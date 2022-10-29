يكثر تناول الحمضيات خلال فصل الشتاء نظرا لفوائدها العديدة في مواجهة أمراض المواسم الباردة وغناها بكثير من الفيتامينات والعناصر التي تقوي المناعة.

وتقول دينا بي ديلي اختصاصية التغذية والحمية في جامعة موغلا- صدقي كوتشمان غربي تركيا إن موسم الحمضيات يبدأ في العادة منذ منتصف الخريف حتى آخر أيام الشتاء.

وتضيف بي ديلي أن موسم الشتاء يجلب الطقس البارد والأمطار والثلوج، إضافة إلى الفواكه والحمضيات والخضروات المميزة التي تحتوي على فيتاميني "سي" (C) و"بي" (B).

الليمون والبرتقال والغريب فروت

تذكر بي ديلي أن أهم الحمضيات التي تظهر في الشتاء هي الليمون والبرتقال والغريب فروت والبوملي واليوسفي التي تعزز صحة الإنسان وتحد من خطر الإصابة بالفيروسات والأمراض.

وتقدم اختصاصية التغذية والحمية في ما يلي مجموعة من الفوائد الصحية المرتبطة بالحمضيات والليمون:

تقوية الجهاز المناعي والوقاية من الأمراض والفيروسات التي تهاجم الجسم

تنتشر في فصل الشتاء نزلات البرد والإنفلونزا وغيرها، ولذلك فإن الحمضيات تعمل على تقوية جهاز المناعة وتقي الجسم من الفيروسات، وينصح بشرب شاي زهر الليمون الدافئ مع ملعقة من العسل كمساعد للتعامل مع النزلات والتهاب الشعب الهوائية، لاحتوائهما على فيتامين "سي".

المحافظة على صحة الجهاز الهضمي وحمايته من الالتهابات والعدوى

تعمل الحمضيات -ومنها الليمون- على تنظيم الهضم والوقاية من الإمساك، كما أنها تحتوي على 22 من مضادات الأكسدة التي تقلل خطر الإصابة بالأمراض السرطانية.

مفيد للكبد

يعتبر الليمون منشطا للكبد، كما أنه يساعد على حمايته.

المساعدة في التخلص من الوزن

تمتاز الحمضيات بقلة السعرات الحرارية ووفرة الألياف، وينصح بشرب كوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون وتناوله قبل الطعام.

إبطاء تلف خلايا الجسم

إن احتواء الليمون على نسبة عالية من فيتامين "سي" يجعله من مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الطفرات المسببة لأعراض الشيخوخة المختلفة.

ترطيب البشرة

تحتوي الحمضيات على الماء وتساعد في الترطيب، كما أن تناولها باستمرار يساعد على تعزيز نمو الأظافر وتقوية جذور الشعر.

مضاعفات صحية

وإلى جانب الفوائد تنبه خبيرة التغذية والحمية بي ديلي إلى أن هناك مضاعفات صحية تصاحب بعض الحمضيات، مثل تسببها باضطرابات هضمية والإسهال وألم البطن بسبب احتوائها على كمية عالية نسبيا من الألياف، إضافة إلى الشعور بحرقة في المعدة لدى بعض الأشخاص، كما أن هناك تفاعلات سلبية مع بعض أنواع الأدوية، فإذا كان الشخص يتناول أدوية يجب عليه أن يستشير طبيبه، خاصة قبل تناول الغريب فروت.