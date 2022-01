يتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منشورا تحت عنوان " 3 أدوية تسبب الموت السريع عند الإصابة بفيروس كورونا أو الاشتباه به"، فما مدى مصداقيته؟ وما الأدوية التي يسمح لمريض كورونا بتناولها؟

بداية، المنشور غير صحيح وكاذب. ويجب مراجعة الطبيب لتحديد الأدوية التي يسمح لمريض كورونا بأخذها، وذلك بناء على حالة المريض.

وشهدت منصات التواصل، تداولا واسعا لهذا المنشور، وبالبحث تبين أن تلك المعلومات قد نشرت على فترات متقطعة خلال الأشهر الماضية، بالصيغة نفسه دون أي تغيير، وذلك وفق بحث أجرته وكالة التحقق والرصد "سند" في شبكة الجزيرة الإعلامية.

المنشور يزعم أنه صادر عن وزارة الصحة، دون تحديد أية دولة، مما يسهل انتشاره، فكل من ينقله يعطي انطباعا بأنه صادر عن وزارة الصحة في بلده.

The use of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in patients with COVID-19

A brief from WHO stating no evidence of severe adverse effects (other than the usual) in the context of COVID-19 https://t.co/x2LtzmOCMr

