يعد الكبد عضو التمثيل الغذائي ‫المركزي في الجسم، ويقوم بالعديد من المهام الحيوية، وهناك عدة أسباب ‫لمشاكل الكبد مثل الخمر وفيروسات الالتهاب الكبدي والكبد الدهني.

قال البروفيسور ماركوس كورنبرغ، من مؤسسة الكبد الألمانية، "يقوم الكبد بالعديد من المهام الحيوية، ومنها تنظيم عملية التمثيل ‫الغذائي للدهون والسكر، بالإضافة إلى توازن المعادن والفيتامينات وتخزين ‫العناصر الغذائية العامة، مثل السكر والدهون والفيتامينات والمعادن".

‫كما أن الكبد مركز إزالة السموم من الجسم، ويقوم بتنقية الدم ‫من الملوثات، ويقوم ببناء العديد من المواد الحيوية، مثل البروتينات ‫التي تعتبر من العناصر المهمة لتخثر الدم.

‫عضو بدون إحساس بالألم

‫وعادة لا يشعر المرء بأي آلام إذا تعرض الكبد للأمراض، وقد يستمر الأمر ‫لسنوات. يقول إنجو فان تيل، من الرابطة الألمانية لمساعدة مرضى الكبد، "عندما تظهر على المرء أعراض مرضية، مثل التعب والإرهاق ومشاكل ‫التركيز، فإنها غالبا لا تكون محددة، ولا يظهر إحساس بالألم مع أمراض ‫الكبد، ولكن قد يعاني بعض المرضى من آلام ضغط في الجزء العلوي الأيمن من ‫البطن، عندما يتضخم الكبد ويضغط على الأنسجة المحيطة به".

‫ولا تظهر الأعراض المرضية التقليدية مثل اصفرار الجلد أو العين إلا ‫مع عدد محدود جدا من الحالات، وأضاف إنجو فان تيل: "في المراحل ‫الأخيرة من المرض قد تظهر الأعراض المرضية الشديدة من الاستسقاء البطني ‫والتقيؤ الدموي المفاجئ أو اضطرابات الدماغ، وعندها فقط يدرك المرء ‫إصابته بأمراض الكبد".

‫وهناك أسباب متعددة لمشاكل الكبد، مثل شرب الخمر والكبد الدهني وفيروسات الكبد "بي" (B) و"سي" (C)، وهي ‫الأسباب الأكثر شيوعا للإصابة بأمراض الكبد.

‫ومن أجل الحفاظ على صحة الكبد، يجب:

الابتعاد عن الخمر

الامتناع عن التدخين

تجنب الإكثار من ‫المشروبات الغازية والعصائر السكرية، التي تتسبب في تراكم الدهون ب‫الكبد، وهو ما يؤدي إلى الإصابة بالكبد الدهني.





‫متلازمة التمثيل الغذائي

‫أوضح إنجو فان تيل أن هناك خطورة كبيرة من أمراض الكبد التي تسببها ‫متلازمة التمثيل الغذائي، حيث يؤدي الجمع بين السمنة وارتفاع ضغط ‫الدم واضطرابات التمثيل الغذائي للسكر والدهون إلى إصابة الكبد بأمراض ‫خطيرة.

‫وليس هناك علاج حتى الآن للكبد الدهني، ولكن يمكن أن تساعد القهوة على حماية الكبد، وقال كورنبرغ: "تمتاز ‫القهوة بتأثيرها الوقائي"، وهو ما ‫يؤدي بدوره إلى الحد من خطر الإصابة بتليف الكبد أو سرطان الكبد.

‫غذاء متوازن

‫وأكد الطبيب الألماني أهمية اتباع نظام غذائي صحي متوازن ب‫الاعتماد على الأطعمة الطازجة واتباع نمط حياة نشط للأشخاص ‫الأصحاء، وبالنسبة لمرضى الكبد فإن التغذية السليمة يمكن أن تلعب دورا ‫مهما، خاصة بالنسبة للأشخاص المصابين بتليف الكبد والكبد الدهني.

‫وأشار كورنبرغ إلى أنه تتوافر حاليا تطعيمات ضد فيروسات الكبد "إيه" (A) و"بي" (B)، وتمتاز هذه التطعيمات بأنها آمنة ويمكن تحملها بصورة ‫جيدة وتوفر حماية موثوقة ضد العدوى بالفيروسات، كما أن التطعيم ضد ‫الالتهاب الكبدي "بي" (B) يقي من الإصابة بفيروس "دي" (D).

وقد تؤدي هذه الفيروسات إلى ‫الإصابة بتليف الكبد وسرطان الكبد، وبالتالي فإن هذه التطعيمات تعتبر من ‫ضمن الإجراءات الوقائية لمنع الإصابة بسرطان الكبد.

وعلى الرغم من أنه ‫لا يوجد تطعيم ضد التهاب الكبد "سي" (C)، فإنه يمكن علاج هذا المرض في جميع ‫الحالات تقريبا وبدون أي آثار جانبية.