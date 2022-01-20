تعيش العديد من الدول العربية أحوالا جوية باردة، فكيف يحمي المرء نفسه من أوميكرون وغيره من سلالات كورونا في الطقس البارد؟ وما آخر المعطيات حول لقاحات كورونا؟ ولماذا يزداد التركيز حاليا على الحيوانات وكيفية تأثير فيروس كورونا عليها؟ الإجابات وأكثر في هذا التقرير الشامل.

كيف تحمي نفسك من أوميكرون في الطقس البارد؟

ما ينطبق على جميع أوقات السنة ينطبق على فصل الشتاء للحماية من كورونا، وهذا يشمل التالي

أخذ اللقاح المضاد لكورونا، وأخذ الجرعة التعزيزية إذا كنت من الفئة التي تحتاجها وفقا للمعايير في بلدك.

الحفاظ على مسافة آمنة

ارتدِاء الكمامة، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية

تنظيف اليدين

تغطِية الفم بمرفقك في حالة السعال أو العطس

نصائح غذائية عامة

وكانت اختصاصية التغذية دينا بي ديلي، من جامعة موغلا صدقي كوتشمان بمدينة موغلا غربي تركيا، قد قالت –في تصريحات سابقة "يأتي فصل الشتاء البارد هذا العام متزامنا مع تزايد المخاطر المرتبطة بفيروس كورونا، والمتحور الجديد أوميكرون ومع انخفاض درجات الحرارة خلال الشتاء يبدأ جسم الإنسان التأثر ببرودة الجو".

وأضافت "لذلك يحتاج الإنسان إلى اتباع الكثير من الوسائل لتدفئة جسمه، ويمكن للأطعمة التي تستغرق وقتًا أطول للهضم أن ترفع درجة حرارة الجسم وتمده بالطاقة وتساعده على الشعور بالدفء، بطريقة سليمة وفعالة".

وفيما يأتي الأطعمة والأغذية والمشروبات التي نصحت بها المختصة ديلي

البطاطا الحلوة

الشمندر

الجزر

الكراث

البصل الأخضر

اللفت

الفجل

حساء الدجاج بالخضروات والبصل

الزنجبيل

اللحوم الحمراء

السبانخ

الفاصوليا السوداء

الحبوب الكاملة

السمسم

الشمر

الحلبة

الشوفان

الشعير

الأرز البني

زبدة الفول السوداني ولكن باعتدال لأنها قد تسبب زيادة الوزن

البهارات والتوابل الحارة

الفلفل الأسود

القرفة

القرنفل

الفلفل الحار

العسل الطبيعي

الموز

اليقطين

ما آخر المعطيات حول لقاحات كورونا؟

لقاح فرنسي فعال ضد أوميكرون

قالت شركة فالنيفا الفرنسية للتكنولوجيا الحيوية أمس الأربعاء إن دراسات أولية أظهرت أن 3 جرعات من لقاحها المرشح للوقاية من كوفيد-19 أبطلت مفعول المتحور أوميكرون.

وأضافت أن جميع عينات اللقاح التي تم اختبارها أنتجت أجساما مضادة نجحت في إبطال مفعول الفيروس الأصلي والمتحور دلتا، في حين أن 87% من العينات نجحت في تحييد المتحور أوميكرون.

وقال كبير الأطباء بالشركة خوان كارلوس جاراميو في بيان "سعداء للغاية بهذه النتائج"، مشيرا إلى أنها دعمت نتائج تجربة سابقة أظهرت استجابة مناعية أفضل بعد تلقي جرعتين من اللقاح.

وتتوقع فالنيفا الحصول على الموافقات التنظيمية للقاحها في غضون شهرين أو أكثر قليلا. وإذا تمت إجازة اللقاح في أوروبا، فمن المتوقع أن يبدأ تسليم الجرعات هناك في أبريل/ نيسان.

الجرعات التعزيزية بلقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال mRNA فشلت في منع أوميكرون

ذكر باحثون من جنوب أفريقيا، في أول دراسة من نوعها، أن الجرعات التعزيزية بلقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال مثل المصنعة من جانب شركة فايزرPfizer وبيونتك BioNTech فشلت في منع الإصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وقال الباحثون من جامعتي كيب تاون وستالينبوش بجنوب أفريقيا، في بحثهم الذي نشر في مجلة لانسيت Lancet الثلاثاء، إن 7 زوار ألمان في كيب تاون أصيبوا بما يطلق عليه إصابات كوفيد-19 الطفرة بين أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني وأوائل ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي رغم تلقيهم الجرعات التعزيزية.

وتضيف النتائج للدليل على قدرة أوميكرون على التهرب من الأجسام المضادة التي تولدها لقاحات كوفيد-19، ويبدو أن عوامل وقاية أخرى تكافح السلالة، وحتى الآن فإن بيانات المستشفيات والوفيات تشير إلى أنه أقل حدة من متغير دلتا.





اللقاح التركي يتفوق على نظيره الصيني

أظهرت تجارب طبية تفوق اللقاح التركي توركوفاك Turkovac على نظيره الصيني كورونافاك CoronaVac من حيث الفعالية في تقليل الإصابات بفيروس كورونا.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين، الأسبوع الماضي، بجامعة "حاجة تبه" بأنقرة، قال الأستاذ الدكتور، سرحات أونال، منسق أعمال تجارب المرحلة الثالثة للقاح التركي، إن التجارب التي أجروها على اللقاح التركي، أظهرت تفوقه من حيث الفاعلية في تقليص الإصابة بكورونا.

وأضاف أونال أن فاعلية توركوفاك متفوقة على نظيرتها في اللقاح الصيني كورونافاك، بنسبة 49.29%.

وأوضح أن هذه المعطيات، تستند إلى التحاليل والتجارب التي أجريت لغاية 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفي 27 أغسطس/آب 2021، بدأت جامعة أرجييس التركية بولاية قيصري (وسط)، اختبارات المرحلة الثالثة للقاحها توركوفاك على المتطوعين.

وبدأت المرحلة الأولى من التجارب البشرية للقاح في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، في حين تم التطعيم بأول جرعة ضمن المرحلة الثانية في 10 فبراير/ شباط الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة أرجييس طورت لقاح توركوفاك المحلي بالتعاون مع رئاسة المعاهد الصحية التركية التابعة لوزارة الصحة.





لماذا يزداد التركيز حاليا على الحيوانات وكيفية تأثير فيروس كورونا عليها؟

يزداد التركيز حاليا على الحيوانات وكيفية تأثير فيروس كورونا عليها، بعدما أعلنت بعض الدول عن إصابات بكوفيد-19 لدى حيوانات كبيرة وصغيرة جراء عدوى انتقلت بينها وبين البشر.

وكشفت دراسة نشرت الثلاثاء في جنوب أفريقيا أن القطط الكبيرة (السنوريات) في الأقفاص داخل حدائق الحيوان معرّضة لخطر الإصابة بكوفيد-19 جرّاء انتقال العدوى من العاملين فيها.

وعثر باحثون على أدلة تشير إلى إصابة 3 أسود وأسدي جبال بعدما انتقلت إليها العدوى من الأشخاص المعنيين بتربيتها في حديقة للحيوان في جوهانسبرغ، رغم عدم ظهور أعراض على بعضهم.

وفي هونغ كونغ، أشارت السلطات إلى مسؤولية حيوان "الهامستر" عن إصابتين بشريتين.

وواجهت حكومة المدينة غضبا متزايدا الأربعاء على خلفية قرارها إعدام حوالي ألفي حيوان صغير في متاجر بيع الحيوانات الأليفة بعدما ثبتت إصابة عدد من الهامستر التي تباع في المتاجر بكوفيد-19.

وقالت وزيرة الصحة صوفيا تشان للصحفيين "لا توجد أدلة بعد على الصعيد الدولي تثبت بأنه بإمكان الحيوانات الأليفة نقل فيروس كورونا إلى البشر.. لكننا سنتّخذ إجراءات وقائية ضد أي ناقل للعدوى".

منظمة الصحة العالمية تحذر من الاستهانة بأوميكرون

حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن كوفيد-19 لم ينته. وقال المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس بمقرها في جنيف الثلاثاء "ما زال هذا الوباء بعيدا عن نهايته".

وحذّر مدير منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة من التقليل من مدى خطورة أوميكرون، المتحور الذي يتفشى بشكل واسع من أميركا اللاتينية وصولا إلى شرق آسيا، منذ أن اكتشف أول مرة في جنوب القارة الأفريقية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال "قد يكون أوميكرون أقل شدة بالمعدل، لكن الرواية القائلة إنه مرض خفيف مضللة".