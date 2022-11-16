هكذا تحمي نفسك من تصلب الشرايين

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن ‫تصلب الشرايين Atherosclerosis يحدث نتيجة لوجود ترسبات على جدران الأوعية ‫الدموية، مما يؤدي إلى تضيقها ومن ثم يرتفع خطر الإصابة بالأزمات ‫القلبية والسكتات الدماغية.

ويُعد تصلب الشرايين حالة شائعة تحدث عندما تتراكم مادة لزجة تسمى البلاك داخل الشرايين، وذلك وفقا للمعهد الوطني للقلب والرئة والدم في الولايات المتحدة.

يتطور تصلب الشرايين ببطء مثل الكوليسترول والدهون وخلايا الدم والمواد الأخرى الموجودة في الدم التي تتكون من اللويحة "البلاك".

عندما تتراكم اللويحة، فإنها تتسبب في تضيق الشرايين. وهذا يقلل من إمداد الدم الغني بالأكسجين إلى أنسجة الأعضاء الحيوية في الجسم.

‫وأوضحت المؤسسة أن عوامل الخطورة التي ترفع خطر الإصابة بتصلب ‫الشرايين، تتمثل في التالي:

ارتفاع ضغط الدم

داء السكري

ارتفاع الكوليسترول

السمنة

التدخين

شرب الخمر

التقدم في العمر

العامل ‫الوراثي

الوقاية من تصلب الشرايين

وأضافت المؤسسة أنه يمكن تجنب الإصابة بتصلب الشرايين من خلال اتباع ‫أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية، أي تناول الأطعمة التي تحسن ‫خصائص سريان الدم وتحد من خطر تصلب الشرايين، مثل:

الأسماك (السلمون والماكريل والرنجة)

الزيوت النباتية (مثل زيت الزيتون)

منتجات ‫الحبوب الكاملة

البقوليات

المكسرات

تناول الخضروات ‫والفواكه بمعدل 5 حصص يوميا (حصتان فواكه و3 حصص خضروات)، لا سيما ‫البصل والثوم، لاحتوائها على مركبات كبريتية ذات تأثير إيجابي على تخثر ‫الدم.

‫وإلى جانب التغذية الصحية، ينبغي أيضا المواظبة على ممارسة الرياضة ‫والأنشطة الحركية، إلى جانب الإقلاع عن التدخين.