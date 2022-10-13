آلام الكتف أسبابها متعددة.. كيف أفرق بين ألم الكتف وألم القلب؟

ما أسباب آلام الكتف؟ وكيف يمكن التخلص منها في البيت؟ وما سبب حدوث فرقعة في الكتف؟ وكيف أعرف إن كان الألم سببه الكتف أو القلب؟

ألم الكتف

تؤثر معظم مشاكل الكتف على منطقة صغيرة، ويفترض بها أن تستمر لفترة قصيرة نسبيا، وترتبط بحدوث ألم في الكتف.

لكن في بعض الأحيان، قد تكون آلام الكتف جزءا من مشكلة أكبر وطويلة الأمد، مثل الفصال العظمي أو ألم العضلات الروماتيزمي، وذلك وفقا لموقع "فيرسَس أرثرايتس" (Versus Arthritis).

من الشائع جدا أن يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل الروماتويدي من ألم وتورم في أكتافهم.

تقل احتمالية إصابة الكتفين بالفصال العظمي مقارنة بالمفاصل الأخرى، إلا إذا كان المرء قد أصيب بها في الماضي.

أسباب آلام الكتف

هناك العديد من الأسباب المحتملة لألم الكتف، مثل:

الالتهاب، حيث تصبح كتفك ساخنة وحمراء ومتورمة ومؤلمة، في رد فعل طبيعي لعدوى أو إصابة.

تضرر العضلات والأوتار حول الكتف.

شد في العضلات بين العنق والكتف، ويرجع هذا عادة إلى وضعك في أعلى ظهرك أو رقبتك، وغالبا ما يكون مرتبطا بطريقة الوقوف أو الجلوس عند استخدام الكمبيوتر أو في العمل.

التهاب الجراب، وهي وسادة مملوءة بالسوائل تساعد عادة العضلات والأوتار على الانزلاق بسلاسة فوق عظام الكتف.

الأضرار التي تلحق بالعظام والغضاريف، التي يمكن أن تنتج عن التهاب المفاصل.

من الممكن أيضا أن يكون الألم الذي تشعر به في كتفك ناتجا عن مشكلة في جزء آخر من جسمك، مثل رقبتك.

كيف تتخلص من آلام الكتف في المنزل؟

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها تخفيف ألم الكتف وأنت في المنزل:

المسكنات

يمكن أن تساعد المسكنات البسيطة، مثل الباراسيتامول، أو العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs)، مثل أقراص وهلام الإيبوبروفين، على تخفيف الآلام.

يمكن للصيدلي عادة أن ينصحك بما يناسب حالتك، لكن لا تعمل بنصائحه أكثر من أسبوعين من دون طلب المزيد من النصائح الطبية.

العلاج بالحرارة أو البرودة

قد يكون كيس الثلج مفيدا إذا كان كتفك تؤلمك بعد إصابة طفيفة أو إذا كانت منتفخة ودافئة أكثر من الكتف الأخرى.

يمكنك استخدام كمادات باردة على موضع الألم لمدة لا تزيد على 20 دقيقة، كما يمكن أن تساعد الكمادات الحرارية في علاج معظم أنواع آلام الكتف الأخرى، خاصة إذا شعرت بالتهاب وتوتر في عضلاتك.

تغيير الوضعية

يمكن أن تؤدي الوضعية السيئة إلى تفاقم مشاكل كتفك. جرب هذه النصائح:

عندما تجلس، حاول تجنب الانحناء للأمام.

غير وضعك باستمرار.

اجلس في وضع مستقيم.

عند الجلوس، ادعم أسفل ظهرك بوسادة لتحسين وضعية الجزء العلوي من الجسم.

إذا كانت ذراعك تؤلمك فثبتها على وضع مريح باستخدام وسادة سواء بجانبك أو في حضنك.

قلل من الضغط

بشكل عام، من الأفضل الاستمرار في أنشطتك العادية بقدر ما تستطيع، ولكن لا تبالغ في ذلك. وهناك طرق يمكنك من خلالها أداء بعض المهام بشكل لا يؤذي كتفك:

على سبيل المثال، عند التنظيف بالمكنسة الكهربائية، حافظ على جسمك منتصبا ولا تبعد المكنسة عن جسمك، حتى لا تضطر لحركات تؤذي كتفيك.

استخدم عربة لحمل الأغراض عند التسوق، ويمكنك تقسيم الوزن بين حقيبتين وحمل واحدة في كل يد. وفي كل الحالات، احرص على توزيع عبء ما تريد حمله على جسمك كله.

عند استخدام الهاتف، لا تضعه على كتفك وتمسكه بخدك. إذا كنت تستخدم الهاتف كثيرا، فاستعن بالسماعات.

تجنب أي عمل يدوي قد يؤلمك.

متى تراجع الطبيب لألم الكتف؟

عليك الاتصال بالطوارئ فورا إذا كان ألم الكتف مصحوبا بصعوبة في التنفس أو إحساس بضيق في الصدر؛ إذ قد يشير ذلك إلى إصابتك بنوبة قلبية.

ما لم تكن قد تعرضت لإصابة خطيرة أو كنت تعاني من ألم مفاجئ ومستمر، يمكنك عادة علاج آلام كتفك من دون الحاجة إلى زيارة طبيبك.

إذا شعرت بعدم التحسن، بعد أسبوعين من معالجة نفسك في المنزل، فيجب عليك أن تزور طبيبك أو اختصاصي العلاج الطبيعي. وكذلك، يجب عليك مراجعة طبيبك في أقرب وقت ممكن إذا كنت:

تعاني من ألم شديد في كلتا الكتفين.

لديك أيضًا ألم في فخذيك.

تشعر بالحمى أو التوعك.

ما سبب ألم الكتف اليمنى مع الذراع؟

من الممكن أن ينتشر ألم الكتف إلى ذراعك، كما أنك قد تشعر بحالة تؤثر على الجزء العلوي من ذراعك حول كتفك، وذلك وفقا لتقرير في موقع "هيلث لاين" (Health Line).

وفي ما يلي بعض أسباب الألم الذي قد يحدث في كتفك وذراعك اليمنى:

1- مرض الكفة المدورة (Rotator cuff disease)

الكفة المدورة هي مجموعة من العضلات والأوتار التي تحافظ على عظم الذراع العلوي (عظم العضد) في تجويف الكتف. وقد تصاب أنسجة الكفة المدورة بالمرض بسبب الإفراط في الاستخدام أو الإصابة، على سبيل المثال، ويمكن أن تؤدي إلى:

التهاب الأوتار (Tendinitis) حيث تصبح أوتار الكفة المدورة متهيجة وملتهبة.

التهاب الجراب (Bursitis) وهو كيس مملوء بالسوائل يساعد الكفة المدورة على التحرك بحرية.

الاحتكاك (Impingement) حيث يحتك جزء من لوح كتفك يسمى الأخرم بأنسجة الكفة المدورة، مما يؤدي إلى التورم والألم.

2- تمزق الكفة المدورة (Torn rotator cuff)

3- كسر الترقوة

4- كسر في العضد

5- تجمد الكتف

ويحدث عندما تتيبس كتفك وتصبح مؤلمة بدون سبب معروف، وعادة ما يكون للالتهاب دور في ذلك. وغالبا ما تخف الحالة تدريجيا من تلقاء نفسها.

6- التهاب الأوتار التكلسي

وهو حالة تتراكم فيها رواسب الكالسيوم في الكفة المدورة أو حولها، وتتسبب في أعراض مشابهة لأعراض الكتف المتجمدة.

7- التواء الكتف

8- انفصال الكتف

ويحدث عندما تكون هناك إصابة في الأربطة التي تربط كتفك بعظمة الترقوة. يمكن أن يتسبب هذا في تمدد الأربطة أو تمزقها تماما.

9- الفصال العظمي (Shoulder osteoarthritis)

يحدث الفصال العظمي عندما تتآكل أنسجة مفاصلك، غالبا بسبب التآكل الطبيعي. رغم أنه أقل شيوعا من الفصال العظمي في مفاصل الركبة أو الورك، فإن الفصال العظمي في مفاصل الكتف يمكن أن يكون له تأثير كبير على المصابين به.

10- التهاب المفاصل الروماتويدي في الكتف (Shoulder rheumatoid arthritis)

وهو حالة يهاجم فيها جهازك المناعي مفاصلك. يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل الروماتويدي من ضعف شديد في وظائف الكتف بعد حوالي عام ونصف العام من ظهور الحالة.

كيف أفرق بين ألم الكتف وألم القلب؟

يمكن أن يكون ألم الكتف اليسرى المفاجئ أحيانا علامة على نوبة قلبية، وعليك الاتصال بالطوارئ فورا إذا كنت تعاني من ضغط مفاجئ في الصدر أو ألم شديد في الكتف، خاصة إذا كان الألم يمتد من صدرك إلى الجهة اليسرى من الفك أو إلى الذراع أو الرقبة، أو يحدث مع ضيق في التنفس أو دوار أو تعرق.

علاج آلام الكتف

خيارات علاج ألم الكتف تشمل ما يلي، وفقا للأكاديمية الأميركية لجراحي العظام:

تغييرات النشاط

وتشمل الراحة وتغيير أنشطتك والعلاج الطبيعي لمساعدتك على المرونة وتحسين قوة الكتف، كما ينصح بتجنب الإرهاق أو المبالغة في الأنشطة التي قد تسبب آلام الكتف.

الأدوية

قد يصف لك طبيبك دواء لتقليل الالتهاب والألم، يجب تناوله وفقا للتعليمات، وقد يوصي أيضا بحقن أدوية التخدير أو الستيرويدات لتخفيف الألم.

الجراحة

قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية لحل بعض مشاكل الكتف، ومع ذلك فإن اللجوء إليها يجب أن يكون بعد استنفاد طرق العلاج البسيطة مثل تغيير الأنشطة والراحة والتمارين الرياضية والأدوية.

بعض مشاكل الكتف قد لا تجدي معها التمارين، مثل بعض تمزقات الكفة المدورة. في هذه الحالات، قد يوصى بإجراء الجراحة في وقت مبكر إلى حد ما.

يمكن أن تتضمن الجراحة تنظير المفصل لإزالة النسيج الندبي أو إصلاح الأنسجة الممزقة.

ألم لوح الكتف اليمنى

غالبا ما يكون الألم في الكتف والذراع اليمنى بسبب تلف العضلات أو الأوتار أو الأربطة، وقد يحدث أيضا نتيجة لتلف الأعصاب المحيطة بتلك المناطق. وفي بعض الأحيان، قد يكون ألم الكتف والذراع غير المبرر علامة تحذيرية على نوبة قلبية، وهي حالة طبية تتطلب الاتصال بالطوارئ.

متى يكون ألم الكتف اليمنى خطيرا؟

وفقا لموقع "مايو كلينيك" (Mayo Clinic)، عليك الاتصال بالطوارئ إذا كان ألم الكتف مصحوبا بصعوبة في التنفس أو إحساس بضيق في الصدر، إذ قد يكون مؤشرا على النوبة القلبية ويتطلب عناية طبية فورية.

تحتاج الرعاية العاجلة وزيارة غرفة الطوارئ أيضا إذا كان ألم كتفك ناتجا عن إصابة ومصحوبا بما يلي:

مفصل يبدو مشوها.

عدم القدرة على استخدام المفصل أو إبعاد ذراعك عن جسمك.

تورم مفاجئ.

ألم الكتف اليمنى والرقبة

يمكن أن تسبب مشاكل الرقبة ألما في لوح الكتف أو الجزء العلوي من الذراع، وهو ما يعرف بالألم الراجع (referred pain) أو الألم المشع (radiated pain). فإذا كنت تشعر بوخز في يدك أو ذراعك، وكذلك ألم في كتفك، فمن المحتمل أن يكون ناتجا عن مشكلة في رقبتك.

أسباب آلام الكتف اليسرى مع الرقبة

عادة ما يكون ألم الرقبة والكتف نتيجة للإجهاد والتعب أو الالتواء أو الجلوس بوضعية سيئة. أحيانا يزول هذا الألم من تلقاء نفسه، ويمكن أيضا أن تعالجه تمارين الإطالة والتقوية.

أحيانا يكون ألم الرقبة والكتف ناتجا عن كسر في عظام الكتف، وعموما فأي ألم في الكتف اليسرى يجب الانتباه له، لأنه قد يكون مؤشرا على نوبة قلبية.

فرقعة الكتف

الشعور بألم، ولا ‫سيما عند رفع اليد، والشعور بفرقعة عند تحريك الكتف قد يشير إلى الإصابة بمتلازمة انحشار الكتف.

وتقول الجمعية الألمانية لطب العظام ‫وجراحة الحوادث إن متلازمة انحشار الكتف (Shoulder Impingement Syndrome) هي حالة مرضية تحدث بسبب تضيق حول مفصل الكتف.‫

‫وأوضحت الجمعية أن هذا التضيق يحدث غالبا بسبب الإصابات والتآكل المرتبط ‫بالإجهاد وقلة الحركة، وكذلك الترسبات الكلسية، مشيرة إلى أنه يؤثر ‫بالسلب على العضلات والأوتار والأعصاب في الكتف، مسببا الشعور بألم.

‫‫وحذرت الجمعية من أن عدم علاج متلازمة انحشار الكتف يؤدي إلى الإصابة ‫بما يعرف بتجمد الكتف (Frozen Shoulder)، أي فقدان حركية الكتف.

‫‫وفي البداية، يتم علاج متلازمة انحشار الكتف بواسطة العلاج الطبيعي ‫والأدوية والمسكنات المثبطة للالتهابات، كما يمكن اللجوء إلى حقن ‫الكورتيزون في المفصل والعلاج بالإبر والعلاج بالموجات التصادمية.

‫وفي الحالات الشديدة، يتم اللجوء إلى الجراحة لعلاج التضيق في ما يعرف ‫بجراحة "ثقب المفتاح"، وهي جراحة طفيفة التوغل.