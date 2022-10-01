يوم القهوة العالمي.. هذه فوائد المعشوقة السمراء للصحة

يحتفل في الأول من أكتوبر/تشرين الأول بيوم القهوة العالمي، وبهذه المناسبة نأخذكم في هذه الجولة للتعرف على أبرز فوائدها الصحية.

ووفقا لمنظمة القهوة العالمية، فإن يوم القهوة العالمي هو احتفال بتنوع قطاع القهوة وجودته وشغفه، وهو فرصة لمحبي القهوة لمشاركة حبهم للمشروبات ودعم ملايين المزارعين الذين تعتمد سبل عيشهم على هذه المحاصيل.

وتحتفل العديد من البلدان حول العالم بأيام القهوة الوطنية الخاصة بها في تواريخ مختلفة على مدار العام. وفي مارس/آذار 2014، وافقت الدول الأعضاء في منظمة القهوة العالمية على تنظيم يوم القهوة العالمي في الأول من أكتوبر/تشرين الأول لإنشاء يوم واحد للاحتفال من محبي القهوة في جميع أنحاء العالم.

محبو القهوة

ووفقا لموقع المناسبة، فإنه في يوم القهوة العالمي 2022 يجتمع أعضاء وشركاء منظمة القهوة الدولية معا لنقل قطاع القهوة من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري، وإدراك أن تحويل النفايات في قطاع القهوة إلى منتجات جديدة وخيارات طاقة بديلة يوفر دخلا مهما وفرص عمل ويقلل تكاليف الإنتاج.

ووفقا لتقرير في موقع جامعة هارفارد تي إتش مدرسة تشان للصحة العامة، فإنه ربما لا يفكر محبو القهوة حول العالم الذين يتناولون مشروبهم الصباحي المفضل في فوائدها أو مخاطرها الصحية، ومع ذلك كان هذا المشروب موضوعا لتاريخ طويل من النقاش.

وفي عام 1991، تم إدراج القهوة في قائمة المواد المسببة للسرطان من قبل منظمة الصحة العالمية، وبحلول عام 2016 تمت تبرئتها؛ إذ وجدت الأبحاث أن المشروب لم يكن مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بالسرطان. وعلى العكس من ذلك، كان هناك انخفاض في خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان بين أولئك الذين يشربون القهوة بانتظام.

وتشير الأبحاث المتراكمة الإضافية إلى أنه عند تناول القهوة باعتدال يمكن عدّها مشروبا صحيا.

القهوة تحتوي على:

الكافيين

فيتامين بي 2 (ريبوفلافين)

المغنيسيوم

المواد الكيميائية النباتية: البوليفينول، بما في ذلك حمض الكلوروجينيك، وحمض الكينيك، والديتيربين، بما في ذلك كافستول وكهويل.

كوب واحد من 8 أونصات من القهوة المخمرة يحتوي على نحو 95 مليغراما من الكافيين. وتعرف الكمية المعتدلة من القهوة عموما على أنها 3-5 أكواب يوميا، أو في المتوسط ​​400 مليغرام من الكافيين.

القهوة والصحة

القهوة عبارة عن مزيج معقد من أكثر من ألف مادة كيميائية، وما يميز الكوب هو نوع حبة البن المستخدمة، وكيف يتم تحميصها، وكمية الطحن، وكيف يتم تخميرها، ويمكن أيضا أن تختلف استجابة الإنسان للقهوة أو الكافيين بشكل كبير.

قد تؤدي الجرعات المنخفضة إلى المعتدلة من الكافيين (50-300 مليغرام) إلى زيادة اليقظة والطاقة والقدرة على التركيز، في حين قد تكون للجرعات العالية آثار سلبية مثل القلق والأرق وزيادة معدل ضربات القلب.

القهوة والسرطان

قد تؤثر القهوة على كيفية تطور السرطان، بدءا من بدء الخلية السرطانية وحتى وفاتها. على سبيل المثال، قد تحفز القهوة إنتاج الأحماض الصفراوية وتسريع عملية الهضم عبر القولون، مما يقلل كمية المواد المسرطنة التي تتعرض لها أنسجة القولون. وثبت أن مادة البوليفينول المختلفة الموجودة في القهوة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الدراسات التي أجريت على الحيوانات، كما ارتبطت القهوة بانخفاض مستويات هرمون الأستروجين، وهو هرمون مرتبط بأنواع عديدة من السرطان.

الكافيين نفسه قد يتداخل مع نمو وانتشار الخلايا السرطانية، كما يبدو أن القهوة تقلل الالتهاب، وهو عامل خطر للعديد من أنواع السرطان.

القهوة وداء السكري

على الرغم من أن تناول الكافيين يمكن أن يزيد نسبة السكر في الدم على المدى القصير، فقد أظهرت الدراسات طويلة المدى أن شاربي القهوة المعتادين لديهم مخاطر أقل للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني مقارنة مع غير شاربي القهوة. وقد تؤدي البوليفينول والمعادن مثل المغنيسيوم في القهوة إلى تحسين فعالية أيض الأنسولين والغلوكوز في الجسم.

