مع تقدمك ​​في العمر، تتغير احتياجات جسمك، وتلعب التغذية دورا مهما في الحفاظ على لياقتك وصحتك. إليك 3 مكونات في الفطور ينصح بالحرص على تناولها من سن الخمسين عاما.

والنظام الغذائي الصحي المتوازن مهم في أي عمر لصحتنا الجسدية والعقلية، بيد أنه يصبح أكثر أهمية مع تقدمنا ​​في العمر، وذلك لأن الجسم يبدأ من سن الثلاثين تقريبا في التراجع، فتنخفض -مثلا- قوة العضلات.

ماذا عن النظام الغذائي بعد الخمسين؟

تناول خبز الحبوب الكاملة والكثير من الخضار والفاكهة كل يوم بعد الخمسين، ويتعين عليك الاعتماد على الأطعمة غير المصنعة وتجنب الأطعمة التي تحتوي على الكثير من السكر المضاف.

استبدل لبن الزبادي بطعم الفواكه المبرد باللبن الطازج، والخبز الأبيض بخبز القمح الكامل الشهي، وشريحة اللحم بالسمك أو الدواجن، وذلك بحسب ما نقلت دويتشه فيله عن موقع فايتل (Vital) الألماني المعني بشؤون التغذية والصحة واللياقة.

ومع تقدم العمر، يمكن أن يحدث نقص في المغذيات بسهولة أكبر، وأهم هذه المغذيات:

البروتين.

الحديد.

الكالسيوم.

فيتامين دي.

المغنيسيوم.

حمض الفوليك.

الفطور المثالي لمن بلغ عمر الخمسين

نقدم هنا 3 مكونات في الفطور ينصح بالحرص على تناولها، وليس شرطا أن تكون كلها معا في نفس الوجبة، كما يمكنك تعديلها بعد استشارة الطبيب أو مختص التغذية:

السمك

أسماك السلمون التي تعيش في البحر مليئة بأحماض أوميغا-3 الدهنية والبروتين والزيوت الصحية، والأحماض الدهنية لها خصائص مضادة للالتهابات.

يمكن أن يكون للماكريل أو الرنجة أو التونة أيضاً تأثيرات إيجابية مماثلة على صحتك، وبشكل خاص في سن الشيخوخة.

خبز الحبوب الكامل

خبز الحبوب الكامل جيد على مائدة الإفطار، ويحتوي مغذيات عالية بشكل كبير، ويمد أجسامنا بالطاقة.

البيض

يعد البروتين من العناصر الغذائية الأساسية التي يفتقر لها كبار السن. يحتوي البيض على نسبة إضافية من البروتين العالي الجودة، إذ تحتوي البيضة المتوسطة على حوالي 7.5 غرامات من البروتين.

وبالإضافة إلى البروتين، يحتوي البيض على فيتامينات "إيه" (A)، و"بي 2″ (B2)، و"بي 12″ (B12)، و"دي" (D)، وعدد من أحماض الفوليك المهمة، والزنك والفوسفور والحديد.

مع ذلك، لا تتناول البيض يوميا، ويمكن عموما تناول 4 بيضات أسبوعيا، شريطة ألا تكون مصابا بمشاكل في القلب أو الكوليسترول أو الدهنيات. استشر طبيبك بشأن الكمية المسموح بها من البيض وفق عمرك ووضعك الصحي.