البواسير من المشاكل الصحية الشائعة، فما أسبابها؟ وما أنواعها؟ وما العلاج؟

كيف تعرف أنك مصاب بالبواسير Hemorrhoids ؟

قد يشعر المصاب بالبواسير بالانزعاج أو الحكة أو الألم حول فتحة الشرج، وقد يجد بقعا من الدم على ملابسه الداخلية أو ورق التواليت.

إذا كنت تشك بإصابتك بالبواسير فراجع الطبيب.

ما هو سبب البواسير؟

تحدث البواسير عندما يكون هناك ضغط شديد على الأوردة حول فتحة الشرج، ذلك وفقا لتقرير في هيلث لاين.

تشمل الأسباب وعوامل الخطر المحتملة للبواسير ما يلي:

الاضطرار لعمل ضغط وشد خلال التبرز

الجلوس فترة طويلة وخاصة على المرحاض

الإصابة بالإمساك المزمن أو الإسهال

وجود تاريخ عائلي للإصابة بالبواسير

السمنة

الحمل

تجاوز سن الخمسين

هل تختفي البواسير من تلقاء نفسها؟

لدى بعض الأشخاص، تختفي البواسير بعد بضعة أيام. في حالات أخرى، يمكن أن تستمر، وذلك وفقا لتقرير في ميديكال نيوز تودي.

أيضا عادة ما تختفي أعراض البواسير من تلقاء نفسها، ولكن إذا استمرت فهناك مقاربات علاجية.

ما أفضل علاج للبواسير؟

لا يوجد ما يسمى "أفضل علاج للبواسير" العلاج الأفضل يعتمد على الحالة.

كيف تبدو البواسير؟

لا تظهر البواسير دائما. ولكن عندما تتوسع، يمكن أن تبدو مثل نتوءات أو كتل حمراء أو زرقاء، وفقا لتقرير في هيلث لاين.

فيما يلي وصف لظهور الأنواع الأربعة الرئيسية للبواسير:

شكل البواسير الداخلية

لأنها عميقة جدا في فتحة الشرج، فلا يمكن رؤيتها. إنها نتوءات في جدار القناة الشرجية أو المستقيم.

شكل البواسير المتدلية Prolapsed

الباسور الداخلي هنا يستطيل إلى النقطة التي يبرز فيها من فتحة الشرج ويخرج. تخرج البواسير المتدلية الأقل بروزا من فتحة الشرج أثناء الإجهاد (الضغط أثناء التبرز) ولكنها تتراجع تلقائيا عند الاسترخاء، بينما تظل البواسير المتدلية الأكثر بروزا متدلية من فتحة الشرج.

شكل البواسير الخارجية

تظهر على شكل نتوء واحد أو أكثر على فتحة الشرج وحولها.

شكل البواسير المتخثرة thrombosed hemorrhoid

وهي عبارة عن بواسير خارجية أو داخلية يتخثر فيها الدم المتجمع بداخلها، وهو ما يمكن أن يكون مؤلما في البواسير الخارجية.

أعراض البواسير

أعراض البواسير الداخلية

توجد البواسير الداخلية داخل المستقيم ولا يمكن رؤيتها أو الشعور بها عادة، وفقا لتقرير في ويب ميد.

أعراض البواسير الداخلية:

وجود دم على البراز أو على ورق التواليت بعد المسح أو في حوض المرحاض

انتفاخ الأنسجة خارج فتحة الشرج (تدلي) والذي قد يكون مؤلما، غالبا عند التبرز. قد تتمكن من رؤية البواسير المتساقطة على شكل نتوءات رطبة ذات لون وردي أكثر من المنطقة المحيطة. هذه عادة ما تعود إلى الداخل من تلقاء نفسها، وحتى إذا لم تعد لوحدها، فيمكن في كثير من الأحيان دفعها بلطف إلى مكانها.

أعراض البواسير الخارجية

توجد البواسير الخارجية تحت الجلد حول فتحة الشرج، حيث يوجد العديد من الأعصاب التي تستشعر الألم. وتشمل أعراض البواسير الخارجية:

الألم

النزف

الحكة

التورم

أعراض البواسير المتخثرة thrombosed hemorrhoid

قد تؤدي خثرة دموية في الباسور الخارجي لتحوله إلى اللون الأرجواني أو الأزرق، وهذا ما يسمى البواسير المتخثرة، وقد تلاحظ أعراضا مثل:

الألم الحاد

الحكة

النزف

علاج البواسير

عادة ما تختفي أعراض البواسير من تلقاء نفسها، ولكن خطة العلاج تعتمد على مدى شدة الأعراض.

وتشمل علاجات البواسير:

1- العلاجات المنزلية

يمكن للتغييرات البسيطة في نمط الحياة أن تخفف غالبا أعراض البواسير الخفيفة في غضون يومين إلى 7 أيام، ويشمل ذلك:

إضافة الألياف إلى النظام الغذائي عبر تناول المزيد من الفاكهة والخضراوات والحبوب.

حاول ألا تجهد نفسك أثناء حركات الأمعاء، أي لا تضغط بشدة خلال التبرز.

شرب المزيد من الماء.

خذ حمامات المقعدة الدافئة لمدة 20 دقيقة عدة مرات في اليوم.

أكياس الثلج يمكن أن تخفف الألم والتورم.

2- الكريمات والأدوية:

هناك بعض الأدوية والمراهم التي لا تستلزم وصفة طبية، ومن شأنها أن تخفف الألم والتورم والحكة.

3- العلاجات الجراحية

إذا كان لدى الشخص بواسير كبيرة، أو إذا لم تساعد العلاجات الأخرى، فقد يحتاج إلى جراحة. يمكن لطبيبك استخدام المواد الكيميائية أو الليزر أو الأربطة المطاطية الصغيرة للتخلص منها. إذا كانت كبيرة بشكل خاص أو استمرت في العودة، فقد يحتاج طبيبك إلى إزالتها باستخدام المشرط.

الوقاية من البواسير

للوقاية من البواسير، ينصح بما يلي:

1- تناول الألياف الغذائية

إذ تساعد الطعام على المرور عبر نظامك بشكل أسهل. وهي تشمل الأطعمة النباتية: الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والفاصوليا والبقوليات.

2- شرب الماء

يساعد شرب الماء على تليين البراز وتجنب الإمساك، لذلك ستقلل من الإجهاد أثناء حركات الأمعاء. الفواكه والخضراوات، التي تحتوي على ألياف، تحتوي أيضا على الماء.

3- ممارسة الرياضة

النشاط البدني، مثل المشي لمدة نصف ساعة كل يوم، يحافظ على حركة الأمعاء.

4- لا تؤجل الذهاب إلى الحمام

لا تؤجل التبرز، استخدم المرحاض بمجرد أن تشعر بالحاجة.

5- الحفاظ على وزن صحي