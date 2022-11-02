طوّر أستاذ الأوعية الدموية والطب الرياضي الألماني البروفيسور مارتين هاله نظاما خاصا للحفاظ على خلايا الأوعية الدموية بأفضل حال ممكنة. هاله أطلق على نظامه "نظام النقاط"، الذي يتوجب على الشخص بموجبه أن يجمع 100 نقطة في الأسبوع للحفاظ على خلايا الأندوثيليوم، أي بمعدل يبلغ حوالي 15 نقطة في اليوم الواحد.

وتحتوي الأوعية الدموية على مليارات الخلايا الصغيرة التي تبطن أسطحها الداخلية، تسمى "الخلايا البطانية" أو "النسيج البطاني"، وتعرف أيضا باسم "خلايا الأندوثيليوم" (Endothelium).

وليعمل نظام الأوعية الدموية بكفاءة، لا بد من الحفاظ على خلايا الأندوثيليوم بحالة مثالية حتى سن الشيخوخة. ويمكن تحقيق ذلك بمقدار سليم من التمارين والاسترخاء الكافي والنظام الغذائي الصحيح، بحسب ما نقلت "دويتشه فيله" عن موقع مجلة "فوكوس" الألمانية.

ويهدف "نظام النقاط" الذي ابتكره البروفيسور هاله، إلى حماية خلايا الأندوثيليوم التي تشارك في عمليات مهمة في الجسم. وبحسب النظام، يمكن إعادة الخلايا إلى مرحلة الشباب حال جمع أكثر من 120 نقطة. أما من يجمع أقل من 100 نقطة في الأسبوع، فإنه بذلك يجعل خلايا الأندوثيليوم مهددة بالشيخوخة قبل الموعد، بحسب فوكوس.

طريقة جمع النقاط لحماية بطانة الأوعية

ووفقا لحسابات البروفيسور مارتين هاله، يمكن جمع النقاط الـ15 اليومية من خلال ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي؛ فممارسة الرياضة تضمن الحصول على 10 نقاط، وفي حال تناول طعام صحي يحصل المرء على 5 نقاط.

أولاً: جمع النقاط من خلال الرياضة

المشي السريع لمدة 10 دقائق، وهذا يساوي نقطتين.

الركض لمدة 10 دقائق، وهذا يساوي 4 نقاط.

10 دقائق من تمارين القوة، وهذا يساوي نقطتين.

10 دقائق من الهرولة، وهذا يساوي 3 نقاط.

10 دقائق من ركوب الدراجة، وهذا يساوي نقطة واحدة.

المشي 1000 خطوة (النشاط اليومي)، وهذا يعادل نقطة واحدة.

ثانيا: جمع نقاط عن طريق التغذية

عدم الأكل بين الوجبات، وهذا يساوي نقطة واحدة في اليوم.

عدم تناول مشروبات محلاة، وهذا يساوي نقطة واحدة في اليوم.

عدم تناول وجبات سريعة أو وجبات جاهزة، وهذا يساوي نقطة واحدة في اليوم.

تناول الأسماك، وهذا يساوي نقطة واحدة لكل وجبة.

تناول الفاكهة والخضار، وهذا يساوي نقطة واحدة لكل وجبة.

ثالثا: الاسترخاء

30 دقيقة من الاسترخاء يساوي نقطة واحدة في اليوم، بحسب موقع فوكوس.