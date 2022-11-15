فشل عقار روش لعلاج ألزهايمر بعد تجربة طال انتظارها

لم يتمكن عقار تجريبي لشركة روش من إظهار قدرته على إبطاء تطور مرض ألزهايمر في تجربتين أجريتا عليه، ليترك المنافستين بيوجين وإيلي ليلي في صدارة سباق تنعقد عليه الآمال لاكتشاف علاج للمرض الذي يسرق الذاكرة.

وقالت روش -في بيان الاثنين- إن الدراستين اللتين أجريتا معا لم تصلا إلى الهدف المرجو المتمثل في إثبات أن العقار "جانتيروماب" يمكن أن يحافظ على قدرات، مثل التذكر وحل المشكلات والتوجيه والرعاية الشخصية للمرضى، في المراحل المبكرة من ألزهايمر.

وأجرت شركة الأدوية السويسرية دراستين متطابقتي التصميم، تضمّ كل واحدة منهما حوالي ألف مشارك، تم فحصهم من قبل أطباء على مدى أكثر من عامين. وفي كل دراسة، تم اختيار المتطوعين بشكل عشوائي، بحيث يتلقى بعضهم عقار جانتيروماب والبعض الآخر دواء وهميا.

وقالت الشركة في بيان إن العقار ارتبط بانخفاض نسبي في تدهور الأعراض بنحو 8% في إحدى الدراستين و6% في الدراسة الأخرى عند المقارنة بين من تلقوا العقار ومن تم إعطاؤهم عقارا وهميا، لكنها أضافت أن هذه النتائج لا يُعتد بها من الناحية الإحصائية.





عقار تجريبي لمرض ألزهايمر

وتراجعت أسهم روش بنسبة 4.4% إلى أدنى مستوياتها في نحو 7 أسابيع.

وارتفعت أسهم شركتي بيوجين وإيلي ليلي الأميركيتين لصناعة الأدوية، واللتين تطوران هما أيضا علاجات لمرض ألزهايمر، بنسبة 3.8% و2.3% على التوالي في تداولات ما قبل السوق.

وأحرزت بيوجين في سبتمبر/أيلول نجاحا مفاجئا على عقار تجريبي لمرض ألزهايمر طورته مع شركة إيساي.

وقالت الشركتان في ذلك الحين إن عقارهما التجريبي "ليكانيماب" أبطأ تطور مرض ألزهايمر بنسبة 27% مقارنة مع دواء وهمي، في تجربة كبيرة على المرضى في المراحل المبكرة من ظهور الأعراض.