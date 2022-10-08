الصدفية تصيب الأطفال أيضا
8/10/2022
قالت الرابطة الألمانية للأمراض الجلدية إن الصدفية تصيب الأطفال أيضا، وليس البالغين فقط، مشيرة إلى أنها غالبا ما تحدث لدى الأطفال بعد الإصابة بالتهاب اللوزتين المصحوب بصديد.
وأوضحت الرابطة أن الأعراض المميزة للصدفية تتمثل في الاحمرار والحكة والقشور ذات اللون الأبيض المائل إلى الفضي، مشيرة إلى أنه في بعض الأحيان تظهر أولى مواضع الإصابة بالصدفية في نطاق حفاضات الأطفال الرضع.
وأضافت الرابطة أن الإصابة بالصدفية قد تقترن بها أمراض أخرى مثل التهاب المفاصل، كما أنه غالبا ما يعاني الأطفال المصابون بالصدفية من مشاكل نفسية جراء نبذ أقرانهم لهم وسخريتهم منهم بسبب تشوّه مظهر بشرتهم.
وعلاج الصدفية يكون بالأدوية مثل المراهم، أو بالضوء، وفي حالة المتاعب النفسية يمكن أيضا الخضوع للعلاج النفسي.
المصدر : الألمانية