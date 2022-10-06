هل يمكن أن يعالج الإنسان نفسه من الاكتئاب؟

ما هو الاكتئاب؟ وما أسبابه؟ وما أنواعه؟ وما أعراضه؟ وهل يمكن أن تعالج نفسك بنفسك منه؟

ما الاكتئاب؟

الاكتئاب، المعروف أيضا باسم الاضطراب الاكتئابي الرئيسي major depressive disorder أو الاكتئاب السريري clinical depression، هو اضطراب مزاجي مصحوب بمجموعة من الأعراض بما في ذلك الحزن المستمر أو عدم الاهتمام بالحياة، وذلك وفقا لتقرير في ويب ميد web md.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الاكتئاب مرض شائع في العالم، إذ يقدر أنه يصيب 3.8% من الأشخاص، 5.0% منهم من البالغين و5.7% من الذين تزيد أعمارهم على 60 سنة.

ويعاني من الاكتئاب نحو 280 مليون شخص في العالم. ويختلف الاكتئاب عن تقلبات المزاج المعتادة والانفعالات العابرة إزاء تحديات الحياة اليومية. وقد يتحول إلى حالة صحية خطيرة، لا سيما إذا يتكرر حدوثه بحدة متوسطة أو شديدة. ويمكن أن يؤدي بالمصاب به إلى المعاناة الشديدة وتأثر الأداء في العمل والمدرسة والأسرة. ويمكن أن يؤدي في أسوأ حالاته إلى الانتحار.

أسباب الاكتئاب

عوامل مختلفة يمكن أن تسبب الاكتئاب، وفق كليفلاند كلينيك clevelandclinic:

تغير في كيمياء الدماغ

قد تؤدي التغيرات في المستويات الكيميائية للدماغ إلى الاكتئاب. ويمكن أن يكون هناك دور لاختلال التوازن الكيميائي في الناقلات العصبية بالدماغ، مثل السيروتونين، لكن أسباب الحالة غالبا ما تكون أكثر تعقيدا.

الجينات

إذا كان لديك قريب مصاب بالاكتئاب، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

أحداث الحياة

الإجهاد وموت أحد الأحباء والأحداث المزعجة (الصدمة) والعزلة ونقص الدعم يمكن أن يسبب الاكتئاب.

الحالات الطبية

يمكن أن يسبب الألم الجسدي المستمر والأمراض الاكتئاب. وغالبا ما يعاني الأشخاص من الاكتئاب إلى جانب حالات مثل السكري والسرطان ومرض باركنسون.

الأدوية

بعض الأدوية لها أعراض جانبية منها الاكتئاب. يمكن أيضا أن تسبب العقاقير المخدرة والخمر الاكتئاب أو تزيده سوءا.

الشخصية

الأشخاص الذين يعانون من الإرهاق بسهولة أو صعوبة في التأقلم قد يكونون عرضة للاكتئاب.

ما هي علامات مرض الاكتئاب؟

هناك 3 مجموعات من أعراض الاكتئاب، وفق التالي:

أعراض الاكتئاب النفسية

مزاج سيئ أو حزن مستمر، وفقا لخدمة الصحة الوطنية NHS بالمملكة المتحدة

الشعور باليأس والعجز

تدني احترام الذات

الشعور بالذنب

الشعور بالضيق وعدم التسامح مع الآخرين

عدم وجود دافع أو اهتمام بالأشياء

صعوبة في اتخاذ القرارات

عدم وجود أية متعة من الحياة

القلق

وجود أفكار انتحارية أو إيذاء نفسك

أعراض الاكتئاب الجسدية

تحرك أو حديث الشخص ببطء أكثر من المعتاد

تغيرات في الشهية أو الوزن (عادة ما تنخفض، لكنها تزداد في بعض الأحيان)

إمساك

الأوجاع والآلام غير المبررة

نقص الطاقة

انخفاض الدافع الجنسي (فقدان الرغبة الجنسية)

تغييرات في الدورة الشهرية

مشاكل النوم، على سبيل المثال، تجد صعوبة في النوم في الليل أو الاستيقاظ مبكرا جدا في الصباح

أعراض الاكتئاب الاجتماعية

تجنب الاتصال بالأصدقاء والمشاركة في عدد أقل من الأنشطة الاجتماعية

إهمال هواياتك واهتماماتك

مواجهة صعوبات في منزلك أو عملك أو حياتك الأسرية

ماذا يفعل الاكتئاب في جسم الانسان؟

يمكن أن يسبب الاكتئاب الكثير من التأثيرات في الجسم، هذا بعضها:

الاكتئاب والدماغ والجهاز العصبي

يعاني كبار السن المصابون بالاكتئاب من صعوبات أكبر في فقدان الذاكرة، ووقت رد الفعل أثناء الأنشطة اليومية مقارنة بالبالغين الأصغر سنا المصابين بالاكتئاب، وذلك وفقا لتقرير في هيلث لاين healthline.

الشعور بالتعب.

مواجهة صعوبة في النوم ليلا.

الصداع

قد تكون هناك أيضا آلام مزمنة في الجسم، وقد لا يستجيب الألم للأدوية.

آثار الاكتئاب على الجهاز الهضمي

بينما ينظر إلى الاكتئاب غالبا على أنه حالة صحية عقلية، فإنه يلعب أيضا دورا كبيرا في الشهية والتغذية. يتأقلم بعض الناس عن طريق الإفراط في الأكل أو النهم. هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والحالات المرتبطة بالسمنة مثل مرض السكري من النوع الثاني.

قد تفقد شهيتك تماما أو قد لا تأكل الكمية المناسبة من الطعام المغذي. يمكن أن يؤدي فقدان الاهتمام المفاجئ بتناول الطعام لدى كبار السن إلى حالة تسمى فقدان الشهية.

يمكن أن تؤدي مشاكل الأكل إلى أعراض تشمل:

آلام في المعدة

تشنجات

إمساك

سوء التغذية

قد لا تحسن الأدوية من هذه الأعراض إذا لم يأكل الشخص النظام الغذائي الصحيح. قد توفر الحلويات والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات راحة فورية، لكن الآثار غالبا ما تكون مؤقتة.

آثار الاكتئاب على القلب والأوعية الدموية والجهاز المناعي

تعمل هرمونات الإجهاد على تسريع معدل ضربات القلب وتضيق الأوعية الدموية، مما يضع جسمك في حالة طوارئ طويلة الأمد. مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى أمراض القلب.

قد يكون للاكتئاب أيضا تأثير سلبي على جهاز المناعة، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض.

تظهر الأبحاث أنه قد تكون هناك علاقة بين الالتهاب والاكتئاب، على الرغم من أن الصلة الدقيقة غير واضحة.

أعراض الاكتئاب عند المراهقين

علامات ضعيفة بشكل غير عادي في المدرسة

الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي أو ألعاب الحاسوب

تغيير سلبي ملحوظ في السلوك في المنزل أو في المدرسة

إيذاء النفس

أنواع الاكتئاب

اضطراب الاكتئاب الشديد Major depressive disorder

للاكتئاب الشديد أعراض شديدة تستمر لفترة أطول من أسبوعين. تتداخل هذه الأعراض مع الحياة اليومية.

الاكتئاب ثنائي القطب Bipolar depression

يعاني المصابون بالاضطراب ثنائي القطب من فترات متناوبة من الحالة المزاجية السيئة وفترات عالية الطاقة (الهوس). خلال الفترة المنخفضة، قد يكون لديهم أعراض الاكتئاب مثل الشعور بالحزن أو اليأس أو نقص الطاقة.

اكتئاب ما حول الولادة وبعدها Perinatal and postpartum depression

"الفترة المحيطة بالولادة" تعني قرب الولادة. كثير من الناس يشيرون إلى هذا النوع باسم اكتئاب ما بعد الولادة. يمكن أن يحدث اكتئاب الفترة المحيطة بالولادة أثناء الحمل وحتى بعد عام واحد بعد الإنجاب.

اضطراب الاكتئاب المستمر Persistent depressive disorder

يعرف اضطراب الاكتئاب المستمر أيضا باسم اضطراب المزاج dysthymia. أعراض اضطراب الاكتئاب المستمر أقل حدة من الاكتئاب الشديد. لكن يعاني الناس من أعراض اضطراب الاكتئاب المستمر لمدة عامين أو أكثر.

الاضطراب المزعج السابق للحيض Premenstrual dysphoric disorder

الاضطراب المزعج السابق للحيض هو شكل حاد من اضطراب ما قبل الحيض premenstrual disorder يصيب النساء الأيام أو الأسابيع التي تسبق فترة الحيض.

