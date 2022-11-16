7 تغييرات حياتية ينصح بها الأطباء للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم

يعد ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الشائعة عالميا، ويرتبط بعدة عوامل ويتطلب المراقبة بشكل دائم، وتناول الأدوية اللازمة وإجراء تغييرات في نمط الحياة.

مدير قسم المرضى الدوليين والمختص بأمراض الأطفال في مستشفى "ميديكال بوينت" بولاية إزمير التركية مختار فاتح بي ديلي قدم نصائح تتعلق بمرض ارتفاع ضغط الدم. وقال "قد يصاب بعض الأشخاص بارتفاع أو هبوط ضغط الدم بشكل مفاجئ، ويكون الانخفاض في الأغلب نتيجة الإجهاد أو قلة النوم أو التوتر أو الإصابة بالأمراض، أو مشاكل صحية في القلب، أو أثناء الحمل، أو بسب حدوث جفاف أو تعرض الشخص للنزيف، إضافة إلى سوء التغذية".

وأضاف "عندها يجب الحصول على العناية الطبية الفورية، لأنه قد يؤدي التأخر في تلقي العلاج إلى حدوث بعض المضاعفات الخطيرة لدى المريض، مثل الجلطات أو النوبات القلبية. أما ارتفاع ضغط الدم فإن التأخر في السيطرة عليه يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تهدد الحياة".

وفي ما يلي نصائح قدمها الطبيب بي ديلي للتعامل مع ارتفاع ضغط الدم:

1- اتباع نظام غذائي صحي

يجب اتباع نظام غذائي صحي مفيد للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط، وذلك بإضافة زيت الزيتون وبذور الكتان والمنتجات البحرية، والحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات ومشتقات الحليب قليلة الدسم والتقليل من الدهون المشبَعة والكوليسترول.

ويعد البوتاسيوم من المعادن المهمة المساعدة في خفض ضغط الدم، ومن أبرز الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم البطاطا الحلوة، والبرتقال، والأفوكادو، والبذور.

2- ممارسة أنشطة رياضية يومية

ممارسة الرياضة اليومية بتمارين معينة وضمن حدود معقولة تعتمد على العمر تساعد في انخفاض ضغط الدم، وينبغي ألا تؤدي ممارسة التمارين إلى تجاوز معدل ضربات القلب الحد الأقصى الذي يحدده الطبيب.

3- الإقلاع عن التدخين

يسبب التدخين ارتفاعًا في ضغط الدم بسبب النيكوتين والمواد الكيميائية التي تلحق الضرر بالأوعية الدموية، لذلك ينصح بالإقلاع عن التدخين.

4- تقليل الملح في النظام الغذائي

يؤدي استهلاك الملح في النظام الغذائي اليومي إلى ارتفاع ضغط الدم، وتقليل الملح يُقلِّل ضغط الدم من 5 إلى 6 ملم زئبقي تقريبًا.

5-الاسترخاء والنوم جيدًا ليلا

يُنصح بالحصول على قسط كافٍ من النوم للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية؛ فانخفاض جودة النوم وتقليص مدته عن 6 ساعات كل ليلة يمكن أن يسهم في الإصابة بفرط ضغط الدم.

6- الابتعاد عن التوتر والقلق

ينصح بالابتعاد عن العوامل التي تسبب التوتر والقلق النفسي، إذ تسهم على المدى الطويل في ارتفاع ضغط الدم.

7- تقليل أو تجنب الكافيين

يؤدي الكافيين -الموجود في الشاي والقهوة وغيرهما- إلى ارتفاع ضغط الدم المفاجئ، لذلك من الأفضل الحد من كمية الكافيين التي يتم تناولها.