فوز العالم السويدي سفانتي بابو بجائزة نوبل 2022 في الطب

أعلن معهد "كارولينسكا" (Karolinska) في ستوكهولم اليوم الاثنين منح جائزة نوبل في الطب هذا العام للسويدي سفانتي بابو، الباحث في مدينة لايبتسيج الألمانية، عن النتائج التي توصل إليها حول التطور البشري.

وبابو هو مدير وعضو علمي في معهد "ماكس بلانك" (Max Planck) الألماني للأنثروبولوجيا التطورية، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

واعتبرت لجنة اختيار الفائزين أن اكتشافات سفانتي بابو "أرست الأساس لاستكشاف ما يجعل البشر كائنات فريدة من نوعها، من خلال إظهار الاختلافات الجينية التي تميز جميع البشر الأحياء عن البشر المنقرضين"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبابو هو أول باحث يقوم -من بين أمور أخرى- بوضع تسلسل لجينوم الإنسان البدائي.

The 2022 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Svante Pääbo "for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution."

وذهبت الجائزة العام الماضي إلى الباحثين ديفيد جوليوس وأردم باتابوتيان، مكتشفي مستقبلات الخلايا التي يستخدمها البشر لاستشعار درجة الحرارة واللمس.

وتمنح جوائز نوبل 10 ملايين كرونة سويدية (900 ألف دولار) لكل فئة.

Svante Pääbo found that gene transfer had occurred from these now extinct hominins to Homo sapiens. This ancient flow of genes to present-day humans has physiological relevance today, for example affecting how our immune system reacts to infections.

ويجري بشكل تقليدي افتتاح الإعلان السنوي عن جوائز نوبل بالإعلان عن جائزة نوبل في الطب في بداية أكتوبر/تشرين الأول.

وسيجري الإعلان عن جائزتي نوبل في الفيزياء والكيمياء غدا الثلاثاء وبعده الأربعاء، بينما ستعلن الأكاديمية الخميس والجمعة عن الفائزين بجائزتي الأدب والسلام على التوالي.

Learn more about the 2022 #NobelPrize in Physiology or Medicine Press release: https://t.co/i5vP8KnAHQ

Advanced information: https://t.co/MoNFfSZP3G pic.twitter.com/mytWJBIDzB — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2022

وفي النهاية سيجري الإعلان عن جائزة الاقتصاد الاثنين المقبل.

وسيجري تسليم الجوائز في ذكرى وفاة نوبل في العاشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل.