من الصعب تجاهل الشعور بألم في إصبع القدم الكبير عندما يكون مرافقا لكل حركة نقوم بها وعائقا أمام إنجاز مختلف الأنشطة اليومية، فما أبرز أسبابه؟

مع أن عظام القدم ومفاصلها صغيرة الحجم، فإنها تحمل وزن الجسم بالكامل تقريبا. وقد يعزى الألم في إصبع القدم الكبير إلى مشاكل صحية مختلفة على غرار وجود ورم أو التهاب المفاصل أو التعرض لإصابة.

وفي هذا التقرير الذي نشرته مجلة "ميخور كون سالود" (mejorconsalud) الإسبانية، يستعرض الكاتب ليوناردو بيولاتو المشاكل الصحية التي تفسر الألم الشديد الذي قد يشعر به البعض في إصبع القدم الكبير.





"ورم ملتهب" (Bunion)

يكون "الورم الملتهب" في شكل نتوء يظهر على الجانب الخارجي للقدم في أول مفصل إصبع القدم الكبير، حيث يصبح إصبع القدم الكبير مائلا عن وضعيته الطبيعية.

وتعود الإصابة بالورم الملتهب إلى كيفية تحريك القدم وحالات أخرى مثل التهاب المفاصل الروماتويدي. وغالبا ما يلاحَظ احمرار في الإصبع وتهيّج إلى جانب تشوه شكله وتضخم حجمه. ويشعر الشخص بألم في إصبع القدم الكبير عند الضغط عليه أو أثناء المشي.

"الفُصال العظمي" (Osteoarthritis)

هذه المشكلة أكثر شيوعا في الركبتين أو الوركين أو العمود الفقري أو اليدين، إلا أنها يمكن أن تؤثر على أي مفصل في الجسم وتؤدي إلى تآكل الأنسجة الغضروفية التي تغطي نهايات العظام.

وتشمل أعراض الفُصال العظمي الألم والالتهاب ومحدودية الحركة. قد يُصاب إصبع القدم الكبير بالفُصال العظمي بسبب مشاكل هيكلية ووظيفية. وهو يسبب ألما في إصبع القدم الكبير.





"التهاب المفصل الروماتويدي" (Rheumatoid arthritis)

إن التهاب المفاصل الصدفي والتهاب المفاصل الروماتويدي أقل شيوعا إلا أنها تؤثر أيضا على إصبع القدم الكبير وتسبب الألم عند الوقوف أو أثناء المشي. وتتمثّل الأعراض الأخرى في الالتهاب والإحساس بالاحتكاك في المفصل.

"النقرس" (Gout)

يسبب النقرس ألما في إصبع القدم الكبير. والنقرس مرض مزمن يصيب 2% من سكان العالم. ويظهر النقرس بسبب فرط حمض يوريك الدم الذي يؤدي إلى تكوّن "بلورات أحادية الصوديوم" (monosodium urate crystals) في المفصل. وتشمل أعراضه احمرار إصبع القدم الكبير وارتفاع الحرارة والألم.





"الالتواء" (Sprains)

تضرر أربطة المفصل نتيجة التوائها عند السقوط بعد قفزة أو خطوة غير ثابتة أو الجري بدون تمارين الإحماء. وتختلف درجة الألم وفق شدة التمزق.

التهاب العظام "السمسمانية" (Sesamoiditis)

يسبب هذا الالتهاب ألما حول عظمين صغيرين يسميان العظام السمسمانية تحت مقدمة مشط القدم بالقرب من إصبع القدم الكبير. ويعتبر هذا الالتهاب شائعا بين الرياضيين ويصابون به عند أداء الحركات التي تتضمن القفز مثل الرقص والجمباز وكرة السلة.

"كسور الإجهاد" (Stress fractures)

يمكن أن تحدث كسور الإجهاد بسبب الحركة المتكررة أو النشاط البدني المكثف. وعادة ما يصاب بها الرياضيون في الرياضات التي تتطلب رفع الأوزان مثل ألعاب القوى.