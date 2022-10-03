صحة

فوز العالم السويدي سفانتي بابو بجائزة نوبل 2022 في الطب

3/10/2022-|آخر تحديث: 3/10/202203:46 PM (مكة المكرمة)

أعلن معهد "كارولينسكا" (Karolinska) في ستوكهولم اليوم الاثنين منح جائزة نوبل في الطب هذا العام للسويدي سفانتي بابو، الباحث في مدينة لايبتسيج الألمانية، عن النتائج التي توصل إليها حول التطور البشري.

وبابو هو مدير وعضو علمي في معهد "ماكس بلانك" (Max Planck) الألماني للأنثروبولوجيا التطورية، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

واعتبرت لجنة اختيار الفائزين أن اكتشافات سفانتي بابو "أرست الأساس لاستكشاف ما يجعل البشر كائنات فريدة من نوعها، من خلال إظهار الاختلافات الجينية التي تميز جميع البشر الأحياء عن البشر المنقرضين"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبابو هو أول باحث يقوم -من بين أمور أخرى- بوضع تسلسل لجينوم الإنسان البدائي.

وذهبت الجائزة العام الماضي إلى الباحثين ديفيد جوليوس وأردم باتابوتيان، مكتشفي مستقبلات الخلايا التي يستخدمها البشر لاستشعار درجة الحرارة واللمس.

وتمنح جوائز نوبل 10 ملايين كرونة سويدية (900 ألف دولار) لكل فئة.

ويجري بشكل تقليدي افتتاح الإعلان السنوي عن جوائز نوبل بالإعلان عن جائزة نوبل في الطب في بداية أكتوبر/تشرين الأول.

وسيجري الإعلان عن جائزتي نوبل في الفيزياء والكيمياء غدا الثلاثاء وبعده الأربعاء، بينما ستعلن الأكاديمية الخميس والجمعة عن الفائزين بجائزتي الأدب والسلام على التوالي.

وفي النهاية سيجري الإعلان عن جائزة الاقتصاد الاثنين المقبل.

وسيجري تسليم الجوائز في ذكرى وفاة نوبل في العاشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالات