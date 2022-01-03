كيف يمكن تجنّب شيخوخة الجلد المبكرة؟ وكيف نحافظ على مرونة البشرة وامتلائها ونضارتها؟ الإجابات في هذا التقرير.

ونؤكد بداية أن هذه المعلومات عامة وللاسترشاد فقط، وإذا كنت تعاني من تغيرات في الجلد أو قروح أو ظهور شامات جديدة، فعليك مراجعة طبيب الأمراض الجلدية.

وفي تقرير نشرته مجلة "توب سانتي" (top sante) الفرنسية، تقول الكاتبة فيرونيك شاوا إنه يمكن تجنّب شيخوخة الجلد المبكرة من خلال اتباع نظام غذائي صحي، يوفر العناصر الغذائية الأساسية المفيدة للبشرة.

وتوضح الكاتبة أن من أسباب الشيخوخة المبكرة للبشرة ما يُعرف بالجذور الحرة (free Radicals) التي تزيد مستوياتها غالبا نتيجة لاستهلاك التبغ والخمر والتعرض للتلوث وأشعة الشمس، أو عندما ينخفض مستوى مضادات الأكسدة في الجسم، ويؤدي ذلك إلى الإجهاد التأكسدي.





وللحفاظ على بشرة جميلة مع التقدم في العمر، يُنصح بتجنب السكريات البسيطة الموجودة في المعجنات والحلويات والمشروبات الغازية، والأطعمة المصنعة والتدخين والخمر. كما أن هناك بعض الأطعمة المفيدة لتجنب شيخوخة الجلد، مثل:

1- الطماطم

تحتوي الطماطم على مادة الليكوبين المغذية والمضادة للأكسدة، ويُفضل تناولها طازجة.

2- الكراث

يعد الكراث من بين الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين والفيتامينات "بي9″ (B9) و"سي" (C) و"إي" (E)، وهو خليط مثالي لمحاربة شيخوخة الجلد.

3- الفواكه الحمراء

فمادة البوليفينول (Polyphenols) الموجودة بكميات كبيرة في الفواكه الحمراء، تبين أن لها تأثيرا مضاد للشيخوخة ومحاربا للجذور الحرة.

4- الكركم

هذه التوابل لها فوائد عديدة، لذلك لا تتردد في استخدامها في وجباتك اليومية. يحتوي الكركم على العديد من العناصر الغذائية المضادة للأكسدة التي تساعد على تدمير الجذور الحرة.





5- الماكريل

يعرف سمك الماكريل بأني غني جدا بالأحماض الدهنية "أوميغا 3" (omega 3) التي تلعب دورا في الحفاظ على مرونة الجلد.

6- البروكلي

مثل العديد من الأطعمة في الفصيلة الصليبية، يحتوي البروكلي على العناصر الغذائية الوقائية، مثل فيتامين سي والكاروتينات (carotenoids) وحمض الفوليك (folic acid)، وهو مزيج رائع لحماية البشرة.

7- السبانخ

يعتبر السبانخ من بين الأطعمة الغنية باللوتين (lutein) والزياكسانتين (zeaxantin)، وهما من العناصر الغذائية المضادة للأكسدة، كما هي الحال بالنسبة للخضروات الورقية الأخرى مثل الخس.





8- الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين (catechins) المضادة للأكسدة، وتحمي هذه المادة أغشية الخلايا والأنسجة من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية.

9- الزبادي

يعد الزبادي من الأطعمة المخمرة الغنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة.