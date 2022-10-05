الشد العضلي وتشنجات الساق الليلية.. الأسباب والعلاج

ما الشد العضلي؟ وما الفرق بينه وبين التقلص العضلي؟ وماذا أفعل في حالة الشد العضلي؟ وما سببه؟

الشد العضلي

الشد العضلي (muscle cramps) يعرف أيضا باسم تقلصات العضلات (muscle cramps)، وهو حالة من التشنجات تحدث عندما تنقبض عضلاتك بشكل لا إرادي وتتقلص قسريا ولا تستطيع الاسترخاء.

الفرق بين التقلص العضلي والشد العضلي

لا فرق بين المصطلحين، وكلاهما يعني الشيء نفسه.

أكثر أماكن حدوث الشد العضلي شيوعا

يمكن أن يؤثر الشد العضلي على أي من عضلاتك، فيمكن أن يشمل جزءا من العضلات أو كلها، أو عضلات عدة في مجموعة، والأماكن الأكثر شيوعا للتشنجات العضلية هي الفخذان والساقان والقدمان واليدان والذراعان والبطن.

الشد العضلي في الساق

قد يحدث الشد العضلي في ربلة الساق.

يطلق على تشنج الساق الذي يحدث في الليل عندما تكون مستريحا أو نائما "تشنج الساق الليلي" (nocturnal leg cramp).

كيف تعرف أنك مصاب بشد عضلي؟

عموما، يمكنك معرفة أنك مصاب بشد عضلي من الشعور بتشنج أو تشنجات تشبه غرزة في العضلة، مع ألم. وقد ترى ارتعاشا تحت الجلد وقد تجد صعوبة للمس العضلة نتيجة الألم، وذلك وفقا لكليفلاند كلينيك (clevelandclinic).

ماذا أفعل في حالة الشد العضلي؟

لا توجد حبوب أو حقن تخفف التشنجات العضلية على الفور، لذا فإن أفضل ما يمكنك فعله هو إطالة عضلاتك المصابة وتدليكها. إذا كانت في ساقك، انهض وامش، جرب وضع الثلج أو الحرارة (خذ حماما دافئا أو استخدم وسادة تدفئة).

كم مدة شفاء الشد العضلي؟

عادة ما تستمر التشنجات من ثوان إلى 15 دقيقة أو أكثر، وقد تتكرر مرات قبل أن تختفي.

ما سبب حدوث شد عضلي؟

سبب تقلصات العضلات غير واضح، ويعتقد بعض الخبراء أن أحدا مما يلي قد يكون السبب في معظم الحالات:

عدم ممارسة تمارين الإطالة.

التعب العضلي.

ممارسة الرياضة في الحر.

الجفاف.

قلة الشوارد في الجسم (الأملاح والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم في جسمك).

نقصان في إمداد الدم.

الضغط العصبي.

ممارسة تمرين عالي الشدة.

ما سبب تشنجات الساق الليلية؟

تشمل الأسباب المحتملة لتشنجات الساق الليلية (تقلصات الساق ليلا) على وجه التحديد ما يلي:

الجلوس لفترات طويلة.

الإفراط في استخدام العضلات.

الوقوف أو العمل على أرضيات خرسانية.

الجلوس بشكل غير صحي.

أعراض الشد العضلي

ليست كل التشنجات العضلية مؤلمة، لكن بعضها قد يسبب الألم. فيمكن أن تشعر كما لو أن العضلات تقفز أو تتحرك من تلقاء نفسها، وعادة ما يستمر هذا الشعور بضع ثوان فقط. قد يتمكن بعض الأشخاص حتى من رؤية ارتعاش العضلات، وفقا لتقرير في "ميديكال نيوز تودي" (medicalnewstoday).

في بعض الأحيان، يمكن أن تشعر كما لو أن العضلة بأكملها قد تقلصت ولا تستطيع الحركة. يحدث هذا التأثير بشكل شائع في الساقين، ويمكن أن يكون مؤلما جدا، وقد تشعر بصعوبة في لمس العضلات، ويميل الإحساس بالتشنج إلى التلاشي في غضون دقائق، وقد تستمر العضلات في الألم بعض الوقت بعد ذلك.

قد تشمل أعراض الشد العضلي:

الألم في الظهر أو الرقبة أو الرأس

الضعف في العضلات

الخدر في الجلد

الإحساس بالوخز

الرعاش

الشلل

ضعف التنسيق

الحركة البطيئة

مشاكل في النوم

الشد العضلي في الظهر

تشنج الظهر هو انقباض مفاجئ وألم في عضلات الظهر، وقد يحدث من الإفراط في الاستخدام أو الإصابة. كذلك فإن أشياء مثل النوم بطريقة غير صحيحة أو الانحناء أو الرفع أو الوقوف أو الجلوس يمكن أن تتسبب أحيانا في حدوث تشنج، لكن السبب ليس واضحا دائما.

كيفية التخلص من الشد العضلي في الظهر

يشمل العلاج المنزلي استخدام الحرارة أو الثلج، وتناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، وتجنب الأنشطة التي قد تسبب آلام الظهر.

أما في حالة تشنج الظهر الذي لا يتحسن بالرعاية المنزلية، فقد يصف لك الطبيب دواء، وقد تساعد العلاجات مثل التدليك أيضا في تخفيف تشنج الظهر، وقد يقترح طبيبك أيضا ممارسة الرياضة أو العلاج الطبيعي للمساعدة في تحسين القوة والمرونة في عضلات الظهر.

وفي معظم الحالات، تعدّ العودة إلى أنشطتك العادية أمرا جيدا لظهرك. فقط تأكد من تجنب القيام بأشياء تزيد من حدّة الألم.

علاج الشد العضلي

عند حدوث تشنج، قد تكون تمارس الرياضة، أو تكون جالسا أو حتى وأنت نائم في منتصف الليل. هناك 5 خطوات يمكنك اتخاذها لمحاولة التخلص من التشنج:

إطالة المنطقة المصابة.

تدليك المنطقة المصابة بيديك أو بكرة تدليك (massage roller).

الوقوف والتجول.

وضع كيس من الثلج أو وسادة تدفئة أو أخذ حمام دافئ.

تناول المسكنات مثل إيبوبروفين وإسيتامينوفين.

علاج الشد العضلي الذي يحدث أثناء ممارسة نشاط بدني

إذا كان شخص ما يعاني من تقلصات مؤلمة، فيمكنه تجربة بعض الطرق للمساعدة في تخفيف الأعراض. وتوصي الجمعية الأميركية للعظام (American Osteopathic Association) بما يلي:

وقف أي نشاط يؤدي إلى التشنج مثل الجري.

تدليك العضلات المتشنجة بلطف.

إطالة العضلة المتشنجة برفق.

استخدام وسادة تدفئة لإرخاء العضلات المشدودة.

وضع كمادات من الثلج لتهدئة آلام العضلات.

إذا كان الألم في عضلة الربلة، فيمكن للشخص محاولة وضع وزنه على الساق المصابة وثني ركبته قليلا، وسيؤدي القيام بذلك إلى إطالة العضلات.

نصائح عامة للوقاية من الشد العضلي