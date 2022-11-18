تساقط الشعر ونزيف اللثة.. على ماذا يدلان؟

قد يشير تساقط الشعر ونزيف اللثة إلى مشكلة صحية. فما هي؟ وكيف التعامل معها؟

المشكلة الصحية التي قد يشير إليها تساقط الشعر ونزيف اللثة هي نقص الفيتامينات. إذ يمكن أن يسبب النظام الغذائي الذي يفتقر إلى العناصر الغذائية في بعض الأحيان؛ مشاكل صحية.

لذلك، من المهم أن تحظى بنظام غذائي صحي ومتوازن لتلبية متطلبات الجسم. وفيما يلي علامات تدل على أنك تعاني من نقص في الفيتامينات.

نزيف اللثة

يسبب نقص فيتامين "سي" (C) نزيف اللثة. إذ يلعب هذا الفيتامين دورا مهمّا في التئام الجروح وتعزيز المناعة. كما أنه يساعد في منع تلف الخلايا. لذا ينصح بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين "سي" مثل البرتقال والفراولة والملفوف والطماطم، وفقا لتقرير في دويتشه فيله (Deutsche Welle).

تساقط الشعر وتقصف الأظافر

يحدث ذلك بسبب نقص فيتامين "بي 7" (B7)، المعروف أيضا باسم "بيوتين" (Biotin). ونادرا ما يحدث نقص البيوتين، ولكن عندما يحدث يتسبب في هشاشة أو ترقق الأظافر والشعر. ولتعويض ذلك، ينصح بتناول البيض والسمك والسبانخ والقرنبيط والموز والحبوب الكاملة.

التقرحات الفموية

تقرحات الفم غالبا ما تكون نتيجة لنقص فيتامين "بي" (B) والحديد. يمكن أن يؤدي نقص فيتامين "بي1″ (B1) و"بي2″ (B2) و"بي6" (B6) أيضا إلى تقرحات الفم. لذلك، إذا كنت تعاني من تقرحات الفم، عليك بالأطعمة التي تحتوي على الحديد مثل الخضر الورقية الداكنة والبذور والمكسرات.

وبالنسبة لفيتامين "بي 1″ و"بي2" و"بي6″، فإنها توجد في الحبوب الكاملة والأسماك ومنتجات الألبان.

ضعف الرؤية الليلية

غالبا ما يرتبط انخفاض تناول فيتامين "إيه" (A) بحالة تعرف باسم العمى الليلي، مما يقلل من قدرة الناس على الرؤية في الإضاءة المنخفضة أو الظلام.

إذ إن فيتامين "إيه" ضروري لتكوين "رودوبسين" (Rhodopsin)، وهو صبغة توجد في شبكية العين تساعدنا على الرؤية في الليل. والحل يكمن في تناول المزيد من الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين، مثل الجزر والخضراوات الورقية الداكنة ومنتجات الألبان.