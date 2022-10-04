النيكوتين.. هكذا تنظف جسمك منه بعد الإقلاع عن التدخين وتخطي اليوم الثالث

كيف تنظف جسمك من النيكوتين؟ ومتى يعود الجسم الى طبيعته بعد ترك التدخين؟ ومتى تنتهي الرغبة في هذه العادة الضارة بعد الإقلاع عنها؟ وما هي الأعراض التي تظهر بعد ذلك؟

متى يعود الجسم إلى طبيعته بعد ترك التدخين؟

وفق الجمعية الأميركية للسرطان، فإنه في غضون دقائق من توقفك عن التدخين عقب آخر سيجارة تدخنها، يبدأ جسمك في التعافي، وفق التالي:

بعد 20 دقيقة من الإقلاع عن التدخين: ينخفض معدل ضربات القلب وضغط الدم.

بعد أيام قليلة من الإقلاع عن التدخين: ينخفض مستوى أول أكسيد الكربون في الدم إلى المعدل الطبيعي.

بعد أسبوعين إلى 3 أشهر بعد الإقلاع عن التدخين: تتحسن الدورة الدموية وتزيد وظائف الرئة.

بعد شهر إلى 12 شهرا من وقت الإقلاع عن التدخين: ينخفض السعال وضيق التنفس. وتبدأ الهياكل الصغيرة الشبيهة بالشعر (الأهداب) التي تحرك المخاط خارج الرئتين في استعادة وظيفتها الطبيعية، مما يزيد من قدرتها على التعامل مع المخاط وتنظيف الرئتين وتقليل خطر الإصابة بالعدوى.

بعد سنة إلى سنتين من الإقلاع عن التدخين: ينخفض خطر إصابتك بنوبة قلبية بشكل كبير.

بعد 5 إلى 10 سنوات من الإقلاع عن التدخين: ينخفض خطر إصابتك بسرطان الفم والحلق والحنجرة إلى النصف. كما ينخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

بعد 10 سنوات من الإقلاع عن التدخين: يبلغ خطر الإصابة بسرطان الرئة حوالي نصف خطر إصابة الشخص الذي لا يزال يدخن (بعد 10 إلى 15 عاما). وينخفض خطر الإصابة بسرطان المثانة والمريء والكلى.

بعد 15 سنة من الإقلاع عن التدخين: يصبح خطر إصابتك بمرض القلب التاجي قريبا من خطر الإصابة بأمراض القلب غير المدخن.

متى تنتهي الرغبة في التدخين بعد الإقلاع عنه؟

يمكن أن تبدأ الرغبة الشديدة في العودة للنيكوتين بعد 30 دقيقة من آخر سيجارة، هذا يختلف حسب كمية التدخين الذي كنت تتناولها ومدة ذلك. وتبلغ الرغبة الشديدة في العودة للتدخين ذروتها في غضون يومين إلى ثلاثة، وعادة ما تزول بعد 3 إلى 5 دقائق. وعادة تتوقف الرغبة في العودة إلى التدخين بعد 4 إلى 6 أسابيع.

كيف تتعامل مع الرغبة في التدخين بعد الإقلاع عنه؟

شتت نفسك -التي عادة ما تسول لك بالعودة لهذه العادة الضارة- بالتركيز على شيء آخر.

قم بتأجيل فعل أي شيء حيال الرغبة الشديدة في التدخين حتى تزول هذه الرغبة.

خذ 20 نفسا عميقا.

اشرب كوبا باردا من الماء أو عصير الفاكهة.

قد تخلط بين الرغبة الشديدة في تناول الطعام والرغبة الشديدة في النيكوتين، والعكس صحيح، لذلك من المهم تناول 3 وجبات منتظمة كل يوم.

ما الأعراض التي تظهر بعد ترك التدخين؟

تشمل الأعراض الشائعة -تسمى أعراض الانسحاب (withdrawal) أي التوقف عن مادة معينة- عند الإقلاع عن التدخين:

الرغبة الشديدة في التدخين.

الشعور بالغضب أو الانزعاج.

الشعور بالتوتر والقلق.

صعوبة في التركيز.

مشكلة في النوم.

الشعور بالجوع أو زيادة الوزن.

الشعور بالقلق أو الحزن أو الاكتئاب، وذلك وفقا للمراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية (CDC).

فوائد الإقلاع عن التدخين

وفق منظمة الصحة العالمية فإن الإقلاع عن استخدام التبغ له فوائد فورية وأخرى طويلة الأمد. وتنطبق هذه الفوائد على جميع الفئات العمرية، حتى تلك التي تعاني بالفعل من مشاكل صحية مرتبطة بالتبغ.

وتشمل الفوائد: إيقاف التدهور في وظيفة الرئة، وتصبح القدرة على المشي أسهل، وتزداد قدرات الرئة، ويتحسن مظهر الجلد، ويختفي السعال المزمن، وينخفض خطر الإصابة بأزمة قلبية. وعلى الأمد الطويل، يقلل الإقلاع عن التدخين من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكتة وأمراض الجهاز التنفسي.

متى تنتهي أعراض الإقلاع عن التدخين؟

عادة تنتهي أعراض الإقلاع عن التدخين بعد 4 إلى 6 أسابيع.

فوائد الإقلاع عن التدخين للرجال

يحسن الإقلاع عن التدخين من أجل صحة الرجل الجنسية. ووفق بطاقة معلوماتية منشورة بموسوعة الجزيرة نت، فإن التدخين يؤثر على الصحة الإنجابية والقدرة الجنسية، فهو يزيد مخاطر الإصابة بالعقم ويسبب ضعف الانتصاب، وذلك بسبب نقص وصول الدم إلى القضيب. كما يرتبط بحدوث مشاكل في الحيوانات المنوية. وأشارت دراسة إلى أن الإقلاع عن التدخين يؤدي إلى تحسين الانتصاب.

كما يعد التدخين من أسباب العجز الجنسي.

أصعب مراحل الإقلاع عن التدخين

يعتقد أن آخر يوم من الثلاثة الأولى هو أصعب مراحل الإقلاع عن التدخين. في هذا اليوم يعاني العديد من الأشخاص من أعراض الانسحاب، وتشمل هذه الأعراض التهيج، القلق، الأرق، زيادة الشهية.

كيف تتعامل مع اليوم الثالث من الإقلاع عن التدخين؟

تناول 5 وجبات صغيرة في اليوم لتجنب الخلط بين الجوع والشغف بالسجائر.

اشرب الكثير من الماء. قلل من تناول القهوة والمشروبات الغازية.

قم بالمشي أو تمرين قصير لتحسين حالتك المزاجية والتخلص من بعض القلق من انسحاب النيكوتين. وقد يساعد المشي الطويل قبل النوم أيضا في درء الأرق المرتبط بالإقلاع عن التدخين.

أغمض عينيك وتنفس.

إذا كنت تشعر بالإرهاق، وهو أمر شائع خلال هذه المرحلة من الإقلاع عن التدخين، فخذ قيلولة سريعة خلال النهار أو اذهب إلى الفراش في وقت أبكر قليلا من المعتاد.

هل يعتبر النيكوتين من المخدرات؟

النيكوتين عقار منبه يعمل على تسريع الرسائل التي تنتقل بين الدماغ والجسم. وهو المكون الرئيسي ذو التأثير النفساني في منتجات التبغ، وذلك وفق مؤسسة خدمات الكحول والمخدرات في أستراليا Alcohol and Drug Foundation’s services.

أضرار النيكوتين

وفق جمعية القلب الأميركية فإن النيكوتين مادة كيميائية خطيرة ومسببة للإدمان. يمكن أن يسبب زيادة في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وتدفق الدم إلى القلب وتضيق الشرايين.

وقد يساهم النيكوتين أيضا في تصلب جدران الشرايين، مما قد يؤدي بدوره إلى الإصابة بنوبة قلبية.

كما يمكن أن تبقى هذه المادة الكيميائية في جسمك لمدة 6-8 ساعات حسب عدد مرات التدخين.

وكما هو الحال مع معظم المواد المسببة للإدمان، هناك بعض الآثار الجانبية للانسحاب.

يُشار إلى أن بعض السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ الأحدث توفر المزيد من النيكوتين مقارنة بالسجائر التقليدية.

هل يسبب النيكوتين الوفاة؟

تحذر المراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية منها من أن 50 إلى 60 ملليغراما من النيكوتين جرعة قاتلة لشخص بالغ يزن حوالي 150 رطلا (68 كيلوغراما).

وتقليديا، فإن الشخص الذي يدخن يمتص حوالي ملليغرام واحد من النيكوتين لكل سيجارة.

كم يستغرق الوقت حتى يتخلص الجسم من النيكوتين؟

قد يبقى هناك أثر للنيكوتين في اللعاب والدم بعد 3 أيام من إيقاف النيكوتين، وفقا لتقرير في هيلث لاين.

ووفق تقرير في دويتشه فيله فقد يبقى النيكوتين حوالي 8 أيام في الدم، ليتم طرد قسم كبير منه فيما بعد عبر البول.

أما الكمية المتبقية من النيكوتين فتخضع لعمليات استقلاب، وينتج عنها مادة تعرف بالكوتينين التي يمكن لها أن تبقى في الجسم لمدة شهر كامل بعد تدخين آخر سيجارة.

ويمكن العثور على آثار النيكوتين بشكل عام، في بصيلات الشعر، لمدة تصل إلى أسابيع أو شهور أو حتى سنوات بعد تعرض الشخص الأخير للنيكوتين.

تنظيف الجسم من النيكوتين

أفضل طريقة لإزالة النيكوتين من جسمك هي تجنب منتجات التبغ. إذا كنت تدخن، ففكر في الإقلاع عن هذه العادة السيئة. وبهذه الطريقة، يمكن لخلايا جسمك التركيز على تكسير النيكوتين وإزالته.

وهناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتسريع هذه العملية:

شرب الماء

عندما تشرب المزيد من الماء، يتم إطلاق المزيد من النيكوتين من جسمك عن طريق البول.

ممارسة الرياضة

يؤدي ذلك إلى زيادة معدل التمثيل الغذائي في الجسم، مما قد يؤدي إلى التخلص من النيكوتين بشكل أسرع. فالعرق الذي يتم إطلاقه من خلال التمرين يأخذ معه النيكوتين ومشتقاته.

تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة

يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في زيادة معدل الأيض في الجسم. وتشمل الخيارات البرتقال والجزر اللذين يحتويان أيضا على مركبات مثل الألياف.

هل المشي يخرج النيكوتين من الجسم؟

ممارسة الرياضة، ومنها المشي، تساعد في تسريع تخلص الجسم من النيكوتين.

أطعمة تنظف الجسم من النيكوتين

هذه الأطعمة قد تساعد في تنظيف النيكوتين من الجسم، وفق تقرير دويتشه فيله:

الخضار

أكدت دراسة أن حمض الفوليك يحد من تأثير النيكوتين على البنكرياس، وأن هذه المادة تقلل من مفعول النيكوتين الضار على الجسم.

وتحتوي السبانخ والقرنبيط الأخضر (بروكلي) والملفوف والكرنب على كمية عالية من حمض الفوليك، وهو ما يفسر دورها الفعال في تنظيف الجسم من النيكوتين.

فيتامين سي

يساعد فيتامين سي "C" على تنظيف الجسم من النيكوتين، فضلا عن أن الكثير من الفحوصات المخبرية أظهرت تأثير هذا الفيتامين على تحييد الخواص السامة للنيكوتين.

وعند الحديث عن فيتامين "سي" يعتقد البعض أن البرتقال هو المصدر الأغنى بهذا الفيتامين، إلا أن كميته بالذات في الفليفلة، وخاصة الصفراء، تفوق تلك الموجودة في البرتقال.

الماء

من المعروف أن النيكوتين يسبب جفاف الجسم، مما يجعل من المهم تناول الماء بكثرة. ويعد شرب الماء مع بعض السوائل الصحية أفضل طريقة لطرد النيكوتين وتطهير الجسم. وهنا ينصح خبراء الصحة بالإكثار من تناول الشاي الأخضر لأنه غني بمضادات الأكسدة.