القهوة وصحة القلب

الكافيين منبه يؤثر على الجهاز العصبي المركزي ويمكن أن يسبب ردود فعل مختلفة لدى الناس. وبالنسبة للأفراد الحساسين، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تهيج المعدة وزيادة القلق أو الشعور بالعصبية وتعطيل النوم. وعلى الرغم من أن كثيرا من الناس يقدرون زيادة الطاقة المؤقتة عند شرب كوب إضافي من القهوة، فإن الكميات الكبيرة من الكافيين يمكن أن تسبب خفقان القلب غير المرغوب فيه لدى البعض.

تحتوي القهوة غير المفلترة، مثل القهوة الفرنسية والقهوة التركية، على مادة الديتيربين، وهي مواد يمكن أن ترفع نسبة الكوليسترول الضار "إل دي إل" والدهون الثلاثية. تحتوي قهوة "اسبريسو" على كميات معتدلة من ديتيربين. لا تحتوي القهوة المفلترة (القهوة المخمرة بالتنقيط) والقهوة سريعة الذوبان على أي مادة ديتيربين تقريبا لأن تصفية ومعالجة هذه الأنواع من القهوة تزيل الديتيربين.

وعلى الرغم من هذه العوامل، فإن الدلائل تشير إلى أن شرب القهوة بانتظام قد يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ووجد تحليل لـ21 دراسة لرجال ونساء تبحث استهلاك القهوة والوفاة من الأمراض المزمنة وجود صلة بين الاستهلاك المعتدل للقهوة (3 أكواب يوميا) وانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 21% مقارنة مع غير شاربي القهوة.

القهوة والاكتئاب

يمكن أن تعمل مادة البوليفينول الموجودة بشكل طبيعي في كل من القهوة التي تحتوي على الكافيين والقهوة منزوعة الكافيين كمضادات للأكسدة لتقليل الإجهاد التأكسدي والتهاب الخلايا. وقد تكون له فوائد عصبية لدى بعض الأشخاص ويعمل مضادا للاكتئاب.

قد يؤثر الكافيين على الحالات العقلية، مثل زيادة اليقظة والانتباه وتقليل القلق وتحسين الحالة المزاجية. وارتبط تناول الكافيين المعتدل (أقل من 6 أكواب من القهوة يوميا) بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب والانتحار، لكن في حالات قليلة من الأفراد الحساسين قد تؤدي الكميات الكبيرة من الكافيين إلى زيادة القلق والأرق. ويمكن أن يتسبب التوقف عن تناول الكافيين فجأة في حدوث صداع وإرهاق وقلق وتدهور الحالة المزاجية بضعة أيام، وقد يستمر مدة تصل إلى أسبوع.

الأمراض العصبية التنكسية

يحدث مرض باركنسون بشكل رئيسي بسبب انخفاض مستويات الدوبامين، وهناك دليل ثابت من الدراسات على أن ارتفاع استهلاك الكافيين يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بباركنسون.

وجدت مراجعة منهجية لـ26 دراسة -بما في ذلك الدراسات الجماعية ودراسات الحالة- أن خطر الإصابة بمرض الشلل الرعاش أقل بنسبة 25% مع تناول كميات أكبر من القهوة المحتوية على الكافيين.

القهوة وحصوات المرارة

هناك العديد من الأدوار المقترحة للكافيين أو المكونات الموجودة في القهوة التي قد تمنع تكون حصوات المرارة. النوع الأكثر شيوعا من حصوات المرارة مصنوع من الكوليسترول، وقد تمنع القهوة الكوليسترول من تكوين بلورات في المرارة، وقد يحفز الانقباضات في المرارة ويزيد تدفق الصفراء حتى لا يتجمع الكوليسترول.

القهوة وخطر الوفاة

في مجموعة كبيرة من أكثر من 200 ألف مشارك تمت متابعتهم لمدة تصل إلى 30 عاما، تم العثور على ارتباط بين شرب كميات معتدلة من القهوة وانخفاض خطر الموت المبكر.

أولئك الذين شربوا 3-5 أكواب من القهوة يوميا كانوا أقل عرضة للوفاة مبكرا بنسبة 15% من جميع الأسباب، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والانتحار ومرض باركنسون. كل من القهوة المحتوية على الكافيين والخالية من الكافيين قدمت فوائد، واقترح المؤلفون أن المركبات النشطة بيولوجيا في القهوة قد تكون مسؤولة عن التدخل في تطور المرض عن طريق تقليل الالتهاب ومقاومة الأنسولين.

في الخلاصة، يقول تقرير جامعة هارفارد تي إتش مدرسة تشان للصحة العامة إن مجموعة كبيرة من الأدلة تشير إلى أن استهلاك القهوة المحتوية على الكافيين لا يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطانات، وارتبط استهلاك 3 إلى 5 أكواب من القهوة يوميا باستمرار بتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

ومع ذلك، قد لا يتحمل بعض الأفراد كميات أكبر من الكافيين بسبب أعراض التوتر والقلق والأرق. على وجه التحديد، قد يرغب الأشخاص الذين يجدون صعوبة في التحكم في ضغط الدم في التخفيف من تناول القهوة. كما ينصح النساء الحوامل بتناول أقل من 200 مليغرام من الكافيين يوميا، وهي الكمية الموجودة في فنجانين من القهوة، وذلك لأن الكافيين يمر عبر المشيمة إلى الجنين ويرتبط بفقدان الحمل وانخفاض الوزن عند الولادة.