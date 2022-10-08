قالت الرابطة الألمانية للأمراض ‫الجلدية إن الصدفية تصيب الأطفال أيضا، وليس البالغين فقط، مشيرة إلى ‫أنها غالبا ما تحدث لدى الأطفال بعد الإصابة بالتهاب اللوزتين المصحوب ‫بصديد.

‫وأوضحت الرابطة أن الأعراض المميزة للصدفية تتمثل في الاحمرار والحكة ‫والقشور ذات اللون الأبيض المائل إلى الفضي، مشيرة إلى أنه في بعض الأحيان ‫تظهر أولى مواضع الإصابة بالصدفية في نطاق حفاضات الأطفال ‫الرضع.

وأضافت الرابطة أن الإصابة بالصدفية قد تقترن بها أمراض أخرى مثل التهاب ‫المفاصل، كما أنه غالبا ما يعاني الأطفال المصابون بالصدفية من مشاكل ‫نفسية جراء نبذ أقرانهم لهم وسخريتهم منهم بسبب تشوّه مظهر بشرتهم.

‫وعلاج الصدفية يكون بالأدوية مثل المراهم، أو ‫بالضوء، وفي حالة المتاعب النفسية يمكن أيضا الخضوع للعلاج النفسي.