء عملية جراحية لعلاج تمزق الغضروف الهلالي، لكنه حاول بدلا من ذلك إعادة تأهيل ركبته (العلاج التحفظي) لمنح نفسه فرصة للمشاركة بكأس العالم 2022.

وتم تقييم بوغبا في الولايات المتحدة من قبل البروفيسور فولكر موساهل، وهو جراح عظام في بيتسبرغ، في بنسلفانيا، وطبيب فريق فريق كرة القدم بجامعة بيتسبرغ.

بوغبا رفض إجراء عملية جراحية في يوليو/تموز 2022، لكنه اضطر في النهاية إلى الخضوع لعملية جراحية في سبتمبر/أيلول عندما لم ينجح العلاج التحفظي.

ويوم الاثنين الماضي، أعلن وكيل أعماله أنه سيغيب عن صفوف منتخب فرنسا في مونديال "قطر 2022" لحاجته إلى مزيد من الوقت للتعافي من الجراحة، من دون تحديد جدول زمني لعودته إلى الملاعب.