الاكتئاب الذهاني Psychotic depression

يعاني المصابون بالاكتئاب الذهاني من أعراض اكتئاب شديدة وأوهام أو هلوسة. الأوهام هي معتقدات في أشياء لا تستند إلى الواقع، بينما تشمل الهلوسة الرؤية أو السمع أو الشعور بأن الأشياء غير موجودة بالفعل.

الاضطراب العاطفي الموسمي Seasonal affective disorder

الاكتئاب الموسمي، أو الاضطراب العاطفي الموسمي، يبدأ عادة أواخر الخريف وبداية الشتاء، وغالبا ما يختفي خلال فصلي الربيع والصيف.

علاج الاكتئاب

المساعدة الذاتية

يمكن أن يؤدي التمرين المنتظم، والحصول على قسط كاف من النوم، وقضاء الوقت مع الأشخاص الذين تهتم بهم، إلى تحسين أعراض الاكتئاب.

الاستشارة

الاستشارة أو العلاج النفسي هو التحدث مع أخصائي الصحة العقلية. يساعدك مستشارك في معالجة مشاكلك وتطوير مهارات التأقلم. أحيانا يكون العلاج الموجز هو كل ما تحتاجه. يستمر الأشخاص الآخرون في العلاج لفترة أطول.

الأدوية

يمكن أن تساعد الأدوية الموصوفة التي تسمى مضادات الاكتئاب Antidepressants في تغيير كيمياء الدماغ التي تسبب الاكتئاب. قد يستغرق تأثير مضادات الاكتئاب بضعة أسابيع. بعض مضادات الاكتئاب لها آثار جانبية، وغالبا ما تتحسن بمرور الوقت.

علاج تحفيز الدماغ Brain stimulation therapy

يمكن أن يساعد العلاج التحفيزي للدماغ الذين يعانون من الاكتئاب الشديد أو الاكتئاب مع الذهان. تشمل أنواع علاج تحفيز الدماغ العلاج بالصدمات الكهربائية (ECT) والتحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة (TMS) وتحفيز العصب المبهم (VNS).

كيف تعالج نفسك بنفسك من الاكتئاب؟

طبيا، لا يوجد شيء اسمه علاج نفسك بنفسك. الاكتئاب مرض، لذلك يجب التعامل معه من قبل الطبيب.

فالطبيب يحدد حسب حالة المريض أفضل مقاربة لعلاج الاكتئاب، والتي قد تكون دوائية، أو عبر الاستشارة النفسية، أو عبر تدابير يقوم بها المصاب بنفسه، أو الدمج بينها.

العلاج الدوائي للاكتئاب عبر مضادات الاكتئاب

مضادات الاكتئاب هي نوع من الأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب السريري، وأمراض أخرى.

كيف تعمل مضادات الاكتئاب؟

لا يعرف بالضبط كيف تعمل مضادات الاكتئاب، يعتقد أنها تعمل عن طريق زيادة مستويات المواد الكيميائية في الدماغ والتي تسمى الناقلات العصبية. ترتبط بعض النواقل العصبية، مثل السيروتونين والنورأدرينالين، بالمزاج والعاطفة.

قد تؤثر الناقلات العصبية أيضا على إشارات الألم التي ترسلها الأعصاب، مما قد يفسر سبب مساعدة بعض مضادات الاكتئاب في تخفيف الألم طويل المدى.

في حين أن مضادات الاكتئاب يمكن أن تعالج أعراض الاكتئاب، إلا أنها لا تعالج أسبابه دائما. هذا هو السبب في أنها تستخدم عادة مع الدواء لعلاج الاكتئاب الشديد أو حالات الصحة العقلية الأخرى، وذلك وفقا لخدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة.

ما مدى فعالية مضادات الاكتئاب؟

تشير الأبحاث إلى أن مضادات الاكتئاب يمكن أن تكون مفيدة للمصابين بالاكتئاب المعتدل أو الشديد.

لا ينصح بها عادة للاكتئاب الخفيف، إلا إذا لم تساعد العلاجات الأخرى مثل المشورة النفسية.

جرعات ومدة العلاج بمضادات الاكتئاب

عادة ما يتم تناول مضادات الاكتئاب في شكل أقراص. عندما يتم وصفها، ستبدأ بأقل جرعة ممكنة يعتقد أنها ضرورية لتحسين الأعراض.

عادة ما تحتاج مضادات الاكتئاب إلى أن تؤخذ لمدة أسبوع أو اثنين قبل أن تبدأ في الشعور بالفائدة. من المهم عدم التوقف عن تناولها إذا ظهرت عليك بعض الآثار الجانبية الخفيفة في وقت مبكر، لأن هذه الآثار عادة ما تزول بسرعة.

إذا كنت تتناول مضادا للاكتئاب لمدة 4 أسابيع دون الشعور بأي فائدة، فتحدث إلى طبيبك أو أخصائي الصحة العقلية. قد يوصون بزيادة جرعتك أو تجربة دواء مختلف.

عادة ما تستمر دورة العلاج لمدة 6 أشهر على الأقل بعد أن تبدأ في الشعور بالتحسن. قد ينصح بعض المصابين بالاكتئاب المتكرر بتناولها إلى أجل غير مسمى.

أنواع مضادات الاكتئاب

مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)

هي أكثر أنواع مضادات الاكتئاب التي يتم وصفها على نطاق واسع. يفضل عادة على مضادات الاكتئاب الأخرى، لأنها تسبب آثارا جانبية أقل. والجرعة الزائدة أيضا أقل احتمالا أن تكون خطيرة.

قد يكون فلوكسيتين Fluoxetine وهو من مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية الأكثر شهرة (يباع تحت الاسم التجاري بروزاك Prozac).

تشمل مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية الأخرى سيتالوبرام (سيبراميل) citalopram (Cipramil) وإسيتالوبرام (سيبرالكس) escitalopram (Cipralex) وباروكستين (سيروكسات) paroxetine (Seroxat) وسيرترالين (لوسترال) sertraline (Lustral).

مثبطات امتصاص السيروتونين والنورأدرينالين Serotonin-noradrenaline reuptake inhibitors (SNRIs)

تشبه مثبطات امتصاص السيروتونين والنورأدرينالين مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية. تم تصميمها لتكون مضادات اكتئاب أكثر فعالية من مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية. ومع ذلك، فإن الدليل على أن مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية أكثر فعالية في علاج الاكتئاب غير مؤكد.

يبدو أن بعض الأشخاص يستجيبون بشكل أفضل لمثبطات امتصاص السيروتونين والنورأدرينالين، بينما يستجيب البعض الآخر بشكل أفضل لمثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية.

مضادات الاكتئاب النورأدرينالين ومضادات الاكتئاب محددة السيروتونين Noradrenaline and specific serotonergic antidepressants (NASSAs)

قد تكون مضادات اكتئاب النورأدرينالين ومضادات الاكتئاب محددة السيروتونين فعالة لبعض غير القادرين على تناول مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية.

مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات Tricyclic antidepressants (TCAs)

هي نوع أقدم من مضادات الاكتئاب. لم يعد ينصح بها عادة كأول علاج للاكتئاب لأنها قد تكون أكثر خطورة إذا تم تناول جرعة زائدة. كما أنها تسبب آثارا جانبية مزعجة أكثر مقارنة بمثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية.

مضادات السيروتونين ومثبطات إعادة امتصاص Serotonin antagonists and reuptake inhibitors (SARIs)

لا تعد عادة الخيار الأول لمضادات الاكتئاب، ولكن يمكن وصفها إذا لم تنجح مضادات الاكتئاب الأخرى أو تسببت في آثار جانبية.

مثبطات مونوامين أوكسيديز Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs)

مثبطات أوكسيديز أحادي الأمين نوع أقدم من مضادات الاكتئاب التي نادرا ما تستخدم في الوقت الحاضر.

يمكن أن تسبب آثارا جانبية خطيرة محتملة، لذا يجب أن يصفها طبيب متخصص فقط.

كم تحتاج مضادات الاكتئاب من الوقت حتى تعمل؟

قد يستغرق الأمر بضعة أسابيع حتى يبدأ تأثير مضاد الاكتئاب ويخفف من أعراض نوبة الاكتئاب. سينصح الطبيب بمدة تناول الدواء وماذا يفعل إذا رغب الشخص في التوقف عن تناوله. في حين أن مضادات الاكتئاب لا تعتبر إدمانا، فإن إيقافها فجأة قد يتسبب في ظهور أعراض، لذلك يجب إدارة العملية من قبل الطبيب.

كم يستمر الاكتئاب؟

تختلف مدة نوبة الاكتئاب وتتأثر بخطورتها وكذلك العلاج والعوامل الفردية. ومع ذلك، يُعتقد أن متوسط طول نوبة الاكتئاب يتراوح بين 6-8 أشهر.